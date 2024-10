Ověřené postupy, jak se nenechat položit nástupem podzimu

Je vůbec možné se tomu vyhnout?

Praktiky, které mohou pomoci

Hned ze začátku je nutné říct, že tohle vám nic a nikdo na světě nezaručí. Existují však praktiky, které mohou výrazně snížit pravděpodobnost onemocnění. Ne, není řeč o vitamínech, zázvoru ani česneku. Jediný vitamín, který může snížit pravděpodobnost nákazy, je vitamín D3, nebo lépe řečeno, jeho dostatečná hladina. Pokud existuje nějaký přínos dalších látek, pak spočívá hlavně ve zkrácení doby, po kterou budete nemocní, případně ve snížení závažnosti průběhu. Jak se tedy bacilům vyhnout? Nechodit mezi lidi? Ano i ne. Choďte mezi lidi, pokud jste v pohodě, vyspalí a ne příliš unavení. Takto se vaše imunita trénuje a posiluje. Občas narazíte na něco, s čím si neporadíte, ale časem budete stále odolnější. Nechoďte mezi lidi po bezesných nocích, pařbách a náročných sportovních výkonech. Dokonce i delší psychický stres vás může oslabit, ale tyto následky většinou pocítíte až po skončení stresového období (obvykle se jedná o blížící se termín nepříjemné události). Když je váš organismus oslabený a máte málo energie, bývá tím potlačen i imunitní systém. Pokud nemáte dostatek energie, šance, že vás rýmička položí, se zvyšuje. V takových chvílích je nejlepší se vyhýbat většímu množství lidí nebo lidem, kteří jsou aktuálně nemocní. Příroda to zařídila tak, že když jsme tzv. groggy, nemáme stejně na nikoho náladu.

Jak zajistit dostatek energie?

Jak si tedy zajistit dostatek energie? Ptáte se. Na to není jiná odpověď než zdravý životní styl, tedy pohyb, strava bohatá na mikroživiny a pravidelný vydatný spánek. Z mikroživin je potřeba dávat pozor hlavně na dostatek hořčíku a vitamínů skupiny B.

Co dělat, když se to nepodaří?

Udělali jste vše správně a stejně to nepomohlo? To se prostě stává, zde nelze nic garantovat. Teď je čas rychle se dát dohromady. První a nejdůležitější věcí je vyloučit potřebu antibiotik, což v ideálním případě zajistí váš lékař. V léčbě nejběžnějších viróz se ve studiích jako nejvíce efektivní ukázal zinek v relativně vysokých dávkách – až 100 mg. Takové množství ale není vhodné užívat dlouhodobě a rozhodně ne na prázdný žaludek. Tento minerál dokáže zkrátit dobu léčení až o polovinu, což je jeho hlavní výhoda. Co se týče pravděpodobnosti přenosu, účinek je menší, ale stále platí, že je důležité udržovat správnou hladinu a relativně konzervativní dávkování. Zinek může být problematický, a tak je třeba ho užívat správně, ideálně 6-8 měsíců v roce s pauzami po maximálně 3 měsících. Dále je dobré spolu se zinkem užívat denní dávku mědi, protože zinek může komplikovat její vstřebávání. Vyberte si tedy produkt s přidanou mědí a s rozumnou dávkou zinku, kterou můžete v případě potřeby navýšit.

Další užitečné látky

Mezi další látky s mírným, ale stále užitečným účinkem patří betaglukany z hub a rostlin hojně využívaných v tradičních východních medicínách, nebo mediální hvězda vitamin C, který dle studií snižuje dobu trvání infekce o 8-14 %. To sice není tolik, jak bychom podle reklam očekávali, ale v rámci týdne se může jednat o půl dne až den. Také dobře známé omega-3 mastné kyseliny mohou mírně zmírnit zánětlivé procesy, které mají na svědomí spoustu nepříjemných pocitů v nemocí postižených místech. Tyto procesy jsou sice krátkodobě nutné, ale je dobré je držet na uzdě.

Závěrem je nutné dodat, že i když jsou pilulky to nejjednodušší, balanc mezi aktivitou a odpočinkem je naprostý základ. Je mnohem náročnější časově a energeticky dělat správná rozhodnutí, ale jak pravil klasik: „Pokud si neuděláte čas na zdraví, budete si ho muset udělat na nemoc.“