Pohodlná, praktická i stylová. Jak na domácí pracovnu?

Základem je sice pracovní stůl, klíčovým prvkem pro vaše pohodlí a zdraví je však židle. Při výběru židle k pracovnímu stolu vycházejte z toho, kolik času na ní trávíte. Pokud pracujete z domova trvale, pak investujte do plnohodnotné kancelářské židle. Ta by měla být otočná, ideálně i s kolečky, mít nastavitelnou výšku sedáku, polohovatelnou, nebo alespoň pružnou zádovou opěrku a nejlépe také područky. Jen taková židle vám poskytne správný komfort při dlouhodobém sezení za stolem.

Jednoduchý bílý stůl a šedá židle jsou univerzální nadčasovou volbou. Psací stůl Student Based, 2299 Kč, židle Leo 1799 Kč | foto: Möbelix

Velikost stolu se odvíjí od místa, které máte k dispozici, ale také podle toho, jak moc velkou desku ke své práci potřebujete. Výška se zpravidla pohybuje mezi 70–75 cm, zato velikost pracovní desky je variabilní. Pro práci s notebookem vám bude stačit stůl s hloubkou do 60 cm a délkou 80 cm, chcete-li však maximální pohodlí, volte hloubku 80 cm a délku 120 cm.

Praktické přihrádky a zadní polička jsou prvky, které oceníte. Psací stůl Fosco 3799 Kč, židle Clelie, 2599 Kč | foto: Möbelix

Pokud používáte k práci různé dokumenty a pomůcky, vybírejte z nabídky stolů s úložným prostorem, doplňte stůl kontejnerem nebo rovnou skříňkou či regálem. Tam, kde potřebujete ušetřit prostor, situujte na stěnu nástěnné regály a police.

Náš tip: Pracujete s notebookem? Pořiďte si externí klávesnici a notebook si podložte tak, abyste měli horní hranu displeje ve výši očí. Použijte speciální nástavec na stůl nebo třeba štos knih či magazínů. Ulevíte tím své krční páteři.

S rohovým stolem si snadno vymezíte prostor a navíc máte své věci po ruce. Rohový psací stůl Wohnling, 5799 Kč | foto: Möbelix

Praktickým řešením tam, kde sice nemáte vlastní pracovnu, ale máte dostatek místa, je rohový psací stůl. Nejen že poskytuje dostatek místa na práci, pro odkládání věcí, ale navíc funguje jako dělicí prvek. Opticky oddělí pracovní kout od zbytku místnosti. Čím jednolitější design a světlejší odstín, tím vzdušněji budou v interiéru působit.

Náš tip: Je-li to jen trošku možné, situujte pracovní kout mimo ložnici. Už jen proto, že během spánku byste v místnosti neměli mít ideálně žádnou elektroniku. Navíc ložnice má být výhradně zónou odpočinku. Umístěte pracovní kout raději do prodloužení kuchyňské linky, vestavte jej do úložné stěny v chodbě nebo najděte kout u okna v obývacím pokoji.

Kombinace bílé a přírodního masivu je typická pro skandinávský styl bydlení. Psací stůl Skandi, 7999 Kč | foto: Möbelix

V žádné pracovně nesmí chybět stolní nebo nástěnná polohovatelná lampa. Snažte se, aby svým designem seděla k vámi zvolenému stylu. Futuristické modely jako vystřižené z vesmírných lodí budou na industriálním či rustikálním stole vypadat nepatřičně. Hodí se spíše k modernímu minimalismu.