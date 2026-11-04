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Narwal Flow 2: Robotický vysavač s pásovým mopem a samočistící stanicí

Komerční sdělení

Narwal Flow 2: Robotický vysavač s pásovým mopem a samočistící stanicí | foto: TYGOTEC s.r.o.

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Inovativní značka Narwal posouvá hranice domácího úklidu a uvádí na trh prémiový model Flow 2. Robotický vysavač a mop přináší revoluční pásový systém vytírání horkou vodou, brutální sací výkon 31 000 Pa a samočisticí stanici s hygienickým proplachem při 100 °C, která se postará o veškerou údržbu.

Péče o podlahy v moderní domácnosti vstupuje do nové éry, kde kompromisy mezi vysáváním a poctivým vytíráním zcela mizí. Značka Narwal, která dlouhodobě patří k technologickým lídrům v robotice, oficiálně představuje vlajkovou loď Narwal Flow 2. Tento technologický klenot nahrazuje běžné rotující textilie unikátním pásovým mopem a systémem FlowWash, který kontinuálně ohřívá vodu na 60 °C přímo při kontaktu s podlahou. Díky tomu horká voda v kombinaci se stálým přítlakem a automatickým dávkováním čisticího prostředku okamžitě rozpouští zaschlou mastnotu i odolné skvrny bez nechtěného rozmazávání nečistot.

Srdcem přístroje je technologie TurboForce generující extrémní sací sílu 31 000 Pa, která bez zaváhání vytáhne hluboko usazený prach i zvířecí srst z koberců s vysokým vlasem. Patentovaný plovoucí kartáč Zero-Tangling se pyšní nezávislou certifikací SGS pro nulové namotávání vlasů, čímž odpadá nutnost manuálního odstřihávání. Když robot najede na koberec, automaticky zvedne mopovací modul o 12 mm a okamžitě přepne na maximální podtlak. Perfektní úklid v rozích a podél lišt zajišťuje systém EdgeReach, jenž vysouvá pásový mop až o 5 cm (48 mm) do ex stran přímo k hraně nábytku a kuchyňských linek.

O bezchybný pohyb v členitém prostoru se stará inteligentní AI navigace s duální kamerou, která v reálném čase rozpoznává i drobné překážky včetně pohozených kabelů či hraček. Zásluhou do těla integrovaného, plně skrytého LiDARu dosahuje tělo robota výšky pouhých 95 mm, takže snadno uklidí i pod nízkými pohovkami a postelemi.

Skutečnou autonomii definuje multifunkční samočisticí stanice. Ta po návratu robota proplachuje textilii pásového mopu vroucí vodou o teplotě 100 °C, což spolehlivě eliminuje bakterie i mastnotu, a následně ji suší proudem horkého vzduchu proti vzniku zápachu. Stanice disponuje automatickým odsáváním prachu do sáčku s integrovanou UVC sterilizací, která aktivně brání množení mikrobů v odpadu. Pro maximální komfort je vedle standardní verze k dispozici varianta Flow 2 Compact Station, kterou lze napojit přímo na domovní rozvod čisté vody a odpad, čímž zcela odpadá nutnost doplňovat a vylévat nádržky. Rychlost úklidu velkých prostor navíc urychluje souběžné dobíjení během praní mopu a vyprazdňování prachu.

Spolu s vlajkovým modelem Narwal rozšiřuje své portfolio robotických mopů také o dostupnější duo Narwal Freo 20 a Freo 20 Edge, které přinášejí efektivní pásové mopy a inteligentní vytírání u okrajů do širšího segmentu. Pro příznivce manuálního, bleskového úklidu pak značka uvádí řadu tyčových vysavačů v čele s modely Narwal V50 a V50 Cube, jež nabízejí lehkou konstrukci, špičkový tah a flexibilitu pro celou domácnost od podlahy až po strop. Produkty Narwal můžete zakoupit v Black Friday od 1.11. do 30.11. s 15% slevou na eshopu oficiálního distributora www.tygotec.cz

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