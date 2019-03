Naučte se platit kreditkou! Nebudete litovat

Že jste o ní ještě neslyšeli? To je velká chyba. Důvodů, proč si tuhle kartu oblíbíte, je totiž celá řada. Ale je potřeba vědět, jak na to. Lady karta je totiž kreditní karta, na které máte od banky (v tomto případě Komerční banky) k dispozici „bankovní peníze“, zpravidla minimálně od 10 tisíc korun. Když se je naučíte včas vrátit bance, neplatíte žádné úroky, ale naopak jen využíváte řadu slev, benefitů a příspěvků. Jak tedy kreditní kartu používat?

1. Splaťte včas nákup zaplacený kreditní kartou

Pokud si koupíte novou kabelku a zaplatíte Lady kartou, půjčujete si v podstatě peníze od banky. V případě, že je bance vrátíte v bezúročném období (až několik týdnů), nic se neděje. Po této lhůtě ale musíte ke splátkám připočítat něco navíc (úrok). Jak už jsem uvedla výše (protože Lady karta nabízí řadů slev a výhod), plaťte touto kartou, ale hlídejte si, abyste peníze vždy včas vrátili.

2. S každým nákupem si spoříte na důchod

S každým nákupem Lady kartou si spoříte na důchod. Je to jednoduché. Z každé platby kartou vám Komerční banka převede jedno procento na váš penzijní účet u KB Penzijní společnosti. Měsíčně to může být až 500 korun. Pokud máte penzijko už jinde, nevadí. Procento můžete posílat na charitu, zeptejte se v bance, jak to funguje.

3. Nákupy – ano; výběry - ne

Kreditní kartu používejte pokud možno pouze na placení v obchodech a na internetu. Z bankomatu vybírejte pouze v krajním případě. To samé platí o platebních příkazech. Tyto transakce jsou z kreditní karty nevýhodné kvůli možným poplatkům.

4. Nákup elektroniky rovná se rok záruky navíc

Pokud nakupujete jakoukoli elektroniku, obchodník vám za příplatek nabídne rok záruky navíc. Ten máte ale s Lady kartou automaticky zdarma. Veškerou elektroniku proto plaťte výhradně touto kreditkou od Komerční banky.

5. Hlídejte si kalendář

Základem je vědět, kdy je třeba splácet. Například u Komerční banky splátka musí dorazit mezi 22. a 25. dnem v měsíci. Proto si ji vždy poznamenejte do diáře nebo si nastavte automatickou splátku.

6. Na velký nákup

Pokud máte kreditní kartu pro nákup něčeho hodnotnějšího, pak se snažte vše splatit co nejrychleji, nejvíce v deseti splátkách, abyste minimalizovali částku, kterou zaplatíte na úrocích.

Pokud dodržíte moje rady, kreditní karta se vám opravdu vyplatí. V případě, že vás zajímá konkrétní nabídka, podívejte se na stránky Lady karty, s níž získáte například i pojištění kabelky včetně mobilu a slevy až 50 % na zboží, cestování i wellness v rámci programu Sphere VIP. Podrobnosti najdete na www.kb.cz/ladykarta.