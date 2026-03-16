Pivo v novém: Ikonická Pivní kosmetika vstupuje do éry BEER BEAUTY

Pivo jako sofistikovaná kosmetická surovina
Refit celé řady staví na silné myšlence: pivo není jen symbol české tradice, ale také unikátní a komplexní surovina s překvapivě širokým využitím v péči o vlasy i pokožku. Je přirozeně bohaté na vitaminy skupiny B, minerály a další aktivní látky, které podporují regeneraci, zklidnění a kvalitu vlasů i jejich přirozený lesk.
„Látky obsažené v pivu – zejména vitaminy skupiny B, zinek a pivovarské kvasnice – se tradičně využívají i v kosmetice. Přispívají k regeneraci pokožky, zklidnění, podpoře kvality vlasů a jejich přirozenému lesku,“ uvádí dermatoložka MUDr. Andrea Vocílková
Srdcem kolekce je světlý ležák Ferdinand Max 11 %, vyráběný tradičními postupy ze speciální odrůdy žateckého chmele Vital, speciálně vyšlechtěného pro kosmetické a biomedicínské účely.
Právě tato kombinace tradice a moderního vývoje dává celé řadě pevný základ.
Tekuté zlato pro krásné vlasy
Jedním z hlavních cílů refitu bylo otevřít pivní kosmetiku širší cílové skupině – především ženám. Koncept BEER BEAUTY tak bourá mýtus, že pivní péče patří výhradně mužům, a staví ji do role plnohodnotné, sofistikované osobní péče.
Právě vlasová péče tvoří stěžejní část sortimentu a dlouhodobě patří k nejlépe hodnoceným produktům celé kolekce.
Nově představuje ucelený systém, který pokrývá všechny kroky péče:
· Pivní Šampon Premium – šetrně čistí, podporuje objem, lesk a vitalitu vlasů.
· Bezoplachový kondicionér – usnadňuje rozčesávání, chrání vlasy před tepelnou úpravou a dodává jim hebkost bez zatížení.
· Maska na vlasy – intenzivně regeneruje, vyživuje a pomáhá obnovit pružnost a lesk.
· Hair Booster – cílená péče pro posílení vlasového vlákna a podporu jeho celkové kvality.
Péče, která krásně voní
Vůně hraje v kosmetice zásadní roli. Vlasová péče BEER BEAUTY proto přináší moderní, čistou a elegantní vůni se svěže zelenými tóny. Výsledkem je příjemný, sofistikovaný zážitek při každém mytí i následné péči.
Ikona v novém designu
Proměnou prošla i vizuální stránka. Nový elegantní design s botanickými motivy a jasně komunikovanými účinky na etiketě propojuje každodenní osobní péči s ikonickým českým dárkem, který si oblíbili i zahraniční zákazníci.
BEER BEAUTY tak vstupuje do nové éry jako osvědčená klasika v moderním pojetí – s jasným poselstvím: pivo může být nejen symbolem tradice, ale i přirozeným zdrojem krásy pro všechny typy vlasů a pokožky.