Nechte se oslnit šperky Apart a udělejte si radost

Jak zní ve známé písni Marilyn Monroe - diamanty jsou nejlepším přítelem žen. Už máte také jeden? S diamanty je značka Apart ve velké míře spojována. Pravost a kvalitu každého z nich potvrzuje certifikátem. Z kolekce Your Diamond Story, která je v klasickém stylu a zároveň s nábojem emocí, si určitě vyberete. Třeba snubní prsteny, které budou důkazem vaší lásky.

Vybírat můžete i z rozmanitých zlatých a stříbrných kolekcí, romantické a moderní individualistky zaručeně nadchne kolekce Beads Collection. Apart myslí i na malé dámy – přímo z dětského světa fantazie pronikla do odvětví šperků Kids Collection. Kdo má rád Mickey Mouse, myšku Minnie a další postavy z Disneyho filmů, si určitě zamiluje i elegantní šperky s jejich motivy v kolekci Disney by Apart. V nabídce najdete také řady značkových hodinek.

Dopřejte si krásný šperk

Apart je jednou z největších šperkařských sítí na světě. V každé z více než 220 prodejen v Evropě vládne elegance a styl. Vstupte do světa krásy!

Navštivte některou z prodejen společnosti Apart, které jsou luxusní, ale zároveň na vás dýchnou přátelskou a intimní atmosférou. Můžete si tak ničím nerušeni vybrat ten nejlepší dárek pro sebe nebo své blízké.

Historie značky Apart sahá až do roku 1977, kdy vše začalo v malé šperkařské dílně. Díky těžké práci, píli a přesné vizi značka postupně rostla až do velké rodinné společnosti, kterou stále vlastní zakládající bratři.

Krása ruční práce

Apart je místem, kde se zručnost setkává s technologií. A to je tajemstvím, díky kterému vznikají nádherné a nápadité šperky. Samozřejmě zde jde především o znalosti, talent, zkušenosti a především zručnost šperkařů a zlatníků. Vzniká tak exkluzivní nabídka, vytříbené šperky s diamanty a dalšími drahými kameny.

Servis hodinek zajišťují ve firmě Apart zkušení hodináři, kteří jsou certifikováni pro řadu značek. Profesionální servisní pracoviště firmy jsou vybavena špičkovými nástroji a zařízeními.

Máte pobočky daleko? Nakupujte z pohodlí domova v internetovém obchodu, kde vás čeká kompletní nabídka šperků a hodinek. Nechybí zde novinky, bestsellery, exkluzivní výrobky a mnoho atraktivních produktů v akčních cenách.

Více informací najdete na www.apart.eu.