Naučte se francouzsky díky televizi

Filmy a seriály představují formu odpočinku pro většinu Čechů a ke zdokonalení se v cizích jazycích pak stačí jen přepnout z češtiny na původní znění. Díky obrazové stránce pochopíte zajímavý děj velmi snadno a nenásilnou formou se naučíte nová slovíčka i slovní obraty. Výhodou vstřebávání cizího jazyka během sledování televizních pořadů je, že si snadněji osvojíte často používané slangové výrazy, zkráceniny, a především se přirozenou cestou setkáte i s nedokonalou výslovností cizího jazyka, která je v reálném světě častá.

Nejlepší metodou, jak s novým cizím jazykem začít, je sledování již známých filmů a seriálů. Zkušenější studenti si mohou pustit sci-fi nebo detektivku. Pro opravdové fajnšmekry jsou potom konverzační snímky, filmy či záznamy divadelních představení v dobovém jazyce či různých dialektech. Pro všechny, kdo se chtějí naučit romantickou francouzštinu, nabízí filmy, seriály a mnoho dalšího frankofonní televizní stanice TV5MONDE; všechny vysílané pořady jsou navíc opatřené francouzskými a anglickými titulky pro snazší porozumění začátečníků. Kromě již zmíněných filmů a seriálů najdete v programu této stanice také pořady věnované francouzské kultuře, módě a cestování. Gurmáni jistě uvítají kuchařské pořady, díky nimž si můžete doma uvařit francouzské delikatesy a ještě se během toho francouzsky učit. TV5MONDE nabízí také různorodé dokumenty o historických osobnostech a událostech či soutěžní a hudební pořady. V živých přenosech můžete na TV5MONDE zhlédnout ragbyové zápasy.

Pro všechny, kdo to s francouzštinou myslí opravdu vážně, je na internetových stánkách stanice TV5MONDE k dispozici rubrika Učit se (apprendre), která je plná výukových videí, hudebních klipů, cvičení a kvízů vhodných pro všechny znalostní úrovně. Dále na ní najdete také videa vysvětlující různé gramatické jevy.

Říká se, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš, a o znalosti cizích jazyků to platí dvojnásob. Malé děti jsou zvyklé učit se podle toho, co vidí a slyší kolem sebe. Vše, co slyší, také rády opakují. Pokud tedy chcete, aby si vaše ratolest osvojila nějaký cizí jazyk už v útlém věku, nalaďte si na televizi zahraniční programy. Většina dětí si ráno umí televizi pustit sama a u animovaných pohádek je jim jedno, jestli jsou v češtině nebo třeba francouzštině, protože díky obrázkům je velmi rychle pochopí. Dětské pořady vysílá v dopoledních časech i frankofonní televizní stanice TV5MONDE.

Stanici TV5MONDE si můžete naladit pomocí parabolické antény a je také součástí nabídky běžných kabelových operátorů. Vybrané pořady je navíc možné zdarma sledovat na internetových stránkách TV5MONDE+ https://www.tv5mondeplus.com/.