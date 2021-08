Není repelent jako repelent

Tento fakt je alarmující, neboť nemoci, které klíšťata přenášejí, jsou velmi nebezpečné. Nejčastěji jde o nevyléčitelnou lymskou boreliózu, která může vést až k těžkým revmatických a nerovovým obtížím, a klíšťovou encefalitidu, která v mnohých případech končí vážným postižením a někdy i úmrtím. Nespoléhejte na očkování, to Vás ochrání pouze před klíšťovou encefalitidou. Jedinou a spolehlivou ochranou před nebezpečnými klíštaty je používání repelentů.

Při nákupu repelentů se často rozhodujeme podle ceny a líbivosti výrobku, ale nezapomínejme, že repelenty aplikujeme na svoji pokožku a tudíž bychom jim měli věnovat více pozornosti. Věděli jste například, že repelent bychom měli aplikovat maximálně 1-2x denně? Při velmi častém používání by totiž mohlo dojít k podráždění pokožky. Neznamená to, že bychom na repelenty měli zanevřít, přeci jenom je to nejúčinější ochrana před nebezpečnými nemocemi, které hmyz přenáší, ale měli bychom vybírat takové, které poskytují dostatečně dlouhou a spolehlivou ochranu.

Většina repelentů používá jednu ze dvou účinných látek – DEET, látku vyvinutou během druhé světové války, používanou americkými vojáky při válce ve Vietnamu jako ochranu před komáry šířícími malárii, nebo Icaridine, mladší a šetrnější náhradu vyvinutou společností Bayer v 90.letech. Obě látky fungují na podobném principu, působí na hmyzí receptory a zjednodušeně řečeno jim nevoní. Při správné aplikace se vám tedy hmyz zdaleka vyhne. V ochraně proti hmyzu jsou srovnatelně účinné, v čem se ale jednotlivé repelentní přípravky liší, je doba účinnosti, tedy jak dlouho se vám bude hmyz vyhýbyt, a před jakým hmyzem vás ochrání.

Existují repelenty, které chrání pouze 2 hodiny a tudíž nejsou příliš vhodné pro dlouhodobý pobyt v přírodě, na druhou stranu bohatě postačí při odpolední vycházce do parku. Naopak výrobky s účinností 8 hodin, např. přípravky Off nebo Diffusil, se nemusíte obávat použít i pro náročné tůry. V případě cílového hmyzu je to podobné, některé výrobky vás ochrání pouze proti „obyčejným“ komárům, jiné i proti velmi nebezpečným komárům tropickým či tygrovaným, které přenášejí virus Zika, žlutou zimnici nebo horečku dengue.

Vždy tedy platí, při výběru repelentu čtěte text na obale, vyplatí se to!