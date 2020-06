Novinka: stylové fotoknihy od Vyvolej.to nyní za výhodnou cenu

Představte si rodinnou fotoknihu plnou společných fotek, elegantní svatební album nebo malou knížku s momentkami z výletů. V online fotolabu Vyvolej.to můžete své vzpomínky uložit do kvalitní fotoknihy, kterou si sami navrhnete. Žádné hodiny u počítače, ani složité programy nebo aplikace. Vše vytvoříte online během pár minut, dokonce i z mobilu. Stačí si vybrat ze dvou základních typů fotoknihy: fotoknihu s pevnými či lehkými listy a pak si ji začít přizpůsobovat na míru svým preferencím a potřebám.



Je jen na vás, jaký příběh do knihy zasadíte.

Naším cílem ve Vyvolej.to je vracet radost z fotek zpátky na papír. Vyrábíme proto nejen fotoknihy, ale i klasické fotografie v polaroidovém stylu, fotomagnety na ledničku nebo fotoobrazy na stěnu. Objednávat můžete přímo z webového prohlížeče na mobilu, laptopu nebo PC a vše vám dovezeme až domů.



Nová řada fotoknih

Stále rádi inovujeme, a proto jsme chtěli povznést o úroveň výš i klasické fotoknihy. Nová řada fotoknih od Vyvolej.to je zrozena k vyprávění vašeho příběhu. Díky robustní vazbě, vysoké kvalitě tisku a zpracování navazuje naše řada prémiových fotoknih na to nejlepší z tradice rodinných, svatebních a dětských fotoalb. Přidali jsme nové obálky a velikosti i cenově dostupnější varianty.

Hlavní rozdíl fotoknih je v listech - najdete u nás jak fotoknihy s pevnými listy, tak cenově dostupnější varianty s lehkými stránkami.

Fotoknihy dělíme na dvě řady. Liší se podle tloušťky stránek a typu vazby. Ať už mají fotoknihy jiný přebal, vazbu či typ stránek, jsou tištěné stejnou technikou digitálního tisku v maximální fotografické kvalitě. Fotoknížky jsou též oblíbeným dárkem k narozeninám, výročí nebo jen tak pro radost. Jak se od sebe jednotlivé fotoknihy liší? A které nové vychytávky u nich najdete? Napoví vám srovnávací tabulka.



Vyberte si svůj typ fotoknihy

Fotokniha s lehkými listy a vazbou typu V1 či V2 je cenově nejdostupnější varianta. Má kapacitu 20-120 stránek a je vhodná pro pravidelné vyvolávání vašich rodinných momentek i zážitků z víkendových výletů. Díky možnosti přidat velký počet stránek můžete vytisknout všechny dovolené z posledních let nebo vytvořit osobitý dárek pro vaše blízké. Na výběr máte měkkou papírovou obálku s potiskem již od 290 Kč nebo obálku vyztuženou pevným přírodním kartonem s UV potiskem.



Fotokniha s lehkými listy a měkkou papírovou obálkou (vpředu) a pevnou knižní obálkou z přírodního kartonu (vzadu).

Fotokniha s pevnými listy a vazbou typu lay-flat pojme 20-80 stran a vyniknou v ní zejména velké panoramatické fotky přes obě stránky. Knížku můžete kdekoliv otevřít a fotografie nebudou narušené vazbou uprostřed. Jde o ideální variantu pro zachycení vzpomínek z těch nejdůležitějších životních okamžiků jako svatba, první rok miminka nebo exotická dovolená.

Vybrat si můžete klasickou pevnou knižní obálku s potiskem chráněnou matným laminem nebo netradiční vazbu v barevném plátně zpevněnou silným přírodním kartonem s UV potiskem. Knížku s pevnými listy doporučujeme místo klasického fotoalba. Díky silným stránkám vám vydrží na věky a je odolná vůči dotykům a častému otevírání. Pokud máte doma malé uličníky, kteří si chtějí všechno prohlížet, je to jasná volba.

Fotokniha s pevnými listy s klasickou papírovou obálkou (vpředu) nebo přírodní kartonovou obálkou (vzadu).

Tvorba fotoknížky je snadná a intuitivní

V jednoduchém online editoru si svou knihu sestavíte od přebalu až po smajlík na poslední stránce. Stačí nahrát fotografie a vybírat z předpřipravených rozložení stránek. Fotografie jde libovolně vyměňovat tím, že je přetáhnete na dané místo, a posouvat v knize můžete i jednotlivé listy fotoknihy. Pohodlně tak sestavíte celý příběh s texty, popisky i smajlíky a můžete upravovat barvu jednotlivých stránek tak, aby fotky ladily s pozadím.



Barevně můžete vyladit nejen obálku, ale i vnitřek fotoknihy.

Pokud si chcete s fotoknížkou opravdu vyhrát a věnovat jí víc času, doporučujeme vytvořit si nejdříve na Vyvolej.to účet. Váš rozpracovaný projekt se pak bude automaticky ukládat a budete mít možnost vrátit se k němu i později. Přihlásit se můžete přes e-mail nebo přes svou oblíbenou sociální síť a vyvolávat tak fotky rovnou ze svého profilu na Facebooku či Instagramu.



Vše začíná u příběhu

Základem každé dobré knihy je napínavý děj. Ujasněte si proto na začátku téma své fotoknihy – které fotky chcete vytisknout a pro jakou příležitost. Zjednoduší vám to výběr vhodného typu knihy a celkově se vám pak bude snáze tvořit. V počítači nebo mobilu si vytvořte složku s předvybranými fotkami, nahrajte je do online editoru na Vyvolej.to a pusťte se do práce.

Fotoknihu s lehkými listy pořídíte již od 290 Kč.

Jaký přebal, taková kniha

Jako první navrhujete obálku. Ať už si vyberete fotoknihu s lehkými nebo pevnými listy, na výběr máte vždy dva typy obálek. Nově jsme přidali klasickou pevnou knižní obálku s potiskem chráněnou matným laminem. Je vhodná pro ty, kdo chtějí kombinovat barevné pozadí s fotografiemi na obálce. Na rozdíl od obálky z přírodního kartonu můžete na knižní obálku umístit i několik fotografií, přidat popisek na hřbet knihy a zvolit si libovolnou barvu.



Obálka z přírodního kartonu (nahoře) a knižní obálka s potiskem (dole).

Obal z přírodního kartonu má jedinečnou strukturu a vyniknou na něm i černobílé fotografie v kontrastu s barevným knihařským plátnem. Vyberte si proto takovou kombinaci, aby se barva hřbetu a fotky navzájem podporovaly a vytvářely například příjemný kontrast. Na výběr je tyrkysové, růžové, žluté, tmavě fialové, bílé nebo šedé knihařské plátno. V jednoduchém online editoru si zvolíte barvu hřbetu a vyberete umístění fotky i popisku na obálce.



Přírodní karton v kombinaci s knihařským plátnem vytváří jedinečný design, jaký jinde nenajdete.

Kompozice fotoknihy

Stejně snadná je i tvorba celé fotoknihy. Pečlivě jsme připravili celou řadu schémat, která k sobě ladí a můžete je ve fotoknize kombinovat. Je jen na vás, zda preferujete čisté kompozice fotek nebo chcete k fotkám přidávat text. V editoru si vyberete z předem připravených rozložení stránek, které z vás rázem udělají profesionálního grafika.



Knížku pojměte třeba jako rodinnou kroniku či cestovatelský deník a zaznamenávejte do ní všechny vzpomínky a zajímavosti z dané doby. Nemusíte si lámat hlavu s tím, aby fotky byly v knize uspořádané podle přesného data. Důležitější je to, jak fungují mezi sebou na stránkách, jaký dojem vytvářejí a zda se k sobě barevně hodí.

Pokud máte širokoúhlé fotky, doporučujeme fotoknihu s layflat vazbou a pevnými listy. Panoramatické fotky přes obě strany upoutají a díky vazbě typu layflat je uprostřed nenaruší žádný předěl.

Fotokniha s pevnými listy s layflat vazbou nechá vyniknout vaše širokoúhlé fotografie, aniž by je narušil předěl uprostřed dvojstrany.

I u fotoknihy platí, že méně je někdy více. Zaměřte se na výběr kvalitních fotografií, které se neopakují a každá má svůj příběh. Bude pak radost knížkou listovat. A nebojte se sáhnout i po fotkách z mobilu. Většina smartphonů dnes disponuje kvalitním foťákem, takže fotky vypadají dobře i v tisku. Pokud by fotka neměla dostatečné rozlišení, upozorní vás na to v editoru žlutý vykřičník – fotku pak doporučujeme dle vlastního uvážení vyměnit.



Pusťte se do zaznamenávání svých vzpomínek na daný okamžik. V případě fotek z cest můžete třeba připisovat lokace, místní jídla, zvyky a zajímavosti, jež vás nejvíce překvapily. Až si knížkou budete za pár let listovat, potěší vás, že jste si vše za dobré paměti zapsali. A hrajte si se smajlíky – barevné emotikony dodávají fotoknížce na hravosti a jsou vhodným řešením tam, kde vám docházejí slova.

Momenty, co trvají věčně

Výročí, první rok miminka, výlet do divočiny. V životě vás potká spousta velkých okamžiků, které stojí za to uchovat pro další generace. Ve Vyvolej.to se už pátým rokem staráme o to, aby se design a kvalita promítaly i do obyčejných fotografií. A nejen do nich, postupem času jsme přidali i dekorační magnety na ledničku, velkoformátové fotografie na stěnu a celou škálu doplňků od předních českých návrhářů. Sestavit si u nás můžete také koláž z Instagramových fotek na plakát nebo fotoobrazy na prázdnou stěnu v obýváku. Výsledkem je domov plný osobitých dekorací, které rozveselí i ten nejšedivější den.



Obklopte se doma oblíbenými momentkami. S Vyvolej.to to jde samo.

Záruka 100% kvality

Dbáme na to, aby se vašim fotografiím dostala ta nejlepší péče. Garantujeme 100% spokojenost a rádi s vámi vyřešíme jakékoli připomínky telefonicky, mailem nebo na našich sociálních sítích.

Využijte slevový kód „ONADNES“ na fotoknihy s 25% slevou. Kód se zadává v košíku nebo v posledním kroku objednávky na www.vyvolej.to a udělejte si radost originální fotoknihou.