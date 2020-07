Papírové krabičky a krabice: Na co všechno je doma využijete?

Krabice a krabičky se k nám domů dostávají různým způsobem, velmi často třeba jako obal nějakého produktu nebo balíčku, který si objednáme z e-shopu. Sice se dají recyklovat, ovšem mnohem ekologičtější než recyklace je tzv. upcyklace, tedy opětovné využívání věci, již byste jinak vyhodili.

Větší krabice poslouží jako úložný prostor

Krabice, které se vám objeví doma, tedy nevyhazujte, zkuste pro ně najít využití. Máte-li například krabici od lednice či jiného většího výrobku, dá se perfektně využít jako úložný prostor. Je-li příliš vysoká, můžete ji seříznout. Do krabic se dají schovat staré hračky či brusle, které jsou už dětem malé, abyste je mohli přesunout na půdu nebo do sklepa. Krabice pak nezapomeňte popsat. Jsou ale skvělé i do interiéru. Zkuste je pokreslit, polepit, vyzdobit a použít místo drahých úložných papírových krabic, které byste si koupili a naskládali pod postel, případně na skříň.

S krabicemi vymyslíte spoustu zábavy pro děti

Menší papírové krabičky se budou hodit dětem. Z jedné můžete udělat loutkové divadlo, z další domeček pro panenky. Skvělé jsou také na výrobu různých kostýmů, z kartonu se toho dá spoustu vytvořit. Než tedy krabici vyhodíte, aspoň nechte děti, aby se na ní vyřádily.

Někdy se však upcyklace nevyplácí

Jsou ovšem i situace, kdy není opětovné používání krabic vhodné. Týká se to například stěhování. Raději si kupte nové stěhovací krabice, než abyste si brali z obchodu staré banánové. Použité krabice jsou často špinavé, navíc nikdy nevíte, kdy se protrhnou. Nová stěhovací krabice z pětivrstvé lepenky vaše věci určitě udrží. A nezapomeňte, po stěhování je určitě nevyhazujte, ještě mohou posloužit.