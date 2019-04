Potřebujete ušetřit? Naučte se efektivně využívat slevové kupóny

Zjistěte, kde najdete slevové kupóny do různých obchodů na jednom místě, jak je uplatňovat a jak si nenechat utéct žádnou pořádnou nabídku.

Kde najdete slevové kupóny?

Při hledání slevového kupónu se můžete pustit do pátrání naslepo, kdy dotaz napíšete do vyhledávače a čekáte, co vám vyskočí. Tento způsob sice může fungovat, ale je pomalejší, protože se probíráte i starými a již neplatnými nabídkami. Lepší strategií je hledání slevy přímo na portálu k tomu určeném. Na jednom místě vidíte akční nabídky do několika různých obchodů, takže si vyberete podle zaměření či na základě toho, jaké věci právě sháníte. Díky slevě ušetříte a klidně si toho nakoupíte více za stejnou cenu jako bez zadání slevy. Využít můžete například kupóny z kategorie Dům a zahrada a k tomu si najít slevu i pro nákup oblečení.

Před nákupem v internetovém obchodě si zjistěte, jestli neprobíhá slevová akce

Velkou výhodou je fakt, že slevové kupóny nabízejí malé i velké obchody. Většina z nich slouží pro podporu prodeje a konkurenční obchody se vzájemně předhánějí, kdo dokáže nabídnout výhodnější slevu. Z toho těží zákazníci, protože ušetří více peněz. S trochou štěstí najdete i slevový kupón Kasa.cz či v jiných velkých obchodech, kde si opravdu vyberete. Oblíbené jsou i akce, které kombinují procentuální slevu a poštovné zdarma, což ve výsledku může být výrazný rozdíl.

Sledujte výhodné nabídky u svého oblíbeného obchodu

Šetřete na svých nákupech v internetových obchodech díky sledování výhodných nabídek. Některé akce mají jen krátké trvání a byla by škoda je prošvihnout. Z toho důvodu se můžete přihlásit k e-mailu, kam vám budou chodit upozornění na nové slevy. Prohlížet je můžete jen ve chvíli, kdy máte náladu na nákupy, a třeba se zrovna trefíte do momentu s opravdu dobrou akcí pro ušetření rodinného rozpočtu. Akční nabídky se objevují poměrně často a v hledané kategorii zboží určitě najdete něco, co aktuálně využijete. A v případě, že to nebude konkrétně sleva do vašeho oblíbeného obchodu, můžete zkusit konkurenci, která v daný moment nabízí slevu.

Nechte si zasílat novinky a reklamní upozornění

Řada obchodů nabízí výhodné akce, slevové nabídky a další výhody pro zákazníky, kteří odebírají jejich e-maily s novinkami a reklamními sděleními. V případě registrace na stránky obchodu tedy zaškrtněte odebírání novinek a možná budete překvapeni nějakou zajímavou nabídkou, která není veřejná. Navíc, když nebudete se zasílanými e-maily spokojení a budou vás obtěžovat, dají se jednoduše zrušit pomocí jednoduchého kliknutí. A jakmile nastane situace, kdy budete chtít opět něco nakoupit, stačí si případnou slevu zkusit vyhledat na internetu. Strategií, jak efektivně ušetřit díky online nákupům, existuje mnoho. Když je zkombinujete a vyzkoušíte, co nejvíc vyhovuje zrovna vám, úsporu určitě pocítíte.

Časem ušetříte značnou částku

Někomu přijde sledování slevových kupónů a nejrůznějších akcí jako ztráta času. Když však začnete tímto stylem šetřit pravidelně a spočítáte si to, možná budete překvapeni, jaký rozdíl to je. Schválně si zkuste zaznamenat, kolik běžně platíte a kolik ušetříte díky využití kupónů. Slevové kódy mohou být skutečně výhodné a k jejich nalezení stačí znalost portálu KuponSlevovy.cz, kde jsou všechny na jednom místě podle konkrétního obchodu či kategorie.