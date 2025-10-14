Na trhu se objevily novinky mezi horkovzdušnými fritézami. Znáte je?

Extra tichá, která smaží skoro bez hluku. Nebo s ohřevem infračerveným světlem. I takové fritézy už dnes existují, i když to zní jako slova budoucnosti. Proč si je pořídit a v čem jsou jejich funkce unikátní? A stojí za to vyměnit vaši současnou fritézu, pokud už jednu doma máte? Pojďte to zjistit!

Značka Tefal, která patří mezi nejoblíbenější a nejprodávanější mezi horkovzdušnými fritézami, byla vůbec první na světě, kdo tento spotřebič na trh uvedl: první horkovzdušnou fritézu představila v roce 2006. A technologie zdravé přípravy jídel horkým vzduchem, která vyžaduje jen minimum tuku, si ihned poté našla fanoušky po celém světě.

Dnes díky tomu najdete v obchodech desítky typů horkovzdušných fritéz od nejrůznějších značek. Například zmíněný Tefal své produkty neustále inovuje a vyvíjí nové a nové technologie, které uživatelům používání horkovzdušné fritézy ještě více zpříjemňují. Mezi nejvíce inovativní novinky v portfoliu značky patří například horkovzdušná fritéza Tefal Easy Fry Silence, jež vyniká velmi tichým chodem.

Psst, tady se vaří a nikdo o tom neví

Tefal Easy Fry Silencedosahuje během přípravy jídla hlasitosti jen 43 dB*, což odpovídá tlumenému hovoru nebo tichému chodu myčky. Oproti běžným horkovzdušným fritézám je až o polovinu tišší – a to už je opravdu znatelný rozdíl.

Tichou fritézu Tefal Easy Fry Silence doporučujeme, zejména pokud:

Máte kuchyni spojenou s obývákem – i s puštěným friťákem se budete moci nerušeně dívat na televizi

Máte malé děti, které během dne spí, a běžná fritéza by je svou hlasitostí budila

Brzy vstáváte a zvuk fritézy by ráno rušil rodinu – v Easy Fry Silence si rozpečete pečivo tiše jako myška

A jaký model tiché fritézy vybrat?

Tichou horkovzdušnou fritézu Easy Fry Silence od Tefal můžete koupit přímo od výrobce v oficiálním e-shopu homeandcook.cz. Vybírat přitom lze hned z několika modelů. Pro menší domácnost je skvělá například varianta Easy Fry Silence EY5568E0se skleněným průzorem, jímž můžete pozorovat průběh přípravy, aniž byste museli otevírat výsuvný box. Má objem 5 litrů a připravíte v ní až 6 porcí jídla.

Do větší domácnosti pak skvěle padne 7litrová XXL tichá fritéza Tefal Easy Fry Silence EY846HE0, která hravě zvládne až 8 porcí najednou a stejně jako její menší varianta nabízí 10 automatických programů – třeba i na koláč, krevety nebo křupavou slaninu.

Když je objem 7 litrů pro vaši rodinu málo…

Pak omrkněte další horkovzdušnou novinku z dílny Tefal, a to gigantickou fritézu Tefal Dual Easy Fry Flex EY9228E0s objemem úctyhodných 9 litrů. Tento vychytaný mega friťák vyniká odnímatelnou vnitřní přepážkou FlexCook, díky níž můžete zároveň připravovat dvě jídla – anebo přepážku vyndat a vytvořit tak GiantZone, do níž se vejdou i DVĚ CELÁ KUŘATA VEDLE SEBE.

Proč chtít fritézu, když ta kuřata můžu péct v troubě?

Úspora elektřiny: Horkovzdušná fritéza spotřebuje na přípravu o 70 % méně energie než klasická trouba.

Ihned pracuje: Troubu musíte před pečením předehřívat, kdežto fritéza dosáhne požadované teploty po pár minutách.

Rychlost: Například kuřecí prsa na zelenině jsou ve fritéze hotová do 20 minut, losos do 15 a opečené tofu máte na stole do 5 minut.

Snadný úklid: Nemusíte drhnout připálený pekáč nebo plech – horkovzdušná fritéza Tefal má nádobu s nepřilnavým povrchem, kterou po přípravě jednoduše dáte do myčky.

Ta nejvíc horká novinka: horkovzdušná fritéza s infračervenou technologií pro až 4x rychlejší předehřívání*

Pokud patříte mezi trendsettery, kteří rádi zkoušejí nové technologie jako první, pak si nenechte ujít hot novinku od Tefal v podobě modelu Tefal Easy Fry Infrared EY832HE0. Tato supermoderní fritéza vyniká exkluzivním Infra-Heat™ ohřevem – pokrmy připravuje infračerveným teplem. Zní to futuristicky, ale v praxi to znamená jediné: pronikáním infračerveného tepla do jídla je dosaženo maximální křupavosti na povrchu, ale zároveň maximální šťavnatosti uvnitř. Jen si představte ty řízečky! Tak křupavá strouhanka, tak šťavnaté maso…

Nyní se slevou díky Nákupy OnaDnes

Infračervenou horkovzdušnou fritézu Tefal Easy Fry Infrared EY832HE0 i ostatní zmíněné modely najdete na homeandcook.cz. Využijte naší slevové akce Nákupy OnaDnes a pořiďte si novou horkovzdušnou fritézus -20 %. Sleva platí v e-shopu do 19. 10. 2025 na všechno zboží označené kódem ONADNES25 a doprava je během Nákupů na každou objednávku zdarma.

*Tefal EY846HE0N 43 dB. 4x rychlejší předehřev než běžná horkovzdušná fritéza (např. Tefal EY80). Teplota měřena na povrchu topného tělesa. Test proveden v roce 2025.

