Plastická operace nosu pomůže se sebevědomím, ale i zlepšit zdraví

Příliš velký nos, orlí nos, sedlovitý nos, příliš úzké nosní chřípí, bambulovitá špička nosu – to všechno jsou problémy, se kterými se řada lidí při pohledu do zrcadla trápí. Proto operační změna tvaru nosu (rhinoplastika) dokáže ženám i mužům díky estetické proměně dodat zpátky ztracené sebevědomí, ale také, a to nelze opomíjet, pomoci zdravotně. Estetické problémy totiž často provázejí i funkční potíže, například zhoršené dýchání a opakující se infekce způsobené vlivem vybočené nosní přepážky.

Je plastická operace nosu omezena věkem?

K operaci je možné přistoupit až po ukončení růstu a puberty, obvykle po osmnáctém roku života. Horní hranice se pak datuje obecně okolo 40tého roku věku, protože s přibývajícími lety může být pro kůži těžší přizpůsobit se novému objemu nosu. Ale vše je individuální. Výjimkou tak nejsou ani pacienti ve věku 60 let. Důležité je být v dobrém zdravotním stavu.

Každý nos je jiný

Plastická operace nosu patří k velmi složitým chirurgickým zákrokům. Je proto dobré volit prověřeného lékaře, který tyto operace provádí často. Je důležité zdůraznit, že každý nos je jiný, a nelze tudíž provádět pouze jeden a tentýž operační postup, ale je nutné ke změně vždy přistupovat individuálně. Před operací je zásadní samotná konzultace s plastickým chirurgem, při které pacient vysloví své představy a lékař zhodnotí, zdali je jeho přání proveditelné. Důležité je se také podívat na fotografie tzv. před a po u podobných zákroků, aby měl člověk reálná očekávání. Výslednou podobu, resp. plánované změny linie může lékař dokonce nakreslit.

„Plastiku nosu můžeme rozdělit na operaci měkkého nosu, čímž rozumíme úpravu nosního hrotu, kdy špičku nosu můžeme zúžit, snížit, zvednout jeho projekci nebo zmenšit nozdry, a na operaci tvrdého nosu, kterou rozumíme zásah do kosti. V tomto případě snášíme a upravujeme hrbol na kořeni nosu a zužujeme nosní kůstky. Obě operace můžeme provádět zavřeným nebo otevřeným způsobem. U zavřeného způsobu provádíme řez v nosní dírce a operujeme tzv. naslepo a bez viditelných jizev. U „otevřeného nosu“ provedeme řez v oblasti kolumelly (přepážka mezi nozdrami), kde zůstává tenká jizva,“ vysvětluje MUDr. Roman Kufa z Perfect Clinic.

Nos po operaci ještě zhusta pracuje. Dochází k projizvení tkání a současně, jelikož se při operaci nalomí nosní kůstky, které se pak hojí kostním svalkem, vzniká otok. Stejně tak se projevují měkké tkáně, jako je podkoží a kůže, které mohou ovlivnit výsledný tvar. Proto se po operaci přikládá na nos sádra a po jejím odstranění je třeba nos několik měsíců pravidelně masírovat, aby tkáně změkly.

Piezzoelektrická pilka je šetrnější

„V Perfect Clinic jsme začali právě s ohledem na lepší pooperační hojení používat pro šetrnější úpravu nosních kůstek místo klasických dlátek piezzoelektrickou pilku. Při použití kostních dlátek vznikaly často velké modřiny a otoky, které ovlivňují další proces hojení a kosmetický výsledek. Při použití piezoelektrické pilky jsou modřiny i otoky podstatně menší, sádra se nosí kratší dobu a celý pooperační průběh je daleko příjemnější a rychlejší,“ jmenuje výhody doktor Kufa.

Otevřená metoda

Velmi efektivní operací nosu je pak otevřená rhinoplastika. Otevřená rhinoplastika není úplná novinka, ale v naší republice neměla tradici. Většina plastických chirurgů se učila operovat nos zavřenou metodou a otevřená rhinoplastika se proto prováděla sporadicky. Běžné deformity nosu sice lze korigovat zavřenu metodou, ale u těžkých deformit nosu, jako je třeba právě vybočení nosní přepážky a zmenšené nosní průchody, už nestačí.

Deformity nosu

„Jsou to kromě vrozených odchylek hlavně deformity nosu po úrazech nebo po špatně provedených předchozích operacích, kdy například chybí část hrotové chrupavky a špička nosu je proto oploštělá, nebo je nízký či propadlý kořen nosu, a je tudíž nutné k rekonstrukci nosu použít pacientovou chrupavku. U otevřeného přístupu lze daleko precizněji upravit anatomické poměry nosních struktur, které byly předchozí operaci poškozeny. Většinou odebíráme chrupavčité štěpy z nosní přepážky nebo z ušního boltce či ze žebra jednoho a téhož pacienta,“ říká Roman Kufa z Perfect Clinic. Pokud operatér během operace kromě kosmetického tvaru nosu také zprůchodní dýchací cesty, je efekt již trvalý.

Roman Kufa

