Počítače Microsoft Surface: elegance a rychlost v jedinečném provedení

Z rodiny zařízení Microsoft Surface si dokáže vybrat každý, ať už jde o studenty, mobilní pracovníky, kreativce, hráče, vývojáře, ale i „obyčejné“ lidi, kteří vyhledávají kvalitu, spolehlivost a promyšlený design s důrazem na každý detail. Do rodiny Surface patří malé i velké tablety s odnímatelnou klávesnicí, klasické laptopy s dotykovou obrazovkou, ale i stylové příslušenství – klávesnice, myši, kreativní pera, sluchátka a také speciální ovladač pro kreativce, dýdžeje nebo třeba architekty – Surface Dial.

Od konce února jsou také v České republice k dostání nejvýkonnější počítače svého druhu z nejnovější generace zařízení Microsoft Surface. Vyvíjeny byly přímo s ohledem na Windows 11 a tvoří dokonalé souznění softwaru a hardwaru. Jde o moderní flexibilní zařízení 2v1 (tablet i notebook) Surface Pro 8 a velmi výkonný notebook a současně zařízení 2v1 Surface Laptop Studio.

Microsoft samozřejmě myslí i na naši budoucnost. Všechna nová zařízení se vyrábí s minimální spotřebou energie a používají se v nich pro přírodu šetrné nebo recyklovatelné materiály.

Designová lahůdka Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 je ikonickým a zajímavým propojením dvou světů. Je libo notebook, nebo tablet? Tenhle miláček patří mezi nejvýkonnější tablety s opravdu dlouhou výdrží baterie a zároveň má v sobě srdce dostihového koně. Hledáte-li parťáka, se kterým si můžete pohodlně zpřístupnit pracovní dokumenty, mrknout se na nejnovější klipy z předávání Oscarů či jen si tak „ťukat“ na webu, Microsoft Surface Pro 8 vám ve všem vyjde vstříc.

Vývojáři v Microsoftu si řekli, že půjdou po každičkém detailu a vytvoří zařízení, které má duši, nekompromisní výkon a ohromující dotykový displej. Surface Pro 8 je tenký a lehoučký tablet s polohovatelným stojanem, díky kterému se práce stane zábavou, ať už jste kdekoliv – u stolu, na pohovce nebo venku na lavičce či v trávě. Nejnovější procesory Intel, dostatek paměti a rychlé SSD úložiště poskytují výkon, který byste od lehkého a mobilního zařízení určitě nečekali. Drobnosti, jako je senzor okolního světla, akcelerometr, gyroskop a magnetometr již jen zintenzivní důraz na detail. Vše je zabaleno do elegantního designu, poctivého řemeslného zpracování a doplněno nejnovějšími Windows 11.

Něco pro ty nejnáročnější – Microsoft Laptop Studio

Microsoft Laptop Studio – kráska s brutálním výkonem a spoustou vychytávek

Neskutečně výkonný, neskutečně flexibilní, to je nové Surface Laptop Studio, vrchol inovativního přístupu, jímž je Microsoft známý už řadu let. Technologicky nejvyspělejší mladší, ale trochu „větší bráška“ překvapí hlavně pojetím svého těla, představujícím revoluci na poli notebooků. Displej je pochopitelně dotykový díky obrazovkám PixelSense™ a obraz je pastvou pro oči. Tělo Surface Laptop Studia se dá velice neotřelým, ale současně praktickým způsobem polohovat. Můžete jej využít jako plnohodnotný notebook na práci, můžete k němu připojit ovladač Xboxu a díky zabudované grafické kartě NVIDIA Ampere RTX hrát i ty nejnovější herní tituly, případně po nastavení displeje do polohy studia lze vytáhnout z přihrádky pod klávesnicí pero a začít si dělat poznámky, náčrtky nebo malovat. Aktivní pero Surface Slim Pen 2 přináší haptickou odezvu a díky jemným vibracím při tažení pera po dotykové obrazovce budete mít stejný pocit jako z práce na klasickém papíru.

Vašim nápadům a kreativitě se skutečně žádné meze nekladou!

Více zajímavých a podrobnějších informací najdete na www.surfaceprotebe.cz .