Objevte deset zdravotních benefitů japonského Matcha Tea

1. Je plný antioxidantů

Matcha Tea je díky svému unikátnímu pěstování a zpracování plný antioxidantů. Čajové plantáže se před sklizní zastíní a sklízí se jen pár vrchních lístků, které mají vysoký obsah zeleného barviva chlorofylu. Listy se opatrně suší a pečlivě oddělená dužina se mele v žulových mlýnech. Právě tento tradiční proces zajistí, že si matcha uchová obrovské množství zdraví prospěšných látek, mezi které patří hlavně antioxidanty. Tyto antioxidanty pomáhají z našeho těla vyplavovat škodlivé látky, jejichž zdrojem bývá například znečištěné životní prostředí, stres nebo i nevhodná strava. Matcha nám pomáhá se těchto škodlivých látek zbavit a podporuje přirozenou obranyschopnost našeho organismu.

2. Dodává energii až na 6 hodin

Díky unikátnímu procesu zpracování se energie ze zeleného čaje matcha uvolňuje do těla postupně po dobu tří až šesti hodin. Tuto vlastnost matcha si oblíbili zejména japonští samurajové, a protože technologie zpracování zůstala dodnes stejná, můžeme si postupnou vlnu zelené energie užít i my dnes. Matcha ale může sloužit jako bioenergetický nápoj například při náročném pracovním dni, před těžkou zkouškou nebo třeba při dlouhých cestách za volantem.

3. Posiluje paměť a soustředění

Dalším z úžasných účinků Matcha Tea je posilování paměti a koncentrace. V matcha totiž najdeme látky, které podporují duševní bdělost a současně posilují paměť. To vše díky aminokyselině L-theanin, která navíc pomáhá navodit pocit intenzivního soustředění při uvolněné mysli. Díky Matcha Tea naše mysl vypustí všechny zbytečné starosti a posílí soustředění na pracovní úkol. Právě tato unikátní vlastnost dělá z matcha oblíbeného pomocníka všech studentů. Soustředit se několik hodin na učení je s Matcha Tea jednodušší.

4. Zaručená kvalita

Matcha Tea získal známku bio v roce 2013. Od té chvíle známku každoročně prodlužuje a současně prochází nejpřísnějšími testy jak v rámci EU, tak České republiky. Bio Matcha Tea se pěstuje na bio čajových plantážích v Japonsku a každá nová šarže, která překročí hranice ČR, se pravidelně testuje na možný výskyt pesticidů, plísní, těžkých kovů nebo třeba bakterie e.coli. Aby si zákazníci Matcha Tea mohli být jistí vysokou kvalitou a zdravotní nezávadností čaje, výsledky těchto testů jsou veřejně k dispozici na webu Matcha Tea. Matcha Tea je jedničkou na českém trhu, je také držitelem 9 certifikátů kvality a už pátým rokem za sebou je výhercem v kategorii čaj na serveru Heureka.cz. Vysoká kvalita tohoto čaje je tak zaručena.

5. Zlepšuje náladu

Chlorofyl a aminokyseliny v čaji matcha nám pomáhají cítit se lépe. Matcha Tea také pomáhá navodit pocit klidné mysli bez ospalosti. I díky tomu se po vypití šálku matcha cítíme lépe, ale benefity matcha tím zdaleka nekončí. Matcha Tea totiž pomáhá odbourávat fyzický i psychický stres a pomáhá vytvořit pocit celkové duševní pohody. Pro tento účinek byl matcha oblíbený jako pomocník při meditacích buddhistických mnichů. Dnes si ho pochvalují hlavně pracovníci v psychicky náročných povoláních.

6. Je šetrnější než káva

Matcha Tea může být i skvělou alternativou pro milovníky kávy. Uvolňování matcha do těla je šetrnější než u kávy, která je na vrcholu svého působení už zhruba dvacet minut po požití, ale stejně rychle její účinek klesá. Matcha Tea uvolňuje energii postupně, bez výkyvů, po dobu až šesti hodin. Zelený čaj navíc neprovází žádné vedlejší účinky jako pocení, bušení srdce či nervozita, které můžeme pozorovat u kávy či jiných kofeinových nápojů.

7. K pití i do potravin

Matcha Tea je sice jemně mletý čaj, ale to nezastaví ani samotné Japonce, kteří v posledních letech vymýšlejí spoustu pochutin s příměsí matcha. Podobné experimenty v kuchyni můžeme vyzkoušet i my. Matcha se skvěle páruje nejen s nápoji, ale je úžasný i jako přísada do smoothies, do ovesných či rýžových kaší, skvěle dochutí i dipy nebo omáčky, rozzáří i různé dezerty a můžete ho přidat také do krémů, do pudingů nebo do bílé čokolády. S Matcha Tea se fantazii meze nekladou!

8. Pomáhá s trávením a spalováním

Velmi oblíbenou vlastností Matcha Tea je jeho schopnost kontrolovat tělesnou hmotnost. Protože matcha podporuje metabolismus lipidů, shazování přebytečných kilogramů je s ním až o 40 % snazší. Pokud se tedy rozhodnete změnit jídelníček a přidat fyzickou aktivitu, určitě nezapomeňte na Matcha Tea – hubnutí pak půjde mnohem efektivněji. A pokud je vám po obědě těžko, určitě vyzkoušejte šálek matcha na trávení. Zelený čaj pomáhá i v tomhle ohledu.

9. Je až 10x silnější než obyčejný zelený čaj

Když pijeme klasický zelený čaj, pijeme jen výluh z listů, ale když pijeme Matcha Tea, pijeme jemně nadrcenou dužinu čajových listů. Díky tomu může naše tělo využít všechny tyto blahodárné látky na maximum. Kromě antioxidantů je matcha až po okraj plný katechinů a aminokyselin, které působí blahodárně na naše tělo. Matcha obsahuje také 30 % vlákniny, a dokonce i malé množství vitamínů A a C.

10. Snadná a rychlá příprava

Možná se to nezdá, ale Matcha Tea si připravíte snadno a rychle úplně kdekoli. Stačí vám k tomu voda, sáček Bio Matcha Tea a uzavíratelná láhev. Sáčky jsou speciálně vyrobené tak, aby udržely porci čaje čerstvou. Porci matcha pak stačí vysypat do láhve, zalít studenou nebo horkou vodou do 70° C, pořádně protřepat a můžete pít! Matcha má velmi charakteristickou chuť, kterou ze začátku doporučujeme doplňovat třeba ovocnou šťávou, kvalitním sirupem nebo i 100% džusem. Připravit si můžete i matcha latte nebo například matcha vaječný likér. Inspirovat se můžete zde (https://www.matchatea.cz/recepty-kategorie/piti )