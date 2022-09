Nepřetápějte a spěte v pohodlí. Ideální povlečení pro chladné noci

Kolik stupňů ukazuje teploměr, když si doma začnete topit? Správně nastavená teplota v ložnici vám zajistí klidnější a hlubší spánek, nebudete se převalovat a nepříjemně přehřívat. Optimální teplota pro dospělého člověka by se měla v ložnici pohybovat v rozmezí od 15 do 20 °C, avšak je třeba naslouchat vlastnímu tělu. Mnohým se dobře spí při teplotě ještě o několik stupňů nižší. Naopak starším lidem většinou vyhovuje teplotní rozmezí od 19 do 22 °C. Ideální teplota se odvíjí na individuálních termoregulačních schopnostech organismu, a to platí i u dětí. Je třeba mít na paměti, že k regeneraci organismu dochází při mírně nižších teplotách. Nezapomínejte ani na pravidelné větrání.

Pro tělo je termoregulace poměrně náročný proces. S udržováním tělesné teploty se stimuluje i spalování tuků. Pokud je teplota v ložnici nižší než 18 °C, tělo spaluje ve spánku více kalorií a zabraňuje i ukládání tuku.

Flanelová klasika

Kvalitu spánku jsme již podpořili správně nastavenou teplotou v ložnici, ale co povlečení? Přeci jen si rádi dopřejeme to příjemné zachumlání, které nás objeme po náročném dni. „Sice v obchodech vybíráme nejprve očima, ale základním kritériem by měl být materiál. Jednoznačně doporučujeme povlečení z přírodních vláken. Vzor a barva už závisí na vkusu každého z nás,“ podotýká Martina Matějovská, obchodní ředitelka společnosti Matějovský, tradičního českého výrobce ložního povlečení a bytového textilu.

Ne nadarmo je v zimním období flanel jedním z nejoblíbenějších materiálů! Kostkované košile, pohodlné pyžamo, hřejivé povlečení. Víte, proč je právě tento materiál synonymem pro stylové pohodlí a v čem vyniká nad syntetikou? Flanel je přírodní materiál vyrobený z bavlny a má proto všechny její vlastnosti. „Prémiový flanel je přírodní materiál vyrobený z 100% bavlny, tkaný v hustém počtu nití v keprové vazbě. Stejně jako u flanelu deluxe je povrch speciálně upraven počesáním, ale díky odlišné vazbě tkaniny je povrch prémiového flanelu ještě jemnější, na omak je téměř sametový,“ popisuje Martina Matějovská. Náročná technika tkaní zajišťuje větší hustotu vlákna a delší živostnost látky. Výsledný vlasový efekt vzniklý počesáním vláken dává povrchu až sametovou hebkost a čistá povrchová struktura zachycuje precizní detail tištěných vzorů. Prémiový flanel se vyznačuje vysokou hřejivostí, zároveň je prodyšný a dobře absorbuje vlhkost. Díky speciální povrchové úpravě je materiál méně náročný na údržbu

V létě chladí, v zimě hřeje

Bavlněné povlečení, ať už se jedná o hladkou bavlnu, krep, flanel, damašek či luxusní satén, je určitě nejrozšířenějším typem ložního prádla. Čím dál větší oblibě se však těší také povlečení z bambusového nebo eukalyptového vlákna neboli lyocellu. „Tato přírodní vlákna si vás získají na první dotek. Povlečení je sametově hebké, přirozeně lesklé a vhodné i pro tu nejcitlivější pokožku. Bambus i Tencel, což je obchodní název pro tkaninu lyocell z eukalyptu, vynikají svými termoregulačními vlastnostmi. Takže v létě vás příjemně ochladí, v zimě zase naopak hřejí. Výroba Tencelového povlečení, stejně jako bambusového, je navíc ekologicky šetrnější,“ popisuje materiály Martina Matějovská.

Aby vám povlečení dělalo radost řadu let, samozřejmě vyžaduje správnou péči. Prát na 40 °C je dostačující. A jestliže používáte sušičku, zvolte šetrný program s nízkou teplotou.

