Pleťová séra s vitamínem C umí zázraky. Podívejte se na TOP 5!

1. The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%

Vitamín C má pozitivní vliv nejen na imunitní systém těla, ale i na stav a vzhled naší pleti. Tento známý antioxidant chrání před nachlazením a nemocemi. Právě proto se světoznámá značka The Ordinary rozhodla přidat tuto složku do své kosmetiky. Na základě vitamínu C bylo vyvinuto sérum The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%, které mimo jiných užitečných ingrediencí obsahuje kyselinu hyaluronovou.

Pro jaký typ pleti? Výhodou je, že se hodí pro všechny typy pleti. S opatrnosti by se však mělo používat u citlivé pleti.

Jak působí? Zesvětluje pigmentové skvrny, chrání pleť před oxidačním stresem, stimuluje syntézu kolagenu, vyrovnává mikroreliéf a barevný tón pleti. Pleti dodá zdravý a svěží vzhled.

2. Dior Capture Youth Glow Booster

Kosmetická značka Dior vyrábí nejen přípravky dekorativní, ale i pečující kosmetiky. Mezi ně patří sérum Capture Youth Glow Booster, které pleti dodá krásný přirozený jas. Sérum obsahuje až 80 % ingrediencí přírodního původu. Ve složení je přítomen extrakt z kosatce a sérum má ultra tenkou texturu, která se rychle vstřebává, jednoduše aplikuje a pleť nezatěžuje.

Pro jaký typ pleti? Sérum se hodí pro všechny typy pleti.

Jak působí? Dodává pleti přirozený jas a lesk, vyživuje a hydratuje, vyhlazuje mikroreliéf a stahuje póry, sjednocuje barevný tón a nabíjí pleť energií.

3. OST Pure Vitamin Serum Ascorbic Acid

Sérum od korejské značky se stalo opravdovým bestsellerem ve světě krásy. Obsahuje až 20 % kyseliny askorbové, což znamená ještě větší účinek. Při takové vysoké koncentrací vitamínu C ve složení se nedoporučuje aplikovat sérum každý den.

Pro jaký typ pleti? Sérum se hodí pro všechny typy pleti, včetně mastné se sklony k nedokonalostem.

Jak působí? Zesvětluje pigmentové skvrny, pleť rozjasňuje, sjednocuje její barevný tón, vyrovnává texturu pleti a dodává ji zdravý vzhled. Efektivně bojuje s akné.

4. Omorovicza Daily Vitamin C

Maďarská kosmetická značka vyvinula pleťové sérum na bázi vitamínu C. Ve složení najdeme také kyselinu hyaluronovou, extrakt z řeřichy seté, zinek a niacin. Díky komplexu užitečných látek přípravek doplňuje denní potřebu vitamínů a minerálů.

Pro jaký typ pleti? Díky vyváženému složení se hodí pro všechny typy pleti.

Jak působí? Sérum chrání pleť před škodlivými vnějšími vlivy, stimuluje syntézu kolagenu, má zesvětlující účinek. Díky kyselině hyaluronové pleť intenzivně hydratuje. Sérum aktivně bojuje proti známkám stárnutí, vyhlazuje vrásky a dodává pleti krásný mladistvý vzhled.

5. The Body Shop Vitamin C Skin Boost Instant Smoother

Lehká a osvěžující textura séra se lehce nanáší i rychle vstřebává. Ve složení je extrakt z plodu Camu Camu, pomerančový olej a olej z granátového jablka.

Pro jaký typ pleti? Sérum se hodí pro všechny typy pleti.

Jak působí? Pleť osvěžuje, tonizuje, intenzivně hydratuje a zesvětluje. Vyrovnává mikroreliéf, stahuje póry a sjednocuje barevný tón. Obsahuje ochranu SPF, díky čemu pleť chrání před UV zářením. Může se používat jako báze pod make-up.