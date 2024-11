Posílejte balíčky s úsměvem. PPL nyní odměňuje za každou zásilku

Patříte do skupiny těch, které pohltily platformy na výměnu oblečení, kousků do domácnosti nebo třeba hraček či knížek, které už lépe poslouží někde jinde? Rády posíláte balíčky svým blízkým, třeba jen tak, abyste jim zlepšily den? Právě pro vás je jako stvořený nový věrnostní program od PPL. V aplikaci mojePPL totiž nyní můžete sbírat body a získat slevy na službu Balík pro tebe, což je služba určená právě pro odesílání zásilek fyzickým osobám. Prozatím nejvyšší odměna, které můžete dosáhnout, je odeslání zásilky za 1 Kč.

„Máme velkou radost, že můžeme našim zákaznicím a zákazníkům konečně představit náš věrnostní program. Věříme, že hravá forma sbírání bodů a posouvání se mezi jednotlivými úrovněmi je zaujme a bude obzvláště bavit zejména soutěživější jedince. Program jsme navrhli tak, aby prostřednictvím dlouhodobých výhod a atraktivních slev odměňoval za věrnost a důvěru,“ říká Petr Horák, generální ředitel ze společnosti PPL CZ.

Vyzkoušejte si, jaké je to být dirigentkou doručování

Ptáte se, jak to celé funguje a za co můžete získat body? Na začátku je potřeba si do svého mobilního telefonu stáhnout aplikaci mojePPL a založit si účet. Právě v aplikaci pak najdete stav svého účtu a aktuální úroveň. Už za stažení aplikace navíc získáte první body, které můžete následně vyměnit za slevy. Poté stačí objednávat či posílat balíčky přes PPL a body se vám automaticky za každou odeslanou či přijatou zásilku přičtou na účet.

Bonusové body můžete získat za plnění zábavných výzev, vyplnění svého profilu nebo za přečtení vybraných notifikací z aplikace. Výzvy se pravidelně mění a najdete je přehledně v aplikaci. Může se jednat například o přijetí nebo odeslání určitého počtu dobírkových zásilek či odeslání zásilky v dané hodnotě v konkrétním období.

V aplikaci máte navíc vždy dokonalý přehled o tom, jaké zásilky jsou na cestě k vám, kdy dorazí nebo také přehled výdejních a podacích míst či hesel na výdej vašich balíčků.

Čím vyšší úroveň, tím větší slevy

Celkem můžete postupovat napříč deseti úrovněmi. Úroveň se bude měnit podle aktuálního počtu bodů, které se vám podaří nasbírat. Začíná se na levelu s názvem Lovec balíků, nakonec se z vás ale může stát až samotný Vládce logistiky. Na každé úrovni na vás pak čekají nové výhody, které vám zpříjemní a usnadní odesílání zásilek. Zda a jak rychle se stanete Strážcem skladu, Dirigentem doručování nebo Hrdinou provozu, pak záleží jen na vaší aktivitě.