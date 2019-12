Péče o tělo a domácnost bez nebezpečných konzervantů MIT

Děláme to pro naše děti

Majitel a zakladatel Feel Eco chtěl vyvinout produkty, které by byly vysoce účinné a zároveň splňovaly nejnáročnější ekologické a zdravotní požadavky. Jeho dcera totiž trpěla ekzémem a klasické produkty na trhu jí nevyhovovaly. Zpočátku nikdo nevěřil, že je možné takový produkt vyrobit, ale díky usilovné práci Radka Martáka, ředitele výzkumu a vývoje Feel Eco a jeho týmu, si je dnes můžete zakoupit. Za jejich kvalitou stojí silný osobní příběh!

Proč přejít na ekologické přípravky pro praní a úklid?

Převážná většina konvenčních produktů na praní a úklid se vyrábí ze surovin ropného původu nebo surovin, které jsou velmi obtížně rozložitelné v přírodě. Tyto látky se tak dostávají do půdy a do vody a zase zpět do našich domovů. Často také obsahují kon­zervanty nebo parfemace, které jsou nebezpečným zdrojem alergenů. Nebezpečné jsou samozřejmě i chemické výpary, které dýcháte, když s klasickými konvenčními prostředky uklizíte. Často také vyvolávají dermatologické problémy. Složení produktů má tedy rozhodně přímý vliv na naše okolí, zdraví a budoucnost našich dětí. Určitě tedy stojí za to o tom přemýšlet.



Nejčastější dotaz na ekologické produkty je, jestli jsou stejně účinné jako ty chemické?

Na trhu samozřejmě najdete prostředky různě účin­né i prakticky neúčinné, ale kvalita eko přípravků je už dnes na poměrně vysoké úrovni. Produkty Feel Eco jsme od začátku vyvíjeli s jasným cílem, aby byly naše produkty účinné, ekologické, šetrné ke zdraví a také cenově dostupné.

Při vyvažování a vývoji těchto vlastností neděláme kompromisy, což dokazují certifikace a jejich přísná kritéria. Od za­čátku naší značky pracujeme s certifikací EU Ecolabel a v letech 2010–2013 měl EU Ecolabel každý náš produkt jako první v České republice.

Čím to je, že ekologické přípravky jsou mnohdy dražší?

Vysoce kvalitní suroviny přírodního původu jsou vždy dražší než ropné nebo špatně biologicky rozložitelné. Pokud má být receptura produktu účinná, přírodní a ještě navíc koncentrovaná, klade to nároky především na skladbu složek. Pochopitelně něco stojí i výzkum a certifikáty, např. EU Ecolabel, Vegan nebo dermatologické testy, které zákazník ocení jako důležitou známku nezávislého posouzení kvality produktů a také mu určitě zjednodušují orientaci při nákupu. U klasických konvenčních produktů na výběr složek výrobci nekladou takové nároky a celková výroba je pak samozřejmě levnější.

Jak může zákazník jednoduše poznat přírodní ekologický produkt na pultech drogerií?

Asi nejdůležitější je číst složení produktů. Dalšími indikátory jsou samozřejmě i chování značky z dlouhodobého hlediska a také eko certifikace jako EU Ecolabel, Nordic Swan či Vegan. Důležitý je také způsob konzervace produktů.

Proč je podle vás tolik důležitý způsob konzervace?

Například MIT (methylisothia­zolinone) je typ konzervantu, který patří mezi silné kontaktní alergeny a negativní zdravotní reakce zákazníků na MIT jen přibývají. Vědecká komise pro bezpečnost spotřebitelů nedávno snížila povolený obsah této složky pro použití v oplachové kosmetice na max. 0,0015 %. V neoplachových kosmetic­kých prostředcích, třeba krémech apod., které zůstávají na kůži, je zakázano jeho použití úplně. Pro drogerii tato pravidla určená pro kosmetiku neplatí, ale u nás ve Feel Eco tato pravidla respektujeme a uplatňujeme i pro produkty na praní a úklid. Nebezpečné konzervanty MIT jsme z produktů Feel Eco tedy vyřadili úplně.

Jaké další látky by ekologický prostředek neměl obsahovat?

K nejnevhodnějším složkám patří ještě třeba BIT (benzisothiazolinone), CMIT (chlorme­thylisothiazolinone) nebo tzv. Bronopol (2-brom-2-nitropropan-1,3-diol), který je zdrojem formaldehydu. Ani složky ropného původu nejsou ve složení produktu žádoucí. Jejich přítomnost se ve složení ale zjišťuje obtížně. Většinou přesné složení najdete až v datovém listu produktu. Lidé dnes běžně sledují složení potravin, které kupují, a naučili se vybírat si. Když si uvědomíte přímý dopad na zdraví, tak se to vyplatí i při výběru droge­rie a kosmetiky.

Často se diskutuje i o škodlivost vůní.

Ve Feel Eco jsme vsadili na jemné parfemace, které jsou dávkovány velmi mírně. Věřím, že není žádoucí zaplnit domácnosti množstvím vůní, které vše překryjí. U parfemací navíc velmi intenzivně řešíme i alergenní složky. Nabízet produkty, které neobsahují alergenní parfemace, by měl každý výrobce považovat za důležité. Především dětem, které nejčastěji trpí aler­giemi, to prospěje nejvíce. Když doma nebudete mít vzduch zatížený parfémy, možná si i lépe vychutnáte vůni oběda, čaje nebo čerstvě natrhaných květin.

Jaké jsou trendy ve vývoji ekologických prostředků?

Vývoj produktů je v podstatě nekonečný proces, pokud chcete udržet jejich vysokou kvalitu. Nové informace, nové a lepší suroviny nebo lépe odbouratelné surovi­ny. Dnes ale ekologický produkt není jen o složení. Do vývoje v dnešní době zasahuje i obal produktu. Proto stále naše Feel Eco produktu vyvíjíme, vylepšujeme a využíváme nové vědecké poznatky. Pro mě jako vědce je to velmi zajímavá a samozřejmě také zodpovědná práce. Budoucnost ale já osobně vidím ve vývoji koncentrovanějších produktů, aby se zmenšil jejich objem a tím se sníží i náklady na dopravu. Zajímavá je i možnost stáčeného prodeje.