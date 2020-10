Polévky vévodí podzimnímu menu, připravte si je z nejlepších surovin

Po návratu z krásné odpolední procházky, při které se ale podzimní sychravé počasí projevilo ve své plné síle, není nic příjemnějšího než talíř plný horké polévky. Surovin na ni je v tomto období dostatek, stačí jen vybrat ty nejlepší a jednoduše z nich vykouzlit ty nejlahodnější podzimní pochoutky.

Zelenina na podzimní stůl

K podzimu neodmyslitelně patří mrkev, celer, petržel, červená řepa, pastinák, brambory nebo v posledních letech tolik oblíbená dýně. Všechny tyto druhy se dají donekonečna kombinovat, fantazii se meze nekladou. Proto také existuje tolik různých receptů a vznikají pořád nové a další! Jen si vzpomeňte, že co rodina, to originální recept na dýňovou polévku! Někdo do ní přidává zázvor, někdo používá netradiční koření. Jak už bylo řečeno, rozličnost receptů není ale typická pouze pro dýňovou polévku. I ostatní plodiny nabízejí nepřeberné množství využití. Aby byl však výsledný pokrm skutečně lahodný, je třeba myslet na to hlavní, a tím je kvalita…

Kvalita je zásadní

Použití kvalitních surovin je základem každého vaření. S nimi jde vaření skoro samo, vše chutná výtečně. Plodiny vypěstované v souladu s přírodou, v BIO kvalitě, mají vynikající chuť. Při jejich pěstování nebyla použita žádná umělá hnojiva ani chemické látky jako například pesticidy. Takovou zeleninu pro přípravu vašich skvělých podzimních polévek seženete na eko farmách, které bioprodukty nabízejí například prostřednictvích bedýnkových systémů nebo přímým prodejem tzv. ze dvora. Dají se ale pořídit i v supermarketu. Tam je bezpečně poznáte podle označení logem biolistu nebo biozebry. Příprava hřejivé polévky je s nimi na dobré cestě!

Mrkvový krém

Mrkvový krém

- 1 kg bio mrkve

- 1 bio cibule

- 2 stroužky bio česneku

- 1 lžička bio mletého kmínu

- 1-1,5 l bio zeleninového vývaru, nebo vody

- bio rostlinný olej

- sůl

- 2 lžíce bio másla

- 1 lžíce šťávy z bio citronu

- čerstvě mletý bio černý pepř

Očištěnou mrkev nakrájejte na větší kusy, vložte ji do pekáče vystlaného pečícím papírem, pokapejte olejem a osolte. Pečte v troubě předem vyhřáté na 200 °C zhruba 25-40 minut, dokud není mrkev měkká a na povrchu mírně zkaramelizovaná. V hrnci nechte zesklovatět cibuli. Přidejte prolisovaný česnek a drcený kmín a zlehka orestujte. Po chvilce zalijte vývarem a vložte pečenou mrkev. Přiveďte k varu a vařte 15 minut, aby se všechny chutě spojily. Rozmixujte dohladka, zamíchejte do polévky studené máslo, dochuťte citrónovou šťávou a čerstvě mletým pepřem.

Celerová polévka s lískovými oříšky

Celerová polévka s lískovými oříšky

- 1 bio celer

- 1 větší bio brambora

- 1 bio cibule

- 1 stroužek bio česneku

- 2 bio bobkové listy

- 1 lžička bio sušeného tymiánu

- 1l bio zeleninového vývaru, nebo vody

- 100 ml bio smetany

- sůl, bio pepř

- 50 g bio lískových ořechů

V hrnci nechte na olivovém oleji zesklovatět nakrájenou cibuli. Přidejte bobkový list, tymián a česnek a zlehka orestujte. Do hrnce vložte dále na kostky nakrájený celer a bramboru, osolte, opepřete a zalijte vývarem. Vařte do změknutí asi 30 minut. Vyjměte bobkový list a rozmixujte. Zjemněte smetanou. Při servírování posypte nasucho opraženými a nasekanými lískovými oříšky.

Dýňová polévka

Dýňová polévka

- 1 menší bio dýně hokaido

- 1 bio cibule

- 2 bio brambory

- 1 bio mrkev

- 4 stroužky bio česneku

- 1 l bio vývaru, nebo vody

- půl lžičky bio muškátového oříšku (mletého)

- bio olivový olej

- 100 ml bio smetany na vaření

- sůl, pepř

Dýni zbavte semínek a nakrájejte ji na kostky. Brambory a mrkev oškrábejte a rovněž nakrájejte. Na olivovém oleji nechte zesklovatět cibuli. Přidejte nakrájenou zeleninu a krátce orestujte. Do hrnce prolisujte česnek, osolte, opepřete a přidejte muškátový oříšek. Zalijte vývarem a vařte na mírném ohni, dokud zelenina nezměkne. Rozmixujte tyčovým mixérem a zjemněte smetanou na vaření.

Kaštanová polévka s pórkem

Kaštanová polévka s pórkem

- 1 kg jedlých kaštanů

- 2 lžíce bio másla

- 2 lžíce bio rostlinného oleje

- 3 bio pórky

- 1 lžíce nasekaného čerstvého bio tymiánu

- 2 l bio kuřecího vývaru

- sůl, pepř

Syrové kaštany nařízněte do kříže a pečte v rozehřáté troubě (200 °C) cca 20 minut. Ještě teplé je vyloupejte a nakrájejte na kousky. V hrnci orestujte na oleji a másle nakrájené pórky, pouze bílé a světle zelené části. Po cca 7 minutách přidejte kaštany a tymián. Zalijte vývarem, osolte a opepřete. Přiveďte k varu, snižte teplotu a nechte asi půl hodiny vařit. Rozmixujte tyčovým mixérem najemno.

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou, která je nadstavbou pro standardní kontroly v konvenčním zemědělství.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

Národní značení

Národní značení

Logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ se využívá jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyprodukovaných v ČR. Logo je dále doplněno o číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx), která provedla certifikaci bioproduktu v ČR.

Evropské značení

Evropské značení

Pokud výrobek pochází z Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu EU, nebo mimo EU společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.