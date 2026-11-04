Plaud Note Pro: Nejchytřejší AI asistent o velikosti platební karty

V éře informačního přetížení se schopnost rychle zaznamenat a vytěžit mluvené slovo stává klíčovou výhodou. Značka Plaud uvádí svůj dosud nejpokročilejší model Plaud Note Pro. Hliníkové zařízení o velikosti platební karty s tloušťkou pod 3 milimetry se magneticky přichytí k telefonu a funguje jako diskrétní osobní asistent, který nejen nahrává, ale rovnou analyzuje souvislosti a navrhuje další kroky.
Základem bezchybného přepisu je čtveřice precizních MEMS mikrofonů s AI směrovým snímáním a detekcí mluvčích. Zařízení zachytí čistý hlas až na vzdálenost pěti metrů a spolehlivě odfiltruje ruchy okolí. Problém s nahráváním telefonátů řeší automatický duální režim. Zatímco schůzky v místnosti snímají prostorové mikrofony, při hovoru vestavěný kontaktní vibrační senzor snímá rezonanci přímo z těla telefonu, bez nutnosti kabelů či externích aplikací. Veškeré ovládání zajišťuje jediné tlačítko s vibrační odezvou, kterým lze navíc během rozhovoru označit klíčové momenty pro následné zvýraznění v souhrnu.
Aplikace Plaud 3.0 transformuje surové audio na přehledné výstupy za pomoci špičkových modelů GPT, Claude a Gemini. Systém nabízí přes 10 000 profesionálních šablon a plynule zvládá více než 112 jazyků včetně češtiny, slovenštiny nebo například ukrajinštiny a vietnamštiny. V přepisu automaticky rozlišuje řečníky a generuje zápisy, úkoly či myšlenkové mapy. Všechny pokročilé AI funkce jsou dostupné zdarma, stejně jako neomezené cloudové úložiště a měsíční balíček 300 minut přepisu. Pro vyšší nároky lze minuty jednoduše dokoupit nebo využít předplatné.
Největší předností zůstává bezpečnost, v níž je Plaud jedinou společností v oboru s takto ucelenou sadou certifikací. Uživatelská data se nikdy nepoužívají k trénování AI modelů. Plný soulad s evropským nařízením GDPR doplňují normy ISO 27001, ISO 27701 a EN 18031, stejně jako přísný americký zdravotnický standard HIPAA či audit SOC 2 Type II od profesní organizace AICPA. Plaud Note Pro tak nabízí špičkovou úsporu času s neprůstřelnou ochranou firemního know-how.