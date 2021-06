Otcovská dovolená – pro otce i celou rodinu to nejlepší

V průběhu dvou let od zavedení tohoto benefitu ho využili všichni novopečení otcové z řad zaměstnanců české pobočky Procter & Gamble.

Cílem tohoto benefitu P&G je odstranit předsudky v péči o děti a posílit vztah mezi rodičem a dítětem. Výzkumy totiž prokázaly, že zůstane-li rodič s dítětem po narození po delší dobu doma, posílí to jejich vztah a má to pozitivní a dlouhotrvající vliv na rozvoj dítěte ve smyslu lepšího kognitivního a emočního vývoje i fyzického zdraví. Ukázalo se také, že pokud čerstvý otec nastoupí na rodičovskou dovolenou, jeho partnerka se snáze vrací do práce, roste zaměstnanost žen a mezi platy žen a mužů je menší rozdíl.

Vše je nové, tatínkové jdou na pomoc

Vojtěch Bílek, jeden ze zaměstnanců P&G, který tohoto benefitu využil, hodnotí: „Otcovská dovolená je úžasný benefit a skvělá příležitost, jak strávit kvalitní čas s rodinou a podpořit svou ženu v době, kdy je pro vás vše nové. Okamžik, kdy jsou všechny tři dámy v domácnosti odpočaté, šťastné a s úsměvem na tváři, je k nezaplacení.“ Jeho kolega Radim Blažek ho doplňuje: „To nejlepší pro muže je otcovská dovolená! Žerty stranou, užil jsem si nezapomenutelné chvíle se svou milovanou rodinou. Díky času, který jsem mohl strávit doma, jsme si se synem vybudovali mnohem pevnější vztah.“

Jak to chodí v praxi

Doba placené absence může být až 8 týdnů. Toto období zahrnuje i otcovskou dovolenou, která je dána zákonem. Na základě interní politiky Share The Care si zaměstnanec může vzít otcovskou dovolenou, dokud jeho dítě nedosáhne 18 měsíců. Tato politika zahrnuje všechny případy, ve kterých se zaměstnanec, který pracoval alespoň 12 měsíců pro P&G, stal otcem narozením dítěte, adopcí nebo jiným způsobem, ve kterém je muž legálně uznán v otcovském vztahu k dítěti. P&G umožňuje tuto otcovskou dovolenou rozdělit na dvě části tak, aby tatínkové v řadách zaměstnanců P&G nepropásli žádný důležitý okamžik v životě svých dětí.