Panenka BABY born slaví 30. narozeniny

S počtem 25 milionů kusů prodaných panenek, nekonečným množstvím nových nápadů na vylepšení funkcí a bohatým příslušenstvím je BABY born dlouhodobě jednou z nejprodávanějších panenek na trhu. Milují ji celé generace dětí a pravidelně se umisťuje na předních příčkách žebříčků nejoblíbenějších hraček. V letošním roce je navíc společnost Zapf Creation jedním z průkopníků ekologického přístupu, protože od jara 2021 postupně přechází u všech produktů na nový typ obalů bez plastů.

Milována dětmi i rodiči již po generace

Příběh světoznámé panenky se začal psát před téměř 90 lety, kdy manželský pár Rosa a Max Zapfovi založili společnost Zapf Creation v německém Rödentalu. Už od počátku byly pro společnost obzvláště důležité dvě věci, a to vysoká kvalita produktů a neustávající proud nových nápadů. BABY born je vůbec nejúspěšnějším konceptem v historii společnosti a srdce malých maminek si získává už od roku 1991. Panenky jsou obecně jednou z nejoblíbenějších hraček, protože dávají dětem pocit blízkosti, jsou věrnými společníky a kamarádkami, které děti doprovázejí řadu let. Děti si s panenkami užijí nejen spoustu zábavy, ale také rozvíjejí své sociální a emocionální dovednosti, zlepšují komunikační schopnosti a podporují empatii – a to vše prostřednictvím hry.

„Společnost Zapf Creation vyvíjí a prodává vysoce kvalitní herní koncepty mezinárodního renomé, v jejichž centru jsou funkční panenky doplněné množstvím nápaditého příslušenství. Společné pro všechny značky Zapf Creation je vysoký standard kvality, designu, bezpečnosti a herní hodnoty. Věřím, že právě to je hlavním důvodem úspěchu panenky BABY born a celého jejího konceptu,“ dodává Ing. Marcela Zůčková, Country Manager pro Českou a Slovenskou republiku.

BABY born: Miminko i nejlepší kamarádka

V čem je panenka BABY born jedinečná a čím si podmanila dětské pokojíčky, ve kterých se natrvalo zabydlela již před 30 lety? Nejprodávanější panenka z rodiny BABY born měří 43 cm, má zářivě modré oči a celou řadu funkcí. Před „narozením“ panenky BABY born uměly jiné panenky možná říkat „máma“ a daly se jim ostříhat vlasy, ale BABY born toho najednou uměla mnohem víc: jíst, pít, ronit slzy, spát a samozřejmě používat nočník – a to vše bez baterií! Stejně jako opravdové děťátko. Není divu, že se BABY born rychle stala tak oblíbenou panenkou. Kolik dnešních dospělých maminek – dřívějších maminek panenek – dnes s láskou vzpomíná na všechny krásné a nezapomenutelné okamžiky plné legrace a zábavy, které prožily společně se svou oblíbenou panenkou?

Klíčovým faktorem dlouhotrvajícího úspěchu BABY born je neustálé rozšiřování, inovování a vylepšování funkcí panenky. Tělo panenky je oproti první verzi nyní podstatně měkčí a pro děti je snazší používat její funkce. Společnost Zapf Creation také neustále rozšiřuje příslušenství pro panenku a neustále tak posouvá hranice hry s panenkou. BABY born se může koupat ve své vlastní vaně, může strávit slunečný den na pláži na vlastním lehátku nebo se projíždět po městě na skútru. Je možné téměř vše a dětské fantazii se při hře meze nekladou. Šatník panenky neustále roste, dbá na nejnovější módní trendy a nabízí ten správný outfit pro každou příležitost a pro všechna roční období. K oslavě 30. výročí rozšířila společnost Zapf Creation sortiment o novou panenku BABY born s kouzelným dudlíkem a speciální Narozeninovou edici dlouhodobě nejoblíbenějších produktů.

Průkopník ekologických obalů

Panenka BABY born i celá společnost Zapf Creation myslí i na přírodu. Jako dominantní značka na trhu v segmentu dětských panenek přistoupila společnost Zapf Creation k zodpovědnosti za udržitelnost zdrojů velmi vážně, a proto postupně přechází na obaly bez plastů v rámci celého sortimentu. „Všechny plastové prvky, jako jsou plastová průhledná okna, blistrové obaly, upevňovací pásky a další části jsou postupně nahrazovány recyklovatelnými materiály. Do podzimu roku 2022 chce naše společnost dosáhnout kompletně ekologicky nezávadných obalů. Symbolem tohoto přechodu je znak slunečnice, který najdete na nových kartonových obalech,“ upřesňuje Ing. Marcela Zůčková.