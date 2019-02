Při cestě na hory nezapomeňte na správné oblečení

Hory jsou skutečně nevyzpytatelné a v zimě to platí obzvlášť. Měli byste proto být připraveni na všechny rozmary počasí a jeho rychlou proměnu. Základem každého výletu je proto správné vybavení a funkční oblečení. Důležité je, abyste vaše tělo udrželi v suchu a měli příjemný tepelný komfort. Ideálním způsobem, jak se obléknout, je princip cibule. Měli byste sáhnout po více vrstvách, mezi nimiž cirkuluje vzduch zahřátý tělesnou teplotou. První vrstvu by mělo tvořit kvalitní funkční triko, které vám bude skvěle sedět a bude odvádět pot od těla. Jako druhou, izolační, vrstvu zvolte lehčí mikinu, která vás zahřeje, a velkou pozornost věnujte vrchní vrstvě. Bunda by měla být voděodolná, větruvzdorná a zároveň prodyšná, aby vás jednak ochránila před všemi rozmary počasí a zároveň abyste se v ní příliš nepotili. Nezapomeňte také na nutné doplňky, jako jsou rukavice, čepice a teplé ponožky.

Dámská bunda Edun (2 290 Kč) od Hannah je technickou druhou vrstvou, kterou ocení všechny milovnice aktivně tráveného času. Kromě toho, že bunda skvěle vypadá, potěší trendy detaily a několika barevnými variantami, má také skvělé vlastnosti. Použitý svrchní materiál na předním zatepleném dílci je větruvzodrný, zadní pak strečový a prodyšný. Díky tomu vám bude dobrou oporou i v chladných povětrnostních podmínkách. Její praktičnost zvyšují i detaily jako rukávy a spodní kraj lemované gumou, stojáček a kvalitní zipy jak na centrálním zipu, tak na kapsách.

Dámská bunda Hannah Rendeza (4 990 Kč) vám skvěle padne díky střihu Alpine fit a zároveň vás podrží i v náročných podmínkách. Membrána Climatic Element Lite s vodním sloupcem 15 000 mm zaručí vysokou míru nepromokavosti a zároveň dostatečnou prodyšnost. Ta je navíc podpořena i důmyslným systémem odvětrávání. Bunda vás nadchne i dalšími praktickými detaily, které během cest oceníte, jako regulovatelná kapuce, spodní kraj s regulací šířky, anatomicky tvarované rukávy zakončené stahováním patkou na suchý zip nebo praktické kapsy.

Při túrách po horách nesmíte zapomínat na kalhoty. Chybu určitě neuděláte se softshellovými kalhotami Garwynet (2 390 Kč) značky Hannah. Jsou vodoodpudivé, prodyšné, odolné vůči mechanickému namáhání a umožňují maximální volnost pohybu. Výhodou jsou také vychytávky jako fixační háček pro uchycení nohavice k botě nebo zpevněná vnitřní část nohavice proti oděru. Nechybí ani praktické přední a zadní kapsy na zip.

Důležitá je také pokrývka hlavy. Čelenka Jaden (249 Kč)od Hannah, která je k dostání ve třech barevných variantách, se díky bezešvému provedení skvěle nosí, ať už si ji vezmete na túru, běh a další aktivity.

Pánská bunda Haken (3 490 Kč) značky Hannah potěší příznivce příjemné turistiky a procházek, ale nezklame ani ty nejnáročnější milovníky vysokohorské turistiky. Bunda je prodyšná a lehká, ale díky membráně Climatic Element také nepromokavá. Střih Alpine fit zaručí, že vám bunda perfektně padne a potěší i praktické detaily, jako je regulovatelná kapuce, spodní kraj s regulací šířky nebo anatomicky tvarované rukávy, které jsou zakončené stahováním patkou se suchým zipem. Samozřejmostí je také voděodolný hlavní zip, odvětrávání v bocích a podlepené švy.

Softshellové kalhoty Claim (2 690 Kč) od Hannah budou skvělým parťákem při vašich pěších toulkách po horách. Jejich předností je moderní materiál AFT Double Weave, který v sobě spojuje dvě technologie tkaní. Vnější strana kalhot je díky němu vodoodpudivá, větruodolná a zároveň také odolná vůči oděru. Vnitřní strana pak skvěle odvádí pot na povrch, takže se budete i při velkém výkonu stále cítit v suchu. Kalhoty jsou na výběr v několika barevných variantách. Zajímavou volbou je antracitová varianta oživená zelenými zipy.