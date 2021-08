Pomozte onkologicky nemocným ženám cítit se opět silně a krásně

V některých případech jim pouze zřídnou, jindy vypadají úplně, což má neblahé důsledky pro jejich sebevědomí. A právě proto spouští značka vlasové kosmetiky Pantene již počtvrté projekt Silná a krásná, který poběží ve spolupráci s drogerií Teta až do 27. září. Během tohoto období poputují 2 Kč z každého zakoupeného výrobku značky Pantene na výrobu autentických paruk z pravých lidských vlasů pro onkologicky nemocné ženy a dívky, aby jim dodaly sílu. Stejně jako v předchozích ročnících bude výrobu paruk zajišťovat český nadační fond Daruj vlasy. Pomozte onkologicky nemocným pacientům i vy!

Ačkoliv se zdá být problém ztráty vlasů banální v porovnání s těžkostmi, se kterými se dennodenně onkologicky nemocní pacienti vypořádávají, není dobré ho brát na lehkou váhu či bagatelizovat. Spousta žen nese ztrátu svých kadeří velmi obtížně a potýká se s psychickými úzkostmi, nízkým sebevědomím, pocitem méněcennosti nebo třeba studem. Málokterá onkologicky nemocná pacientka také dobře snáší soucitné pohledy na ulicích, které jí lidé věnují, protože na první pohled poznají, že bojuje s vážnou nemocí.



Většina žen zvládá své vážné onemocnění lépe, když nedochází k těmto dalším problémům, které s léčbou nemoci souvisí. Své o tom ví i známá česká zpěvačka a ambasadorka projektu Silná a krásná, Markéta Konvičková: „Před 2 lety jsem onemocněla karcinoidem na vaječníku. V důsledku léčby a hormonálních změn v organismu jsem ale přišla o dvě třetiny svých vlasů. Rázem se z mých bujných a zdravých kadeří stal malý řídký culíček a já se začala potýkat s nízkým sebevědomím. Můj vzhled je důležitý nejen pro mě, ale i pro mou kariéru – navíc si mé změny začala všímat i média. Ztráta vlasů pro mě byla kromě vážného onemocnění další těžkou ránou. Zlom nastal, když jsem díky nadačnímu fondu Daruj vlasy získala svou nádhernou paruku z pravých vlasů. Mít na hlavě znovu bohatou kštici mě dojalo k slzám – cítila jsem se po dlouhé době totiž opět žensky, silně, krásně a především odhodlaně.“ Markéta se proto na základě svých zkušeností rozhodla ženy v rámci projektu Silná a krásná už podruhé podpořit a o tom, co ztráta vlasů pro ženu znamená, opět veřejně promluvit.

Paruky na míru vyrobí a bezplatně žadatelkám i v letošním ročníku předá nadační fond Daruj vlasy, který byl založen roku 2016 a se značkou Pantene z portfolia společnosti Procter & Gamble spolupracuje od roku 2018. V předchozích ročnících projektu Silná a krásná se na výrobu paruk vybralo 433 880 Kč. Pomohl tak již desítkám žen, které u nadačního fondu o paruku zažádaly.

Výroba paruky je poměrně náročná a probíhá v několika krocích. Nejprve se zájemkyni vezmou míry a zkonzultují se její přání. Na výrobu jedné paruky běžně připadá 150 – 200 g vlasů – tedy až pět copů. Když se paruka tvoří copy různých dárkyň, musí se najít co nejpodobnější typ vlasů. Následně se paruka zhotoví ve vlásenkářské dílně, a to vlásek po vlásku. Jednu paruku trvá vyrobit zhruba 2 až 3 týdny, a to za předpokladu, že na ní vlásenkář pracuje alespoň 8 hodin každý den. Ve chvíli, kdy je paruka vyrobená, putuje do nadačního fondu Daruj vlasy, který ji předá zájemkyni. Přispět na paruky pro onkologicky nemocné pacientky můžete nyní i vy! Stačí, když si zakoupíte produkty Pantene v drogeriích Teta do 27. září, a do projektu se automaticky zapojíte. A počítají se i nákupy na e-shopu Teta drogerie!