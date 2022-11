Omládněte na Vánoce s českou inovativní značkou

Řekněme si to na rovinu, není snad žena, která by nechtěla vypadat co nejlépe a pokud možno co nejrychleji. Zdá se vám to jako nereálný sen? Není!

Jestli jste totiž ještě neslyšeli o české péči o pleť IUVENIO, dovolte nám malé představení. Tato ryze česká značka je založená na principu nových technologií. Právě díky nim se podařilo zdokonalit přenos aktivních látek přímo do pokožky a přípravky jsou tak mnohem účinnější. IUVENIO nabízí produkty péče o pleť, které se hodí pro každý typ pokožky. Značka využívá hi-tech aktivní látky a inovativní transportní systémy, díky nimž se všechny účinné ingredience dostanou do hlubších vrstev pleti bez invazivních zákroků. V řadě najdete přípravky na čištění, pečující krémy i speciální nanovlákenné sérum, které je doslova hitem. Všechny produkty jsou veganské, bez parfemace, s účinným a jasným složením, aby se dosáhlo těch nejlepších výsledků a vyhovovaly každému typu pleti.

Dárky od české hi-tech značky IUVENIO

IUVENIO připravilo na Vánoce dva speciální balíčky, takže si každá žena přijde na své:

Velká dárková sada péče o pleť obsahuje 5 pleťových produktů.

Najdete v ní čisticí gel Urban, který pokožku nejen zbaví všech nečistot a make-upu, ale zároveň ji vyživuje a chrání před znečištěným ovzduším. Sérum Crosslinked inspirované dermálními výplněmi, které redukuje vrásky kolem očí. Omlazující anti-age krém Calm s obsahem betaglukanů z hub a kvasinek, noční krém Moon, jež je nástupcem retinolu pro své vysoce omlazující a zároveň vyživující schopnosti, a nakonec peeling Restart 10% AHA + 1% BHA pro čistší a zářivější pleť.

Balíček se hodí pro všechny náročné ženy, které péči o sebe nechtějí v ničem podcenit.

IUVENIO - Darujte krásnější pleť!

Malá dárková sada obsahuje tři top produkty značky, které jsou základem každé péče. Najdete v ní šetrný čisticí gel Urban pro svěží a zářivou pleť, sérum Crosslinked pro omlazení očního okolí a noční sérum Retouch, které funguje podobně jako retinol a pleť zkrášluje i zdokonaluje.

Balíček je vhodný pro všechny ženy, které třeba se značkou IUVENIO začínají nebo by rády vyzkoušely jejich klíčové produkty.

Ještě jste se nerozhodli, kterým balíčkem svoji milovanou ženu potěšíte? Nevadí, podívejte se na webové stránky https://www.iuvenio.com, kde najdete veškeré informace nejen o značce, ale i o všech přípravcích a třeba si vyberete něco z naší stálé nabídky. Ať už se rozhodnete jakkoli, česká péče IUVENIO potěší každou ženu.