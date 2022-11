Poznejte sílu kaviáru: Luxusní omlazující produkty jsou dostupné i vám

Kaviár jako složka v kosmetice

Kaviár se pro využití v kosmetickém průmyslu zpracovává formou kaviárového extraktu. V něm se snoubí vysoká koncentrace těch nejúčinnějších látek z této vzácné suroviny.

Zejména se jedná o omega mastné kyseliny, ale i proteiny, vitaminy (A a D) a řadu minerálů. Je proto vynikajícím zdrojem buněčné výživy.

O české kaviárové kosmetice

V Česku tuto jedinečnou moderní technologii pro zpracování kaviáru využívá biotechnologická společnost Ceskykaviar.cz s.r.o. pod značkou CZECH CAVIAR.

Každý koncový produkt této značky obsahuje technologicky přípustné maximum, a to je např. u pleťových krémů 250 mikrolitrů čistého kaviárového extraktu neboli 0,5 % z objemu.

Zároveň je při získávání tohoto kaviáru dbáno na etické principy výroby. V praxi to znamená, že je surovina získávaná z lokálních zdrojů ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Zpracování kaviáru navíc odpovídá cruelty-free principům. Ryby se tak při získávání kaviáru ponechávají naživu. Nedochází ani k nežádoucí traumatizaci zvířat.

Přirozeně, šetrně, ekologicky - Český kaviár

Značka CZECH CAVIAR navíc patří mezi držitele certifikace CITES (Convetion on International Trade in Endangered Spieces of Wild Fauna and Flora). To je mezinárodní úmluva, která zajišťuje ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin, u nichž zamezuje nadměrnému komerčnímu využití.

Deklaruje tak, že pro krásu není nutné, jak hlásaly naše babičky, trpět. A trpět nemusí kvůli odvěké lidské touze po věčném mládí ani příroda.

Portfolio značky CZECH CAVIAR

Vlajkovou lodí portfolia značky CZECH CAVIAR jsou krémy na obličej s kaviárovým extraktem. Právě tvář je tím, co nejvíce poutá pozornost vašeho okolí. Zároveň však i ochotně „prozradí“ váš věk.

Krémy s obsahem kaviárového extraktu se vyznačují vysokým regeneračním a omlazujícím efektem. Posilují kožní bariéru a díky tomu se starají nejen o hloubkovou hydrataci vaší pokožky, ale napomáhají vám udržet také její zdraví.

Dalšími součástmi „kaviárového“ portfolia jsou profesionální pleťové masky, BIO-NANO masky a BIO-HYDROGELOVÉ masky.

Novinka pro dokonalou krásu

To ale není vše! Právě teď se do vaší kosmetické taštičky chystá další velká kaviárová novinka!

Chystanou novinkou pod značkou CZECH CAVIAR je Luxusní hydratační sérum s kaviárovým extraktem. To obsahuje až 1 % kaviárového extraktu, což je dokonce 2x více v porovnání s pleťovými krémy. Jedná se tedy o skutečně impozantní „porci“ prospěšných látek pro vaši pokožku.

A pozor, v případě aplikace veškerých produktů s kaviárem platí jedno důležité pravidlo: Věk je patrný nejen na obličeji. Známkami stárnutí trpí mnohdy mnohem více pokožka na krku a v dekoltu. Právě v těchto partiích je totiž vaše pokožka citlivější. Může být proto oproti zbytku těla i znatelněji sušší a první drobné linky a vrásky jsou na ní patrny rychleji.

Proto vždy aplikujte veškerou kosmetiku s kaviárovým extraktem nejen na oblast obličeje, ale i na krk a dekolt.