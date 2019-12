Pohádková vánoční kampaň od Apartu oslňuje nejen krásnými šperky

Nápadité fotografie, ale i poutavý videoklip vás vtáhnou do světa fantazie. Ještě nemáte pro své nejbližší ten nejkrásnější vánoční dárek, který jim udělá opravdovou radost? Nechte se inspirovat a zavítejte do sítě prodejen Apart. Nebo pořiďte krásné šperky z pohodlí domova prostřednictvím e-shopu.

Nechte se vtáhnout do pohádkového světa Vánoc

Zimní kampaň značky Apart dokonale zachycuje sváteční atmosféru, kterou podtrhuje okouzlující vystoupení na ledě. Fotografie jsou plné fantastických barev, kostýmů a rekvizit. Obdivovat tak můžete například zimní palác z papíru nebo záběry vojáků z klasického baletu.

To vše zdobí nadčasové šperky. Těšit se můžete na jemné, zlaté vzory

s diamanty a drahými kameny, jako je topaz, citrín a tanzanit z kolekce Colours či safír, který je vyhledávaný pro svou vzácnost.

Nesmíme samozřejmě zapomínat ani na stříbrné vzory. Například filigránový motiv stromu života, třpytivé šperky s bílými a barevnými zirkony z řady Magic Crystals nebo motivy lístků v moderní podobě z nové kolekce Secret Garden.



Apart – šperky pro každou příležitost

Apart je jednou z největších šperkařských sítí na světě. V každé z více než 220 prodejen v Evropě vládne elegance a styl. Vstupte do světa krásy! Prodejny společnosti Apart jsou luxusní, ale zároveň na vás dýchnou přátelskou a intimní atmosférou. Můžete si tak ničím nerušeni vybrat ten nejlepší dárek pro sebe nebo své blízké.

Máte pobočky daleko? Nakupujte z pohodlí domova v internetovém obchodu firmy Apart, kde vás čeká kompletní nabídka šperků a hodinek. Nechybí zde novinky, bestsellery, exkluzivní výrobky a mnoho atraktivních produktů

v akčních cenách.

Více informací najdete na www.apart.eu.