Na trhu se objevily novinky mezi horkovzdušnými fritézami. Znáte je?

Značka Tefal, která patří mezi nejoblíbenější a nejprodávanější mezi horkovzdušnými fritézami, byla vůbec první na světě, kdo tento spotřebič na trh uvedl: první horkovzdušnou fritézu představila v roce 2006. A technologie zdravé přípravy jídel horkým vzduchem, která vyžaduje jen minimum tuku, si ihned poté našla fanoušky po celém světě.
Dnes díky tomu najdete v obchodech desítky typů horkovzdušných fritéz od nejrůznějších značek. Například zmíněný Tefal své produkty neustále inovuje a vyvíjí nové a nové technologie, které uživatelům používání horkovzdušné fritézy ještě více zpříjemňují. Mezi nejvíce inovativní novinky v portfoliu značky patří například horkovzdušná fritéza Tefal Easy Fry Silence, jež vyniká velmi tichým chodem.
Psst, tady se vaří a nikdo o tom neví
Tefal Easy Fry Silencedosahuje během přípravy jídla hlasitosti jen 43 dB*, což odpovídá tlumenému hovoru nebo tichému chodu myčky. Oproti běžným horkovzdušným fritézám je až o polovinu tišší – a to už je opravdu znatelný rozdíl.
Tichou fritézu Tefal Easy Fry Silence doporučujeme, zejména pokud:
● Máte kuchyni spojenou s obývákem – i s puštěným friťákem se budete moci nerušeně dívat na televizi
● Máte malé děti, které během dne spí, a běžná fritéza by je svou hlasitostí budila
● Brzy vstáváte a zvuk fritézy by ráno rušil rodinu – v Easy Fry Silence si rozpečete pečivo tiše jako myška
A jaký model tiché fritézy vybrat?
Tichou horkovzdušnou fritézu Easy Fry Silence od Tefal můžete koupit přímo od výrobce v oficiálním e-shopu homeandcook.cz. Vybírat přitom lze hned z několika modelů. Pro menší domácnost je skvělá například varianta Easy Fry Silence EY5568E0se skleněným průzorem, jímž můžete pozorovat průběh přípravy, aniž byste museli otevírat výsuvný box. Má objem 5 litrů a připravíte v ní až 6 porcí jídla.
Do větší domácnosti pak skvěle padne 7litrová XXL tichá fritéza Tefal Easy Fry Silence EY846HE0, která hravě zvládne až 8 porcí najednou a stejně jako její menší varianta nabízí 10 automatických programů – třeba i na koláč, krevety nebo křupavou slaninu.
Když je objem 7 litrů pro vaši rodinu málo…
Pak omrkněte další horkovzdušnou novinku z dílny Tefal, a to gigantickou fritézu Tefal Dual Easy Fry Flex EY9228E0s objemem úctyhodných 9 litrů. Tento vychytaný mega friťák vyniká odnímatelnou vnitřní přepážkou FlexCook, díky níž můžete zároveň připravovat dvě jídla – anebo přepážku vyndat a vytvořit tak GiantZone, do níž se vejdou i DVĚ CELÁ KUŘATA VEDLE SEBE.
Proč chtít fritézu, když ta kuřata můžu péct v troubě?
● Úspora elektřiny: Horkovzdušná fritéza spotřebuje na přípravu o 70 % méně energie než klasická trouba.
● Ihned pracuje: Troubu musíte před pečením předehřívat, kdežto fritéza dosáhne požadované teploty po pár minutách.
● Rychlost: Například kuřecí prsa na zelenině jsou ve fritéze hotová do 20 minut, losos do 15 a opečené tofu máte na stole do 5 minut.
● Snadný úklid: Nemusíte drhnout připálený pekáč nebo plech – horkovzdušná fritéza Tefal má nádobu s nepřilnavým povrchem, kterou po přípravě jednoduše dáte do myčky.
Ta nejvíc horká novinka: horkovzdušná fritéza s infračervenou technologií pro až 4x rychlejší předehřívání*
Pokud patříte mezi trendsettery, kteří rádi zkoušejí nové technologie jako první, pak si nenechte ujít hot novinku od Tefal v podobě modelu Tefal Easy Fry Infrared EY832HE0. Tato supermoderní fritéza vyniká exkluzivním Infra-Heat™ ohřevem – pokrmy připravuje infračerveným teplem. Zní to futuristicky, ale v praxi to znamená jediné: pronikáním infračerveného tepla do jídla je dosaženo maximální křupavosti na povrchu, ale zároveň maximální šťavnatosti uvnitř. Jen si představte ty řízečky! Tak křupavá strouhanka, tak šťavnaté maso…
*Tefal EY846HE0N 43 dB. 4x rychlejší předehřev než běžná horkovzdušná fritéza (např. Tefal EY80). Teplota měřena na povrchu topného tělesa. Test proveden v roce 2025.