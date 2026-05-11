Novinky od značky Tefal, které ještě neznáte, ale budete je chtít doma

Komerční sdělení
Dvoupatrová fritéza, zmrzlinovač, výrobník rostlinného mléka. Značka kuchyňských spotřebičů Tefal uvedla tři novinky, které určitě stojí za pozornost. Představují totiž revoluci v tom, jak si připravit doma zdravé jídlo, dezerty a nápoje bez nutnosti kupovat průmyslové alternativy plné chemie.

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem.

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Fritéza, co nezabírá místo, a přitom má mega objem

Láká vás představa rychlé přípravy jídel skoro bez tuku a bez nutnosti stát u sporáku? V tom případě možná pokukujete po horkovzdušné fritéze. Jenže představa, že vám fritéza zabere čtvrtinu kuchyňské linky, už tak lákavá není.

A proto značka Tefal vymyslela geniální velmi úzkou a prostorově nenáročnou multifunkční fritézu, která má i přes skromné rozměry mega objem 10 litrů. Nová horkovzdušná fritéza Tefal Easy Fry Crispy Stack EY7528E0vyniká chytrým vysokým tvarem se dvěma zásuvkami nad sebou, jež umožňuje připravovat i dva pokrmy současně.

Tento důmyslný přístroj má pouze 24,5 cm na šířku, takže skvěle zapadne i do malých prostor. Nic mu to ale neubírá na chytrých funkcích, které jsou u horkovzdušných fritéz dnes již takřka samozřejmostí. Například zcela nová technologie EvenFry s horním topným tělesem v každé ze zásuvek vykouzlí surovinám lahodně křupavou kůrčičku, automatická synchronizace doby vaření zase umožní pohodlně nastavit různé programy pro každý z pokrmů nebo sladit dokončení hlavního jídla a přílohy na stejný čas. Fritézu navíc snadno propojíte s appkou My Tefal.

Se zmrzlinovačem Tefal Dolci zvládnete i pravé gelato

Nasbírejte v zahradě jahody, přidejte smetanu a trošku cukru, stiskněte tlačítko Gelato a nechte tento výrobník zmrzliny čarovat! Vymakaný zmrzlinovač Tefal Dolci IG602AE0boří mýty o tom, že domácí zmrzka nikdy nebude chutnat jako ta z cukrárny.

Má totiž technologie z profesionálních zmrzlinových strojů a speciální mixovací nože, které zajišťují dokonale homogenní texturu zmrzliny. Nechybí mu ani speciální program Mix in, jenž se postará o přimísení kousků ovoce, křupinek, kousků sušenek a dalších dobrot.

A protože Tefal Dolcirozhodně není jen tak nějaký obyčejný zmrzlinovač, nabízí rovnou 10 různých programů včetně mraženého jogurtu, ovocného sorbetu bez smetany a mléka, osvěžující smoothie bowl, kávy frappé nebo ledových koktejlů. To vše si vychutnáte bez zbytečného cukru navíc a zcela bez barviv a chemických látek. Mňam!

Kupujete si rostlinné mléko? Víme, jak jej připravit levněji a zdravěji

Stačit vám bude třeba hrst ovesných vloček a voda. A za minutu už si můžete vychutnávat domácí vegan ovesné mléko! V čem spočívá to kouzlo? V novince od značky Tefal s názvem Easy Milker VZ700AE0. Tento praktický výrobník rostlinných alternativ mléka umí třeba i ořechové, mandlové, semínkové nebo rýžové. Ať už zvolíte jakékoliv, vždy bude bez špetky konzervantů a chemických aditiv.

Výrobník rostlinného mléka Tefal Easy Milker VZ700AE0je velmi jednoduchý na použití. Do nádobky nasypete zvolené suroviny, zalejete je vodou, vše rozmixujete klasickým ponorným mixérem, stlačíte pěchovadlem a pak už si rovnou z nádobky můžete nalít čerstvý veganský nápoj.

Skvělé navíc je, že zbytek suroviny, například ovesných vloček, můžete použít třeba na pečení nejrůznějších chlebů či muffinů. Nechte se inspirovat recepty, které vám přijdou společně se spotřebičem.

Pořiďte si novinky od Tefal s 20% slevou

Díky tomu, že nyní probíhají Nákupy OnaDnes, si teď můžete uvedené spotřebiče koupit se slevou 20 %! Najdete je v oficiálním e-shopu značky Tefal – homeandcook.cz. V košíku stačí zadat slevový kód ONADNES2026. Akce platí od 11. do 17. 5. 2026.

