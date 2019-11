Přichystejte vašim nejmilejším sladkou mikulášskou nadílku

V žádném balíčku by rozhodně nemělo chybět ovoce plné vitaminů, které zejména v zimním období přijdou vhod. Děti ovšem také moc rády mlsají, proto jim zkuste nadílku zpestřit sladkými dobrůtkami. Vybrat si můžete například z široké nabídky želé i neželé bonbonů Pedro, které uspokojí jakékoliv chutě, a vyzkoušet můžete i bonbonky s 30% obsahem ovocných šťáv. Otestujte některé z našich tipů, ochutnejte je spolu a vraťte se na chvíli zpět do dětských let.

Hravé mlsání s Pedro Medvídky

Populární želé bonbony s ovocnou příchutí ve tvaru roztomilých medvídků potěší (nejen) ty nejmenší. Neobsahují palmový olej a jsou plné skvělé chuti exotických ananasů a pomerančů, sladkých třešní, jablek či osvěžujících citronů a rybízu.

Neodolatelně kyselé Pedro Pásky s příchutí jablka

Pokud máte doma milovníky kyselého, sáhněte po ovocných želé páscích obalených v kyselém posypu. Obsahují 15 % ovocné šťávy a jsou vyráběny bez palmového oleje a konzervantů. Vyvážená kombinace sladké a kyselé chuti potěší i ten nejmlsnější jazýček.

Šťavnatá exploze v Pedro Frujty Superželé Ovobobulích a Ovoplátcích

Bonbony s unikátní recepturou a obsahem 30 % ovocných šťáv jsou úspěšnými novinkami letošního roku, které získaly ocenění ve Volbě Spotřebitele 2019. Neobsahují přidaná barviva ani palmový olej, naopak jsou obohaceny o přírodní aroma a šťávy ze superovoce, které jim dodávají jedinečnou chuť. Záleží jen na vás, zda dáte přednost osvěžující kombinaci jablka, rakytníku a grapefruitu v Ovoplátcích, které tvarem připomínají nakrájené plátky ovoce, nebo smyslné variaci černého rybízu, aceroly, acai a limetky v Ovobobulích.



Na cestě za exotikou s Pedro Tropickým mixem

S Pedro Tropickým mixem vnesete do mrazivých dní dětem opět trochu léta. Lahodné bonbony s přírodním aroma a příchutí různých druhů ovoce z exotických krajů mají pevnější krustu na povrchu a šťavnaté želé uvnitř. Stačí jen zavřít oči a nechat se unést chutí zralých ananasů, banánů, mandarinek, melounu nebo marakuji do tropického ráje.

Velká porce pro velké mlsaly

Pokud si sladké dobroty rádi vychutnáváte všichni společně nebo máte doma opravdu velkého mlsala, vyzkoušejte rodinné kilogramové balení. Dopřát si můžete například oblíbené Medvědy na jahodách, Opičky a banány a spoustu dalších dobrot.