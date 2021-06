Nakupování online nikdy nebylo snazší!

Své o tom ví Denisa (29 let), kterou přátelé nazývají shopaholičkou. „Koronavirová pandemie popularitě online nakupování zřejmě dost pomohla, ale já jsem e-shopy nejen s oblečením upřednostňovala před mnohdy přeplněnými obchody už dříve. Dost často se mi totiž stává, že když se vydám do obchodu v naději, že narazím na nějaký super kousek, buď mě nic nezaujme, anebo když už bych si něco i koupila, chybí moje velikost. Oproti tomu na internetu si prostě vyhledám, co sháním, a můžu si vyfiltrovat i velikost, cenu a podobně. A hlavně můžu díky chytrému telefonu nakupovat odkudkoli, takže šetřím čas,“ vysvětluje Denisa.

Mobil dnes máme u sebe téměř neustále. Navíc se přes něj dá udělat spousta věcí – od výběru a rezervace dovolené přes objednání jídla až po zmíněné nákupy oblečení. Když ale chceme platit kartou, což některé portály pro dokončení objednávky vyžadují, musíme zadat její údaje. Peněženku s kartou ale na rozdíl od mobilu po ruce pořád nemáme, proto nám zadávání údajů o kartě někdy může zkomplikovat život. Pro klienty mBank to však neplatí. „Dříve se mi dost často stávalo, že jsem si na internetu chtěla něco koupit, ale poté po mně e-shop chtěl údaje ke kartě, kterou jsem zrovna neměla u sebe, a tak jsem nákup v tu chvíli nedokončila. Občas se bohužel stalo, že se produkt mezitím vyprodal. Naštěstí od doby, co mám účet u mBank, je vše mnohem snazší – k údajům o kartě se dostanu rychle a jednoduše přes mobilní aplikaci,“ říká Denisa.

Kromě toho, že se klienti mBank díky této chytré funkci nemusejí zdržovat hledáním karty, je to i mnohem bezpečnější. Pokud totiž chceme na internetu něco zaplatit a jsme na veřejnosti mezi lidmi, může nás přepadnout strach, že nám kartu při přepisování údajů někdo vytrhne z ruky nebo data okouká a zneužije. Naproti tomu přes aplikaci mBank se k nim dostane jen skutečný majitel karty – nejprve se totiž musí přihlásit do aplikace a poté před samotným zobrazením karty zadat PIN k aplikaci, což by případný zloděj telefonu nezvládl. Navíc pokud údaje v aplikaci sami neskryjete, stane se tak automaticky po uplynutí jedné minuty.

„Obchody už sice jsou zase otevřené, ale já u nakupování na internetu rozhodně zůstanu. Oceňuji, že čím dál tím víc e-shopů zlepšuje své podmínky a nabízí vrácení zboží zdarma. Takže pokud mi objednané oblečení nepadne, je velmi snadné je vrátit – a ani mě to nic nestojí. Jen se tedy občas musím krotit, protože jinak bych nakupovala neustále – třeba i ve vaně. Naštěstí mě aplikace mBank informuje, když přešvihnu běžný měsíční rozpočet, a já si tak můžu dávat větší pozor a tolik neutrácet,“ pochvaluje si Denisa.

Odkrytí údajů o kartě je jen jednou z mnoha užitečných funkcí, které mBank v mobilní aplikaci klientům nabízí. Jaké jsou další výhody této chytré mobilní banky, zjistíte na www.mbank.cz.