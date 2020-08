Nejen menstruační kalhotky vás naučí menstruovat ekologičtěji

V první řadě bychom si měly uvědomit, že se počítá každá maličkost. Když zvládneme absolvovat 80 % své menstruace s menstruačními kalhotkami, a na ty nejsilnější dny použijeme „klasiku“, počítá se to. Když o víkendu doma použijeme pratelné látkové eko vložky, ale do práce přes týden opět užijeme běžné tampony, i tohle je pomoc přírodě. Nemusíte se do „eko menstruování“ vrhat bezhlavě. Avšak každá, byť malá změna, stojí za to.

Dámská intimní hygiena se mění

Cílem změny v dámské intimní hygieně je zmenšit negativní ekologickou stopu na životní prostředí, tedy snížit především množství vyprodukovaného odpadu, a to zejména toho biologicky nezlikvidovatelného. Ideální dámská hygiena je tedy taková, která odpad neprodukuje (blíží se tomu menstruační kalíšek), nebo pomůcky, které jsou kompostovatelné (pokud tedy máte na zahradě kompost a je pro vás přijatelné své menstruační vložky dávat do kompostu).

Druhým cílem je při dámské hygieně používat zdravější produkty. Ne každá z nás dobře snášíme některé typy menstruačních vložek se speciálními syntetickými materiály a gely. Mohou nám ale vadit i tampóny z běžné bavlny. Její pěstování bez pesticidů je nemožné, jsou též běleny, a to nám může způsobovat různé potíže při jejich používání. Jak vypadá sortiment moderních pomůcek pro intimní hygienu?

Aktuálně největším hitem jsou menstruační kalhotky

Menstruační kalhotky se staly revolučním vynálezem, který zcela zásadně eliminuje vznik odpadu při menstruaci. Kalhotky mají absorpční schopnosti lepší než běžné vložky. Nic se do nich nevkládá. Prostě je večer vysvlečete a dáte vyprat. Celý den se v nich cítíte jako v jiném běžném spodním prádle. Menstruační kalhotky jsou určeny pro slabou, středně silnou i silnou menstruaci. Po 80 letech od vynalezení menstruačních tamponů přišla na trh konečně skutečně revoluční myšlenka. Jejímu prosazení brání snad jen vyšší počáteční investice. Jedny kalhotky vám navíc nestačí, potřebujete mít optimálně troje až čtvery. Navíc nejsou věčné a zhruba po roce musíte koupit nové. Vydrží sice desítky pracích cyklů, postupně ale ztrácí své vlastnosti a obnosí se.

Intimní fenomén zvaný menstruační kalíšek

Druhým vynálezem pro menstruování ve třetím tisíciletí je menstruační kalíšek. Kalíšek se vyrábí z lékařského silikonu a zavádí se pochvy, kde zachytává krev. Odborníci však tvrdí, že není pro každého a některým ženám jeho používání znemožňuje anatomie. Kalíšek je nutné pravidelně sterilizovat, k čemu dostáváte sterilizační kelímek. V něm kalíšek sterilizujete. Používat jej vyžaduje trochu tréningu. Cena není o moc menší než cena menstruačních kalhotek, vystačíte si však v podstatě s jediným, čím automaticky klesnou pořizovací náklady na čtvrtinu.

Když tampóny, tak z bio bavlny

Dalším fenoménem jsou tampóny z biobavlny. S nimi ruku v ruce pomáháme svému zdraví i trvale udržitelnému rozvoji. Bio bavlna pro výrobu se pěstuje ekologičtěji, tampóny navíc nejsou bělené pomocí chlóru a ty s aplikátorem jej mají z papíru. Jsou zdravější a ekologičtější alternativou běžných tampónů a proti jiné komerční značce s aplikátorem nejsou ani nijak zásadně dražšími.

I s menstruační vložkou to jde více ekologicky

Zajímavých řešení eko hygienických vložek existuje hned několik. Může jít o opakovaně použitelné (pratelné) nepropustné eko vložky z bambus a biobavlny, do kterých lze ještě vkládat samostatné vložky. Vyrábí se též běžné jednorázové či slipové vložky z biobavlny, ale i vložky z bambusu. Ten je kvůli formě svého pěstování považován za ekologický materiál.

