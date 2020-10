Odpočiňte si od masa a vsaďte na vegetariánské recepty

Ať už se rozhodnete pro pokrm z dýně nebo kterékoliv jiné zeleniny, dbejte na kvalitu. Tu hledejte v ekologickém zemědělství, které pro růst plodin nepoužívá chemické postřiky ani průmyslová hnojiva a naopak sází na hnůj a kompostování. Nejen proces pěstování, ale také uskladnění probíhá pod dohledem kontrolních organizací, které farmy každoročně navštěvují. Jedná se organizace KEZ, ABCert, Bureau Veritas a Biokont. Hodnotnou zeleninu v bio kvalitě koupíte na ekofarmách nebo také v obchodech pod označením loga biolistu nebo biozebry.

Masitá dužina lilků

Plody se vyznačují jemnou a místy až neutrální chutí s masitou dužinou, která v kombinaci s výrazným kořením nahradí kdejaké maso. Z tohoto důvodu jsou právě tyto produkty vítaným základem vegetariánských, ale i veganských jídel. Ideální je například velkolepý fialový lilek. Jeho sezóna začíná asi na začátku června a končí v září.

Hlavně neloupejte. Lilek obsahuje cenný nasunin, který má výrazné antioxidační účinky. Je základem několika receptů. Mezi nejznámější patří ratatouille. Hodí se na gril i k pečení. Oblíbené jsou také letní lilkové pizzy se zeleninou nebo z něj můžete připravit lehkou polévku, která vás v parných prázdninových dnech příjemně zasytí. Lilek lze kombinovat také s luštěninami. Pochoutkou je například basmati rýže s čočkou a pečeným lilkem, kterou pochválí i zarytí masožravci.

Cuketová sezóna

Ve stejném období, jako se radujeme z lilků, se objevuje i další oblíbená plodina – cuketa. Taktéž se vyznačuje rychlou a snadnou úpravou. Mladé plody se totiž nemusí loupat ani složitě připravovat. Je charakteristická příjemně nasládlou chutí a lehce se kombinuje s ostatní zeleninou i kořením.

Kromě kvality se při výběru cukety soustřeďte také na tvar. Menší a mladší cukety mají mnohem lepší chuť. Dále dbejte na povrch, měl by být lesklý, tvrdý a bez výrazného poškození. Pozor si při uskladnění dejte na příliš nízké teploty, které ji mohou poškodit. Nejčastější úpravou je grilování. Cuketu můžete nakrájet na kolečka anebo plátky, které necháte chvíli „vypotit“. Osušené plátky poté položíte na gril. Až je cuketa dostatečně propečená z obou stran, promíchejte ji s extra panenským olivovým olejem, osolte a opepřete. Zvýrazní se chuť a přirozená šťavnatost.

Nezapomeňte na dýně

Společně s barevným listím a dominující oranžovou barvou se i kuchyně zabarví do podzimních barev. Polévky, omáčky, ale i dezerty. U dýní prostě platí, že čím více odrůd znáte, o to víc si pochutnáte. Skvěle totiž chutná ve slaných i sladkých jídlech a svými hřejivými barvami přinese teplo nejen do vaší kuchyně.

Hokkaido, asi nejznámější tykev, ze které se nejčastěji připravuje dýňová polévka. Její výhoda spočívá v rychlém zpracování, protože se na rozdíl od jiných odrůd nemusí loupat. Kromě sytých polévek ji můžete využít i při přípravě rizota anebo salátů.

Méně známou konkurencí v odrůdách tykví je máslová dýně. Ačkoliv se loupání nevyhnete, obsahuje méně semínek a o to výraznější chuť. Její nasládlost ji předurčuje k přípravě sladkých receptů anebo výtečných přesnídávek pro děti.

Zeleninové špagety a jiné pochoutky

Vyzkoušejte špagetovou dýni, která skvěle nahradí kdejakou těstovinu. Příprava není vůbec složitá. Dýni stačí rozpůlit, zbavit semínek a upéct doměkka. Prohrábnutím vidličkou pak budete mít chutné dýňové špagety, které se skvěle hodí i jako náhrada nudlí do polévky. Nemusíte se ničeho bát. Chuť polévky téměř neovlivní, tento druh tykve je totiž méně výrazný než výše zmíněné odrůdy.

Náš tip: Lilkové lasagne

Ingredience:

1 velký bio lilek

1 střední bio mrkev

1 bio červená cibule

1 bio česnek

500 g bio rajčat

2 ks bio mozzarelly

čerstvá bazalka v biokvalitě

bio parmezán

bio panenský olivový olej

bio javorový sirup na dochucení

sůl

pepř

Lilek nakrájejte na tenké dlouhé plátky a rozprostřete na dřevěné prkénko. Osolte a nechte vypotit. Po 20 minutách utřete papírovou utěrkou. Mezitím začněte s přípravou omáčky. Očištěná rajčata spařte horkou vodou, oloupejte slupku a nakrájejte je na malé kostičky. Na pánev nalijte olivový olej a orestujte na něm najemno nakrájenou cibuli a mrkev. Když má vše zlatavou barvu, přidejte prolisovaný česnek dle chuti a rajčata. Osolte, opepřete a přidejte nakrájenou bazalku. Můžete případně dosladit sirupem. Směs duste asi 10 minut. Mezitím připravte pekáč, do nějž vyskládejte lilek a na něj plátky mozzarelly. Polijte připravenou omáčkou a posypejte čerstvou bazalkou. Střídáním vrstev pokračujte, dokud nenaplníte celý pekáč. Poslední vrstvou by měl být sýr. Takto připravené lasagne zapečte asi 30 minut v troubě na 180 °C. Hotové jídlo ozdobte bazalkou.

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou, která je nadstavbou pro standardní kontroly v konvenčním zemědělství.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

Národní značení

Logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ se využívá jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyprodukovaných v ČR. Logo je dále doplněno o číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx), která provedla certifikaci bioproduktu v ČR.

Evropské značení

Pokud výrobek pochází z Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu EU, nebo mimo EU společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Více informací o biopotravinách najdete na www.myjsmebio.cz