P40 lite od Huawei je parťák pro focení, práci i zábavu

Výkon na multitasking i hraní her, baterii, která vydrží, velmi dobrý fotoaparát pro natáčení videí a dělání selfies a v neposlední řadě taky styl a vychytaný design.

Čtyři foťáky pro fotky, které vám budou závidět

Huawei P40 lite využívá konstrukci čtyř fotoaparátů ve čtvercovém uspořádání umístěných v levém horním rohu zadního panelu. Fotoaparáty vyvinuté ve spolupráci se společností Leica vám umožní zachytit skvělý obraz ať už fotíte cokoliv. Disponují totiž pokročilými algoritmy umělé inteligence (AI). V závislosti na situaci tak můžete použít třeba technologii syntézy vícesnímkového vysokého rozlišení, režim Super Night a Super Night Selfie 2.0 nebo použít ultra širokoúhlý objektiv pro zachycení širších, jasnějších fotek hodných zarámování. Množství funkcí fotoaparátů znamená, že nový chytrý telefon Huawei obstojí v každé situaci, včetně těch nejnáročnějších. Poradí si s portrétními snímky s rozmazaným pozadím nebo i makrosnímky. Fotoaparáty jsou vynikající pro zachycení promyšlených kompozic, ve kterých můžete popustit uzdu fantazii, ale i pro momentky z běžného života. V neposlední řadě umí také selfies a díky zabudované umělé inteligenci sám pozná, jak vám to nejvíc sluší. Vaše příští profilovka bude mít zaručený úspěch.

Stylový smartphone v moderních barvách

Už při pohledu na Huawei P40 lite nelze pochybovat o vynikajícím zpracování. Ať už chcete sledovat film, prozkoumat sociální sítě nebo hrát hru, počítá se kvalita zobrazení. Se špičkovým displejem Huawei Punch FullView zajišťuje Huawei P40 lite skvělý zážitek. Navíc tento mimořádný displej podporuje rozlišení Full HD+. Neuvěřitelná šíře barev a kvalita displeje zcela změní dojmy ze zobrazování obsahu na chytrém telefonu.

Smartphone celkově působí svěžím, moderním dojmem a prodává se v řadě moderních barev. Růžová barva Sakura Pink v sobě kombinuje odlesky růžové, modré a také se v ní nečekaně jasně prolínají další barvy a tím přitahuje pozornost celého okolí. Oproti tomu lesklá černá Midnight Black působí jako saténová opona. Další barvou je pak netradiční tmavě zelená Crush Green a úplnou novinkou je elegantní šedá Skyline Gray.

Vhodný pro rychlý život

Pokud patříte mezi lidi, kteří se ani na chvíli nezastaví, oceníte vyšší výkon a nižší spotřebu energie smartphonu. P40 lite je osazen čipovou sadou Kirin 810, která je postavena na 7nm architektuře. Díky funkci Huawei SuperCharge o výkonu 40W se chytrý telefon nabije na 70 % za pouhých 30 minut, zatímco baterie o kapacitě 4 200 mAh zajišťuje dostatečné množství energie pro celodenní použití. Díky kombinaci vlastností telefonu s vysokým výkonem a schopností skvělého fotografování je Huawei P40 lite nejuniverzálnějším chytrým telefonem ve své kategorii.

Populární aplikace a služby na dosah ruky

Huawei ve svých nových zařízeních využívá nejnovější operační systém Android 10 s vlastní grafickou nadstavbou EMUI. Nejnovější telefony společnosti Huawei používají mobilní služby Huawei (HMS) a vlastní aplikační obchod AppGallery. Práce s těmito dvěma nástroji je velmi podobná jako u jiných obchodů s aplikacemi. HMS jsou základem, na kterém fungují všechny ostatní systémy včetně aplikačního obchodu. V AppGallery jsou dostupné tisíce populárních aplikací v kategoriích jako nákupy, zábava, nástroje pro správu telefonu, hry, zprávy, životní styl a sociální sítě a mnoho dalších.

Nakupovat můžete například přes Aliexpress nebo Alzu a Heureku a všechny zákaznické a věrnostní karty ukryjete v digitální podobě do aplikace Stocard. Mezi zpravodajskými aplikacemi nechybí Seznam.cz, počasí si můžete detailně prohlédnout v aplikaci Windy.com a výběr mobilních her je přímo nekonečný - od World of Tanks, přes populární sérii Asphalt až po nepřeberné množství klonů Candy Crush. Nabídka aplikací každý den roste a společnost Huawei aktivně spolupracuje na vývoji aplikací pro zábavu i běžný život.