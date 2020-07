Pohodová dovolená v Olomouckém kraji s Olomouc region Card ZDARMA

Máme pro vás 2 parádní tipy, jak využít kartu na maximum - 1. pro Střední Moravu a 2. v Jeseníkách aneb co vše lze stihnout za 48 hodin?!?

Pokud nevlastníte automobil, nevadí, s Olomouc region Card máte slevu na jízdenky ČD, ZDARMA MHD v Olomouci a autobusovou dopravu ve městě Jeseník. Takže hurá na to!

Tip pro Střední Moravu

1. den odpoledne - Procházka historií

Pokud patříte mezi nadšence historie a pamětihodností, jistě se vám bude líbit služba „Olomouc v kostce“. Jedná se o zhruba hodinovou prohlídku památek Horního náměstí s průvodcem, která pokračuje prohlídkou expozice „Historie olomoucké radnice“ a expozice „Příběh olomouckého orloje“, umístěných v budově radnice, prohlídku díky kartě máte ZDARMA. Dále si nenechte ujít návštěvu Arcidiecézního a Vlastivědného muzea, která je pro vás v rámci karty rovněž ZDARMA. Na závěr dne si můžete odpočinout v relaxační zóně Aquaparku, kde s kartou máte 20% slevu.

Aqupark Olomouc

2. den - Za přírodou a uměním našich předků

Vydáte se za poznáním do Čech pod Kosířem. Můžete se zde těšit na klasicistní zámek obklopený nádherným anglickým parkem o rozloze 21,5 hektaru, kde si příjemně odpočinete a nasajete zdejší pohodovou atmosféru. Přítelem místní uměnímilovné hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes. V zámeckých interiérech je organicky zakomponována největší sbírka jeho obrazů v ČR. Za vidění rozhodně stojí i další zajímavé expozice nacházející se v zámku, například expozici zaměřená na dílo otce a syna Svěrákových nebo výstava historických kol. Vstup do zámku a také do Hasičského muzea, které se nachází poblíž zámku, máte s kartou ZDARMA. Pokud vám procházka parkem nestačila, můžete se vydat na „Hanácký Mt. Blanc“ Velký Kosíř, kde se můžete pokochat výhledem z rozhledny s vyhlídkovou plošinou ve výšce 25 m.

Zámek Čechy pod Kosířem (Daniel Schulz)

3. den dopoledne - Ochutnejte

Před tím, než opustíte náš kraj, vám vřele doporučujeme ochutnat místní speciality! Návštěva Loštic se pro vás stane nezapomenutelná! ZDARMA s kartou můžete navštívit Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W., kde se seznámíte nejen s historií, ale i s výrobou místní pochoutky, ale hlavně ji můžete v Lošticích ochutnat, a to v různých i netradičních podobách ve formě zmrzliny nebo tvarůžkových moučníků.

Muzeum Olomouckých tvarůžků A.W.

Tip pro Jeseníky

1. den odpoledne – Procházka historií

Milovníci historie si jistě nemohou nechat ujít návštěvu pozdně renesančního Zámku Velké Losiny z konce 16. stol., který byl postaven Janem mladším ze Žerotína a pyšní se unikátní kolekcí kožených a textilních tapet, gobelínů, sáněk a dvousedadlových nosítek, díky kartě máte vstup ZDARMA. Dále za návštěvu určitě stojí Ruční papírna a Muzeum papíru Velké Losiny, kde si můžete vlastnoručně vyzkoušet sami papír vyrobit nebo se ponořit do tajemství nejatraktivnější části manufaktury a zhlédnout celý výrobní postup, díky kartě se 40% slevou. Velké Losiny je třeba také ochutnat! Doporučujeme vám Velkolosinské pralinky a místní minipivovar Zlosin.

Zámek Velké Losiny

2. den – Za přírodou a do podzemí

Energii načerpáte příjemnou procházkou v Národní přírodní rezervaci Rejvíz, jehož naučnou stezku máte s kartou ZDARMA. Pak se vydáte po stopách zlatokopů do Zlatorudných mlýnů, kde si můžete vyzkoušet rýžování zlata a navštívit místní skanzen, díky kartě vstup ZDARMA. A na závěr vás čeká prohlídka Poštovní štoly ve Zlatých Horách, kterou si předem nezapomeňte rezervovat, její historie sahá až do roku 1513 a můžete se těšit na dobře zachovalé části ručně sekaných chodeb a komínů, vstup s kartou ZDARMA.

Zlatorudné mlýny

3. den dopoledne – Čarodějnice a lázeňství

Nemůžete z naše kraje odjet bez toho, abyste se seznámili s nejtemnějším obdobím jesenických dějin, jímž jsou nechvalně proslulé inkviziční procesy s čarodějnicemi ze 17 stol., o kterých se více dozvíte v Expozici „Čarodějnické procesy“ Vlastivědného muzea v Jeseníku, vstup s kartou ZDARMA. A také můžete navštívit rodný dům zakladatele jesenických lázní – Muzeum Vincenze Priessnitze v Jeseníku, kde se více dozvíte o vývoji lázeňství na Jesenicku, s kartou vstup ZDARMA. Na vlastní kůži si můžete Priessnitzovu léčebnou metodu vyzkoušet v unikátním venkovním Balneoparku Vincenze Priessnitze ve stejnojmenných lázních v Jeseníku. Zdejší Balneopark je speciální „vodní zahrada“, kde se můžete brodit potůčky, vyzkoušet Priessnitzovy lavičky nebo Priessnitzovy střiky. Na nejodvážnější návštěvníky čekají i přírodní sprchy. Vstup do Balneoparku je zdarma.

Balneopark Vincenze Priessnitze

Cestujte s Olomouc region Card! www.kartaok.cz.