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Než vytáhnete kabát, otevřete šuplík s prádlem

Komerční sdělení

Než vytáhnete kabát, otevřete šuplík s prádlem | foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Šortky jste uklidila, svetry vytáhla ze skříně a na věšáku na vás čeká kabát. Podzimní obměnu si ale zaslouží hlavně vrstva, kterou nikdo nevidí. Ukážeme vám, jak za jedno odpoledne proměníte šuplík s prádlem, abyste do chladných měsíců vstoupila s pohodlím od samého základu.

Rolák, přiléhavý svetr nebo úpletové šaty prozradí pod látkou každý detail. Podprsenka, která v létě pod volným tričkem nevadila, se najednou rýsuje, škrtí nebo ujíždí. Punčocháče z loňska po prvním natažení pustí oko a pyžamo z tenké bavlny vás v nevytopeném bytě nezahřeje.

Na podzimní šatník proto pohlédněte jako na stavbu. Kabát a boty tvoří fasádu, ale prádlo drží celou konstrukci. Když sedí základ, sedí všechno nad ním.

Začněte inventurou: tři hromádky

Vysypte celý šuplík na postel. Ano, celý, včetně kousků, které leží na dně od jara. Pak prádlo roztřiďte na tři hromádky.

Do první dejte všechno, co vám sedí a co nosíte ráda. Do druhé kousky, které vás tlačí, mají povolený obvod, zdeformované kostice nebo vybledlou krajku. Do třetí všechno, u čeho váháte.

S druhou hromádkou se rozlučte bez výčitek. Prádlo, které vás celý den otravuje, vám nic nedává, jen zabírá místo. Třetí hromádku si nechte na později a každý kousek z ní si postupně oblečte. Rozhodnutí přijde samo, zvlášť když si projdete jednoduchý test z následujících řádků.

Po inventuře uvidíte, co vám skutečně chybí. Možná zjistíte, že máte deset podprsenek, ale nosíte dvě. Nebo že vám chybí teplé pyžamo, i když máte šest letních. Teprve teď víte, co dokoupit, a nenakupujete naslepo.

Sedí vám podprsenka? Test před zrcadlem

Odborníci na prádlo odhadují, že nevhodnou velikost podprsenky nosí až osm žen z deseti. Tělo se mění s věkem, hormony, mateřstvím i sportem, a velikost, kterou nosíte roky, vám dnes nemusí sedět. Postavte se proto před zrcadlo v podprsence a v tričku a zkontrolujte čtyři věci.

Obvod drží vodorovně. Když vám zadní část ujíždí nahoru, máte příliš volný obvod. Právě obvod přitom odvádí většinu práce a ramínka mu jen pomáhají.

Ramínka nezanechávají rýhy. Rudé otlaky na ramenou prozrazují, že ramínka zachraňují to, co nezvládá obvod.

Košíček kopíruje tvar prsou. Když prsa přetékají přes okraj, potřebujete větší košíček. Když v něm zůstává mezera, zkuste menší nebo jiný tvar.

Během dne na ni nemyslíte. Pokud podprsenku neustále popotahujete a rovnáte, nesedí vám, ať tvrdí štítek cokoli.

Neprošla vaše oblíbená podprsenka testem? Vezměte krejčovský metr a přeměřte se. Pokud chcete měření projít podrobněji, poslouží vám návod, jak si vybrat správnou podprsenku krok za krokem. Nebojte se ani písmen jako E, F nebo G, znamenají jen přesnější poměr mezi obvodem a košíčkem. Specializované obchody dnes vedou podprsenky od obvodu 60 až po 120 a s košíčky do H, takže svou velikost najdete, i když se nevejdete do takzvaného standardu.

Hřejivé vrstvy bez zbytečného objemu

Tajemství teplého a přitom elegantního podzimního outfitu se schovává ve spodních vrstvách oblečení. Tenké hřejivé tílko nebo triko s dlouhým rukávem vás zahřeje víc než druhý svetr a pod úzkým sakem ho nikdo neuvidí. Vybírejte materiály, které dýchají a odvádějí vlhkost. Když se v tramvaji zpotíte a pak zafouká, bavlna vlhkost drží a vy promrznete. Funkční nebo směsové materiály vás udrží v suchu.

Pozornost věnujte i punčocháčům. Na začátek podzimu vám stačí 20 až 40 denů, na listopadové plískanice sáhněte po neprůhledných 60 až 100 denech, a v mrazech oceníte zateplené punčocháče s jemně počesanou vnitřní stranou. Každý pár natahujte pomalu: shrňte ho do ruličky, nasaďte na špičku a postupně rozvinujte nahoru. Prodloužíte tím punčocháčům život o několik nošení.

A protože šatník končí u chodidel, nezapomeňte ani na boty. Pokud letos hledáte pohodlnější alternativu ke klasickým kotníčkovým botám, zkuste podzimní barefoot obuv. S teplými punčocháči nebo silnějšími ponožkami tvoří dvojici, ve které zvládnete celodenní procházku na jedničku.

Dlouhé večery v pohodlí

Když se v pět odpoledne setmí, přesune se velká část vašeho života domů. Právě tehdy oceníte, co si oblečete po příchodu z práce. Vytahané tričko po bývalém partnerovi a staré tepláky vás sice zahřejí, ale náladu vám nezvednou. Dopřejte si oblečení na doma, v němž se budete cítit dobře, i když zazvoní kurýr.

U pyžama sledujte hlavně materiál a střih. Flanel a počesaná bavlna vás zahřejí v chladnější ložnici, modal a viskóza se zase příjemně přimknou k tělu a nepřehřívají. Dlouhé nohavice a rukávy volte o kousek volnější, aby vás ve spánku nic neškrtilo. Pokud vám v noci bývá horko, ale večer na gauči zima, kombinujte lehké pyžamo s teplým županem, který prostě odložíte u postele. A když se pod peřinou potíte, vyměňte ji za přikrývku z ovčí vlny, která odvádí vlhkost a pomáhá udržet stálou teplotu.

Ukázala vám inventura, že v šuplíku nemáte teplé pyžamo? Dopřejte si noční prádlo na chladné podzimní večery a materiál zvolte podle toho, jak teplo máte v ložnici. Pokud si nejste jistá velikostí, objednejte si klidně dvě a tu, která nesedí, vraťte.

Než vytáhnete kabát, otevřete šuplík s prádlem

Péče, díky které vám prádlo vydrží

Kousky, které vám po inventuře zůstaly, si zaslouží péči. Podprsenky perte ručně, nebo v sáčku na prádlo při šetrném programu, a před praním zapněte háčky, aby nezachytily jemnou krajku. Aviváž vynechte, protože materiálu bere pružnost. Sušičce se vyhněte úplně a prádlo sušte volně na vzduchu. Punčocháče perte zásadně v síťce, ideálně ručně ve vlažné vodě.

Stejně důležité je i uložení. Vyztužené košíčky nikdy nepřehýbejte napůl, skládejte je jeden za druhý. Šuplík s přihrádkami nebo jednoduchý organizér udrží podprsenky v původním tvaru a vy ráno najdete tu správnou na první pohled. Punčocháče srolujte a uložte zvlášť, aby se nezachytily o háčky.

Pokud právě plánujete nový úložný prostor, myslete při návrhu vestavěné skříně na míru i na mělké šuplíky na prádlo a doplňky. Letní kousky pak uklidíte do horních polic a podzimní šatník budete mít po ruce.

Méně kousků, víc pohodlí

Podzimní obměna šatníku vám nemusí udělat vítr v peněžence. Často stačí jedno odpoledne, metr a upřímný pohled do šuplíku. Vyřaďte, co vás trápí, dokupte, co opravdu chybí, a o zbytek se postarejte. Pak vás nepřekvapí ani první mrazivé ráno, ani rolák, který odhalí každý detail.

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