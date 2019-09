Populární streetwear: oblečete se od hlavy až k patě s Queensem

Co je základem streetwear módy?

Pánové nosí tenisky například k chino kalhotám, dámy si zase k šatům nasadí kšiltovku. Tyhle dva kousky jsou totiž základ každého streetwear šatníku. Jestli chcete poradit, jak je zkombinovat, pokračujte dál.

Kultovní záležitost jménem kšiltovka

Vsadíme se, že kšiltovku máte hlavně spojenou se skejťáky nebo hiphopery. V dnešní době už ale nemusíte nutně poslouchat jen hip hop nebo rap a jezdit na skatu, abyste mohli nosit kšiltovku. Vybrat si je sice věda, ale pokud si přečtete pár článků na módních blozích, zjistíte, že to není zas tak těžké. Ta správná kšiltovka posune váš outfit během okamžiku o několik příček nahoru. A to je přesně to, co chcete. Nebo ne?

Sázkou na jistotu jsou při výběru kšiltovky značky jako je New Era, Nike nebo Mitchell & Ness. Možná se vám bude zdát složité vyznat se v různých typech kšiltovek, ale nebojte. Stačí jich pár vyzkoušet a hned zjistíte, která vám sedí nejvíce. Nejdřív sáhněte po těch populárních, jako jsou baseball cap nebo trucker, a pak objevujte dál. Zkuste třeba trendy čepici jako po tátovi – dad cap.

Tenisky Nike Air Max jako základ botníku

Tenisky Nike Air Max nebo taky slangově řečeno tenisky s bublinou jsou ve světě sneakers legendou. Mají léty prověřenou technologie, která se na trhu poprvé objevila v roce 1987 na teniskách Nike Air Max 1. Ve světě sneakers to byla revoluce. Od té doby Nike vyrobilo spoustu různých dalších modelů se vzduchovou bublinou, která se rozšířila po celé ploše boty pro maximální pohodlí po celý den.

Přesně to je jeden z důvodu, proč se tenisky v dnešní době těší takové oblibě. Nejen, že dobře vypadají, ale vaše nohy jsou v nich jako na obláčku. A to se hodí, pokud celý den běháte po městě. Těmi nejpopulárnějšími a zároveň léty prověřenými modely jsou právě Nike Air Max 1, Nike Air Max 90 nebo Nike Air Max 97. Doporučujeme se trochu odvázat a nekoukat jen po all white nebo all black variantách. Váš outfit vám za to poděkuje.

Adidas Deerupt aneb jak pobláznit celý svět

Legendární tři pruhy z německého Herzogenaurachu zná celý svět stejně jako tenisky adidas Deerupt. Tenhle model pochází z archivu značky adidas a je inspirovaný běžeckými botami Marathon. Pro svůj svěží a futuristický look si je oblíbila spoustu mladých lidí po celém světě. A navíc se dostaly i na módní mola – minulý rok kralovaly třeba pražskému Fashion Weeku. A to jako pádný argument, proč si pořídit tenisky adidas Deerupt, úplně stačí.