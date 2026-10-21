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Nemusíte být ve všem dobří. Proč si dovolit být zase začátečníkem

Komerční sdělení

Nemusíte být ve všem dobří. Proč si dovolit být zase začátečníkem | foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Kdy jste naposledy dělali něco, co vám vůbec nešlo? Zkusili první taneční lekci, vzali do ruky štětec nebo se začali učit nový jazyk? Děti berou neúspěšné pokusy jako přirozenou součást objevování. Dospělí se za ně často stydí.

Přitom ne všechno, čemu věnujeme čas, musí vést k dokonalému výsledku. Někdy úplně stačí, že nás to baví.

Představte si, že přijdete na první lekci keramiky. Ostatní už na kruhu vytvářejí úhledné misky, zatímco vám se hlína pod rukama bortí a výsledek připomíná spíš nepovedený květináč. Možná se tomu zasmějete. Ale možná vás napadne, že na podobné věci zkrátka nemáte talent a příště už nepřijdete.

Takový okamžik může rozhodnout, jestli objevíte nový koníček, nebo ho vzdáte dřív, než dostane šanci. Není to kvůli tomu, že by vás nová činnost nebavila. Spíš jste zapomněli, jaké to je něco neumět a učit se to od základů.

Proč je v dospělosti tak těžké začínat od nuly

V zaměstnání, při řízení auta nebo při každodenních povinnostech spoléháme na zkušenosti. Víme, co děláme, a většinu běžných situací zvládáme bez většího přemýšlení. Když se ale pustíme do neznámé činnosti, tato jistota najednou zmizí.

Na první hodině tance nevíte, kam položit nohu. Při výuce cizího jazyka hledáte i jednoduchá slova. A když se poprvé pokusíte zahrát melodii na hudební nástroj, zjistíte, že vaše prsty mají vlastní představu o rytmu.

Nepříjemné může být hlavně srovnávání. Vidíte někoho, kdo stejnou věc zvládá s lehkostí, a snadno přehlédnete, kolik času už jí věnoval. Místo otázky „Baví mě to?“ začnete řešit „Jsem v tom dost dobrý?“.

U některých lidí se přidává také perfekcionismus. Vysoké nároky na sebe samé mohou vést k tomu, že raději nezačnou vůbec, než aby riskovali nepovedený výsledek. Pokud se v tom poznáváte, může vám pomoci lépe porozumět tomu, jak perfekcionismus ovlivňuje každodenní život.

Jenže první pokusy mají být nedokonalé. Nikdo rozumný neočekává, že člověk po třech lekcích španělštiny povede plynulou konverzaci. Proč tedy od sebe čekáme, že po několika hodinách malování vytvoříme obraz hodný galerie?

Koníček není další položka v životopisu

Dospělý život bývá plný úkolů, termínů a výsledků, které se dají měřit. O to lákavější může být činnost, u níž nic z toho není potřeba.

Můžete zpívat, i když nikdy nevystoupíte před publikem. Fotografovat, aniž byste snímky zveřejňovali. Nebo se učit péct chleba, přestože první bochník nebude vypadat jako z řemeslné pekárny.

Problém nastává ve chvíli, kdy si i z odpočinkové aktivity vytvoříte další povinnost. Začnete sledovat pokrok, stanovíte si ambiciózní cíle a vyčítáte si každou vynechanou lekci. Z něčeho, co vám mělo přinášet radost, se postupně stane další položka na seznamu úkolů.

To samozřejmě neznamená, že je špatné chtít se zlepšovat. Někoho právě viditelný pokrok motivuje a těší. Rozdíl je v tom, jestli si cíle stanovujete sami, nebo máte pocit, že bez výsledků vaše snažení nemá hodnotu.

Zkuste si proto u nového koníčku položit jednoduchou otázku: Kdybych se v tom nikdy nestal opravdu dobrým, chtěl bych to přesto dělat?

Začněte tak, aby vás první pokusy neodradily

Jednou z nejčastějších překážek bývají přehnaná očekávání. Nadchnete se pro běhání, naplánujete si několik tréninků týdně a po prvním náročném výběhu máte pocit, že na sport nejste stavění. Nebo se rozhodnete naučit hrát na kytaru, ale místo jednoduchých akordů se rovnou pustíte do oblíbené skladby.

Přitom začátek nemusí být velkolepý. Na první týdny si stanovte tak malý cíl, aby byl reálně splnitelný. U jazyka to může být deset minut procvičování několikrát týdně. U kreslení jeden obrázek bez ohledu na výsledek. U pohybu krátká lekce, po které budete mít chuť přijít znovu.

Pomáhá také vybrat si prostředí, kde se nemusíte předvádět. Kurz určený skutečným začátečníkům bývá příjemnější než skupina, ve které ostatní pokračují už třetím rokem. A pokud vás odrazuje představa, že budete dělat chyby před cizími lidmi, můžete první pokusy absolvovat doma nebo s kamarádem.

U pohybových koníčků je dobré nepodcenit pohodlí, ale ani zbytečně neutratit za vybavení dřív, než zjistíte, jestli vás aktivita baví. Na úvodní lekce většinou postačí základní sportovní oblečení, které už máte doma. Teprve až budete vědět, co vám vyhovuje, má smysl řešit další výbavu.

Důležitější než dokonalé podmínky je možnost se k činnosti pravidelně vracet. A pokud po měsíci zjistíte, že vám to jde pomaleji než ostatním? To samo o sobě ještě není důvod přestat.

Nové zkušenosti nemusíte hledat jen na kurzech

Představa nového koníčku často začíná přihláškou, pravidelnými lekcemi a pevně vyhrazeným časem. Ne každý ale má prostor přidat si do kalendáře další závazek.

Něco nového můžete vyzkoušet i bez organizovaného kurzu. Vyrazit na první delší pěší výlet, naučit se poznávat stromy, začít si kreslit do zápisníku nebo si vybrat knihu z oblasti, o kterou jste se dosud nezajímali.

Právě u chůze nebo turistiky si navíc můžete postupně hledat vlastní tempo a způsob pohybu. Někdo objeví radost z pravidelných výletů, jiný se začne zajímat o techniku chůze nebo odlišné typy obuvi. Pokud například zvažujete barefoot boty, je rozumné nejdřív zjistit, jak s jejich nošením bezpečně začít, a případnou změnu zavádět postupně.

U každé nové aktivity přitom platí podobné pravidlo: nemusíte si hned pořizovat všechno, co používají zkušení nadšenci. Na první výlety obvykle využijete to, co máte doma. Až podle zkušeností poznáte, jestli potřebujete pohodlnější batoh, podložku nebo jiné sportovní doplňky.

Výhodou takových začátků je svoboda. Nemusíte nikam docházet, nic předvádět ani nikomu vysvětlovat, proč vám něco trvá déle. Zkoušíte, co vás zajímá, a postupně zjišťujete, zda u toho chcete zůstat.

Nemusíte být ve všem dobří. Proč si dovolit být zase začátečníkem

A co když vás to přestane bavit?

Koupili jste si kytaru, absolvovali šest lekcí a zjistili, že vás hraní vlastně netěší. Nebo jste se přihlásili na kurz fotografování, ale víc než nastavování fotoaparátu vás baví samotné procházky. Znamená to, že jste selhali?

Vůbec ne. Ne každá nová zkušenost musí přerůst v celoživotní zálibu. Někdy je užitečné právě to, že zjistíte, co vám nesedí.

Než ale s novou aktivitou skončíte, zkuste rozlišit dvě věci. Opravdu vás ta činnost nebaví, nebo vás jen rozčiluje, že vám zatím nejde? Pokud se na další lekci těšíte, ale po ní jste nespokojení se svým výkonem, možná potřebujete spíš upravit očekávání. Jestli se naopak musíte pokaždé přemlouvat a samotná činnost vám nic nepřináší, není důvod pokračovat jen proto, že jste už investovali čas nebo peníze.

Ostatně podobnou zkušenost popisují i lidé, kteří se dlouhodobě věnují sportu. V rozhovoru o pohybu a přehnaném srovnávání s ostatními mluví Jana Havrdová o tom, jak ji soutěživost při běhání dovedla až k přetížení. Její zkušenost připomíná, že i oblíbená aktivita může přestat těšit, když se z ní stane závod.

Dělejte něco jen pro sebe

Možná nikdy nebudete výborní tanečníci, malíři ani běžci. Možná budete po roce hraní na kytaru stále hledat správné akordy a na keramickém kurzu vytvářet poněkud šišaté hrnky.

Ale co když na tom vůbec nezáleží?

Dělat něco jen pro radost neznamená rezignovat na zlepšování. Znamená to připustit, že samotný zážitek může být dostatečným důvodem, proč se k činnosti vracet.

Až vás tedy příště napadne, že byste chtěli zkusit něco nového, nemusíte nejdřív zjišťovat, jestli na to máte talent. Stačí zjistit, kdy se koná první lekce. Nebo prostě začít.

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