Podzimní restart: Jak detoxikovat a vyživit vlasy po létě?

Detoxikace vlasů

Prvním krokem k regeneraci vlasů po létě je důkladná detoxikace. Po měsících plné slunci, soli a chloru je potřeba vlasy zbavit nejen nečistot, ale i zbytků stylingových produktů, které se na ně usadily. V tomto případě, je skvělým řešením zařadit do své vlasové péče peelingový šampon, který poskytuje hloubkové čištění vlasů i pokožky hlavy a nabízí mnoho výhod pro uvolnění pórů a zlepšení celková kondice vlasů.

Ideální volbou je detoxikační šampon pro hloubkové čištění Davines Naturaltech Detoxifying Scrub Shampoo. Tento šampon jemně, přesto účinně, vlasy očistí od veškerých nečistot a zároveň díky obsahu jojoby a mikročástečkám křemene (přírodní a biologicky odbouratelné mikrokuličky) poskytuje účinný peeling.

Klíč k oživení

Dalším nezbytným krokem je hydratace a výživa, bez té se zkrátka nikdy neobejdete. Aby vaše rutina byla kompletní, je potřeba přidat do své vlasové péče jedno důležité duo – kondicionér a masku na vlasy. L’Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Gold Quinoa+Protein Conditioner je skvělým řešením na suché a poškozené vlasy. Díky jeho složení, regeneruje a obnovují poškozené části vlasového vlákna a zanechává vlasy silné a hebké.

Pro intenzivní výživu a uhlazení vyzkoušejte Davines OI Hair Butter. Toto vyživující máslo bojuje proti krepatění, a díky obsahu blahodárných ingrediencí navíc chrání vlasy před UV zářením a neutralizuje volné radikály. Máslo stačí aplikovat na ručníkem vysušené vlasy, nechat 5–10 minut působit a poté opláchnout. Pro extra výživu doporučujeme použít před i po šamponování.

A to nejlepší? Při nákupu jakéhokoliv produktu Davines z řady OI nad

1 500 Kč získáte zdarma masku TCC Renaissance, která vydrží na 2–4 aplikace podle délky vlasů. Takže vaše vlasy mohou dostat ještě extra péči navíc.

Podpora zevnitř

Zdraví vašich vlasů není jen otázkou péče, ale také toho, co jíte. Pro regeneraci vlasů je klíčové zařadit do jídelníčku potraviny bohaté na vitamíny a minerály, které podpoří jejich růst a obnovu. Vitamíny skupiny B, vitamín C, E, zinek a biotin hrají zásadní roli v udržování zdravých vlasů.

Pokud chcete dodat svým vlasům intenzivnější a cílenou podporu – sáhněte po doplňcích stravy. Polykání prášků není nic pro vás? Nezoufejte! Co takhle kdybychom vám řekli, že lze mlsat bonbonky bez výčitek…docela bláznivá představa no ne? IvyBears Women’s Hair Vitamins jsou šťavnatí gumoví medvídci, kteří nejen skvěle chutnají, ale také poskytnou vlasům potřebné vitamíny a minerály. Tito medvídci navíc obsahují biotin, kyselinu listovou a vitamín C, které podporují zdraví vlasů i nehtů, a to vše bez umělých barviv.

Teď už víte vše podstatné. Nezbývá nic jiného než začít a dát své vlasy zpět do formy!