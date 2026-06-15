Patnáctá sezóna Letní scény Harfa nabídne novinky a hvězdné obsazení

Střecha jako jeviště
Léto je tady a s ním i skvělá zpráva pro všechny milovníky divadla. Unikátní venkovní prostor na střeše obchodního centra Galerie Harfa v pražské Libni se letos už po patnácté promění v oblíbenou Letní scénu Harfa. Atraktivní výhled na město, svěží letní vzduch a přátelská atmosféra vytvářejí jedinečnou kulisu, díky níž se sem diváci rok co rok rádi vracejí.
Letošní program startuje 29. června a potrvá do 27. srpna. Během prázdnin se na Terasách Harfa odehraje 36 představení, převážně lehkých letních komedií, které jsou tou nejlepší léčbou na každodenní shon.
Hvězdné obsazení a tři novinky
Dramaturgie i letos sází na kombinaci osvědčených titulů a novinek. Sezónu zahájí legendární Caveman, chybět nebudou ani Cavewoman, Normální debil, A do pyžam! nebo stand-upy Lukáše Pavláska, Adély Elbel a Ivo Šmoldase.
Letní scéna Harfa pro letošní léto připravila hned tři novinky, které se na zdejších prknech objeví vůbec poprvé – činohry Na zlatém jezeře s Vladimírem Frejem a Simonou Stašovou, Ďábelský plán s Janem Čenským a Danou Morávkovou a představení Dokud nás milenky nerozdělí s Veronikou Freimanovou a Vladimírem Kratinou.
„Jsme přesvědčeni, že tyto kusy skvěle doplní letní program a nabídnou divákům nezapomenutelný divadelní zážitek,“ říká Lukáš Sýkora z Kulturního portálu.
Na letní scéně se dále představí i Josef Dvořák, Václav Vydra, Josef Carda, Jana Bernášková a další známé osobnosti českého divadla.
Za kulturou i gastronomií
Divadelní večer na Harfě není jen o jevišti. Návštěvníci mohou spojit kulturní zážitek s posezením na Terasách Harfa a vychutnat si speciality a osvěžující nápoje z oblíbené street food zóny
„Návštěvník si u nás na Harfě může užít vždy něco navíc oproti běžným nákupním centrům a jsme rádi, že se k nám lidé za zážitky vracejí, jako je tomu i v případě Letní scény Harfa,“ říká Martina Tlustá, marketingová manažerka Galerie Harfa.
Vstupenky jsou již v prodeji na letniscenaharfa.cz. Přijďte si užít příjemné letní divadelní dobrodružství i vy!