Nová varianta Omikron vystrašila vědce. Jak se proti ní chránit?

O společnosti Skupina Herb-Pharma, která působí od 90. let, je holdingovou společností, do níž patří několik společností. Mateřská společnost Herb-pharma AG sídlí v Curychu ve Švýcarsku. Vyrábí léčiva, doplňky stravy, zdravotnické prostředky a kosmetiku. Společnost Herb-pharma AG se zaměřuje na výrobu přírodních a biotechnologických produktů. Provozuje vlastní vývojové a výrobní závody s týmem vědců, biologů, lékařů, farmaceutů a chemiků. MUDr. István Jankovics, maďarský virolog a klinický mikrobiolog Působil jako hlavní odborník při vývoji přípravku VIROSTOP. Je maďarský mezinárodně uznávaný vědec, lékař, virolog a mikrobiolog. Chřipkovým virem se zabývá od roku 1979, kdy získal lékařský titul. Podílel se na výrobě a kontrole chřipkových vakcín. Během své vědecké kariéry působil na vídeňské univerzitě na katedře virologie a také na oddělení biotechnologie v Pasteurově institutu v Paříži. V roce 2011 zastával funkci hlavního lékaře Národní chřipkové laboratoře WHO. Deset let pracoval také v Národním centru pro veřejné zdraví a Národním centru pro epidemiologii v Budapešti, kde zastával vedoucí funkce. Od roku 1989 řídil epidemiologický a virologický dozor nad virem chřipky v Maďarsku. Je držitelem několika prestižních ocenění.