Obyčejná holka má za sebou premiéru. Lucie Bílá zářila ve dvojroli

Lucie Bílá se představila ve dvojroli švadlenky Dáši a pěvecké ikony Rebeky Gray. Na jevišti stanula po boku svého syna Filipa Kratochvíla i manžela Radka Filipiho.
Slavnostní premiéra zároveň zahájila teprve šestou sezonu Divadla Lucie Bílé. „Máme za sebou úžasnou premiéru Obyčejné holky v našem milovaném divadle. Myslím, že to byla jedna z nejkrásnějších premiér, které jsem za posledních 32 let v této budově zažila. Jsem šťastná a nesmírně vděčná, že jsem tenhle výjimečný večer mohla prožít společně s lidmi, které miluji – se svou rodinou, s naším skvělým týmem i s diváky, kteří nám pomohli vytvořit nezapomenutelnou atmosféru,“ říká po premiéře Lucie Bílá.
V jedné z hlavních rolí se objevil její syn Filip Kratochvíl, pro něhož jde o dosud největší roli v repertoáru divadla. Radek Filipi se na jevišti Divadla Lucie Bílé představil vůbec poprvé.
Premiérovou děkovačku moderoval Honza Musil, který na jeviště pozval také všechny členy tvůrčího a realizačního týmu.
Muzikál Obyčejná holka přivádí na jeviště příběh Rebeky Gray, hvězdy první velikosti, která zatouží zmizet ze světel ramp právě ve chvíli, kdy má vyrazit na velkolepé turné po boku další pěvecké legendy René Skalského. Na scéně se naštěstí objeví Dáša – obyčejná holka a šikovná švadlenka, která se slavné hvězdě nejen nápadně podobá, ale ukrývá v sobě i nečekaný pěvecký talent. Začíná tak bláznivý kolotoč omylů, převleků a situací, v nichž jde o mnohem víc než jen o reputaci jedné superstar.
V muzikálu se objevuje celkem 28 hudebních čísel, včetně titulní písně Obyčejná holka a dalších známých skladeb z repertoáru Lucie Bílé jako Dobrý kafe, Máma, Čarodějka, Růžový brýle, Děkuju Ti nebo Život vypadal krásně.
Nejbližší reprízy muzikálu Obyčejná holka jsou již téměř všechny vyprodané. Na webových stránkách divadla www.divadloluciebile.cz jsou již dostupné i jarní termíny v roce 2027.