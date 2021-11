Oslavte 11. narozeniny Galerie Harfa báječnými slevami a zábavou

Galerie Harfa oslaví své 11. narozeniny symbolicky 11. 11. „Kulaté desáté výročí jsme loni oslavit nemohli kvůli pandemickým omezením. O to více si chceme užít letošní oslavu. V posledních měsících prochází Galerie Harfa velkou proměnou, otevřeli jsme nové výjimečné obchody, pro zákazníky renovujeme zázemí, rozšiřujeme odpočinkové zóny a dětské koutky. Pořád se u nás něco děje,“ říká Martina Tlustá, marketingová manažerka Galerie Harfa, a pokračuje: „K letošním narozeninám jsme nám i našim zákazníkům navíc nadělili Gurmán Harfa. Jde o unikátní tržnici pod střechou obchodního centra, kde zákazník může vybírat z několika konceptů zaměřených na různé kuchyně světa. Může zde ochutnat autentické pokrmy daného regionu a rovnou nakoupit i suroviny potřebné pro jejich přípravu doma.“

Oslavujte s Harfou výhodnými nákupy

V rámci narozeninového víkendu od 11. do 14. listopadu nabídne stovka obchodů a služeb v Galerii Harfa atraktivní slevy až do výše 100 %. Stačí si vyzvednout slevovou knížku u informačního stánku a vyrazit na výhodné nákupy. Kromě parkování zdarma se mohou zákazníci těšit i na slevu do nově otevřeného Gurmánu Harfa. Od čtvrtka do neděle bude také připraven dětský koutek s bohatým programem pro děti. Zatímco rodiče mohou v klidu vyřešit potřebné nákupy, děti se zabaví malováním na obličej, kreativními dílničkami, pohádkami nebo klaunskou či balonkovou show. Koutek bude v provozu ve čtvrtek a pátek od 15 do 19 hodin, o víkendu pak po celý den od 10 do 19 hodin.

Kuchařská show a narozeninový dort

Nově otevřená tržnice Gurmán Harfa připravila na narozeninové odpoledne 11. listopadu bohatý program. Své dovednosti předvedou v kuchařské show známí mistři kuchyně jako Marek Raditsch, Ondřej Slanina nebo Robert Sklenář. Cukrářka Markéta Krajčovičová připraví pětipatrový narozeninový dort, na kterém si budou moct pochutnat i přítomní návštěvníci. Programem bude provázet blogerka Veronika Koko Šmehlíková. Po celý narozeninový víkend budou probíhat v Gurmánu Harfa ochutnávky a program pro děti.

V Galerii Harfa se stále něco děje. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči a oslavit narozeniny s námi. Více se dozvíte na www.galerieharfa.cz.