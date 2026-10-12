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Nerezové nádobí: jak ho správně používat a jaké vybrat

Komerční sdělení

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Spousta lidí se vaření na nerezu vyhýbá, protože se bojí, že se jídlo bude připalovat. Když ale nerezové pánve a hrnce správně nahřejete a dodržíte určitý postup, bude příprava pokrmů hračka. Poradíme vám, jak s nerezovým nádobím na sporáku zacházet, i jaký typ nádobí pro vás bude nejvhodnější.

Nádobí z nerezové oceli má nesporné výhody. Je oblíbené především pro svoji vysokou odolnost a dlouhou životnost: nerezové pánve, hrnce a rendlíky si dlouhá léta drží svůj tvar a jejich dno se nijak nedeformuje. Materiál odolává i velmi vysokým teplotám a bez obav na něj můžete používat i kovové náčiní. K tomu nerez nechytá žádné pachy z pokrmů a nabízí vynikající tepelnou stabilitu a rovnoměrné rozložení tepla. Přičtěte si k tomu ještě snadnou údržbu (klidně i v myčce) a odpověď na to, proč dnes všichni tak „šílí“ po nerezovém nádobí, je jasná.

Na trhu najdete širokou škálu nerezového nádobí. Velký výběr má třeba značka Tefal.

A co vnitřní povrch?

Jakmile se rozhodnete pro nádobí z nerezové oceli, zůstává otázka, jaký zvolit typ vnitřního povrchu u pánví. Například značka Tefal, která je světovou jedničkou mezi výrobci pánví, nabízí u nerezových pánví hned tři typy vnitřních povrchů:

  • z nerezu
  • s nepřilnavou vrstvou
  • s hybridní vrstvou.

Pojďme se podívat, jaké jsou plusy a mínusy jednotlivých variant.

U pánví lze vybírat hned z několika možných vnitřních povrchů.

Nerezová pánev s vnitřní vrstvou z nerezové oceli

Jedná se o čistě „stříbrnou“ pánev s celonerezovým tělem. To ji předurčuje k opravdu výjimečné odolnosti a životnosti – není neobvyklé, že se celonerezové pánve dědí z generace na generaci. Nerezový vnitřní povrch je také zárukou luxusní kůrčičky na mase, protože nerez umožňuje vytvořit výraznou opečenou krustu a následně využít přípečky pro omáčku se skutečně masovou chutí. I to jsou důvody, proč je celonerezové nádobí využíváno profesionálními kuchaři v gastro provozech.

Oproti tomu „domácí“ kuchaři se pánví s nerezovým vnitřním povrchem mnohdy bojí z důvodu, že se pokrmy k povrchu budou připalovat. Chce to však jen trošku trpělivosti a dodržet tento prověřený postup, abyste se připalování vyhnuli:

1. Pánev předehřejte na střední teplotu: máte-li na sporáku teplotní rozmezí například 1-9, zvolte teplotu 4, max. 5.

2. Nechte pánev opravdu dobře rozehřát: chce to nejméně 2-3 minuty.

3. Proveďte text s kapičkou vody: namočte prst do vody a opatrně z něj stříkněte kapičku do pánve. Pokud se kapka spojí v jednu kompaktní kuličku, která hezky klouže po povrchu pánve, je teplota ideální.

4. Přidejte tuk: až na ideálně rozehřátou pánev nalejte olej nebo vložte máslo.

5. Vložte surovinu a nechte ji dobře opéct: na maso, omeletu, halloumi či další dobroty nesahejte ani je nijak nepřitlačujte. Surovina se sama uvolní, jakmile bude správně opečená. Až v tuto chvíli ji obracejte, míchejte či vyjímejte z pánve.

Zkouška s kapkou vody: kapička by měla po povrchu klouzat jako kulička.

Věděli jste, že... Test s kapkou vody představuje takzvaný Leidenfrostův efekt. Pokud se kapička z pánve odpaří, je povrch ještě příliš studený. A pokud se voda místo vytvoření jedné kompaktní kuličky naopak rozdělí na vícero malých kuliček, které ihned zmizí, je pánev zase moc horká a musíte stáhnout plamen.

Pojďme si to shrnout – vaření na pánvi s vnitřním povrchem z nerezu:

+ Extra odolnosti a životnost

+ Výtečně opečená krusta a profesionální výsledky

+ Možnost používat v troubě až do teploty 250 °C (bez skleněných poklic)

– Vaření chce větší trpělivost

– Ideální teplotu pánve si musíte pohlídat

– Nelze vařit zcela bez tuku jako u nepřilnavých pánví

Jdete do toho? Doporučujeme vyzkoušet řady Tefal Extremenebo Tefal Duetto On.

Chcete-li vařit jako šéfkuchaři, je vnitřní nerezový povrch jasná volba.

Nerezová pánev s vnitřní nepřilnavou vrstvou

Pokud chcete pánve s vlastnostmi nerezu, které vydrží jako nové dlouhá léta, ale zároveň si chcete být jistí maximální možnou nepřilnavostí pro jednoduché a rychlé vaření naprosto bez obav, pak sáhněte po nerezové pánvi s nepřilnavým vnitřním povrchem. Nejznámějším výrobcem takových pánví je zmíněný Tefal, který nádobí s nepřilnavým povrchem vyrábí už od roku 1954, kdy si nepřilnavé pánve nechal patentovat.

Z nepřilnavého povrchu pokrmy vyklouznou jako po másle.

Pánve z nerezu s nepřilnavou vrstvou jsou vhodné i pro úplné kuchařské začátečníky a oproti celonerezovému nádobí u nich není zapotřebí žádných zkušeností nebo postupů. Ba právě naopak – nepřilnavé pánve Tefaljsou vybaveny speciálním červeným kolečkem Thermo-Signal™, který vám poradí s ideální teplotou pánve a řekne, kdy je správná chvíle vložit suroviny. V kolečku je viditelný symbol přesýpacích hodin nebo písmena T, který když zmizí, dává kuchaři najevo, že pánev je již perfektně rozehřátá a připravená na vaření.

Toto červené kolečko typické pro pánve Tefal vám pomůže s ideálním rozehřátím nádobí.

Opět krátké shrnutí – vaření na pánvi s vnitřním nepřilnavým povrchem:

+ 100% nepřilnavost u všech druhů jídel

+ Možnost vaření s minimem tuku nebo i zcela bez tuku

+ Červené kolečko Thermo-Signal™ poradí s ideální teplotou pánve

+ Možnost používat v troubě až do teploty 250 °C (platí pro nádobí s nerezovými úchyty, bez skleněných poklic)

– Pro někoho může být mínusem materiál vnitřní vrstvy, avšak u pánví Tefal jde o 100% zdraví bezpečný materiál bez obsahu škodlivých látek

Chcete vařit na nerezu, ale mít jistotu nepřilnavého povrchu? Pak vsaďte třeba na novou řadu Tefal Experience či na statisíci domácnostmi prověřenou a cenově velmi příznivou řadu Tefal Daily Cook.

Tefal je světová jednička mezi výrobci nádobí.

Nerezová pánev s hybridním povrchem

Hybridní povrch nádobí v poslední době hodně „frčí“. Ideálně totiž kombinuje oba dva výše zmíněné povrchy a bere si od každého z nich ty nejlepší vlastnosti. Pánve Tefal s HybridMesh povrchem (mesh = pletivo, síťovina) vás už na první pohled zaujmou nezvyklým designem vnitřní části. Tyto „kostičky“ jsou tvořeny částečně z nerezové oceli a částečně z nepřilnavého materiálu.

Pánve s hybridním povrchem nabraly letos na obrovské popularitě.

Taková pánev pak dokáže vytvořit pro nerez pověstnou křupavou kůrčičku, ale zaručuje i nepřilnavé vlastnosti. Je proto ideální volbou, když se nemůžete rozhodnout, zda zvolit čistě nerezové nádobí, anebo jít do nepřilnavého vnitřního povrchu. Tady máte obojí!

Krátké shrnutí – vaření na pánvi s vnitřním hybridním povrchem:

+ Kombinuje vlastnosti nerezu a nepřilnavé vrstvy

+ Snadno se čistí

+ Možnost používat v troubě až do teploty 175 °C (pro nádobí s nerezovými úchyty platí teplota max. 250 °C)

– Nemá Thermo-Signal™ kolečko, takže ideální teplotu pánve si opět musíte pohlídat

Oslovilo vás hybridní nádobí? Pak vsaďte na řadu Tefal Power nebo na řadu Ultimate Profi Resistod německé značky WMF.

Pánve Tefal Power s HybridMesh povrchem mají mimo jiné prémiové indukční třívrstvé dno.

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Věděli jste, že od 12. do 18. října 2026 probíhá akce Nákupy OnaDnes a vy díky tomu můžete na novém nádobí ušetřit? Všechny zmíněné kousky od značek Tefal a WMF najdete v oficiálním e-shopu výrobce na homeandcook.cz, kde právě mají až 20% slevy na vybrané kousky!

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