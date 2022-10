Na oslavy 15. narozenin Fashion Arény dorazilo bezmála 50 tisíc zákazníků

Právě podpisové akce patřily vedle bohatého doprovodného programu, hudebních vstupů ÓČKO.TV a mimořádných slevových nabídek k nejčastějším důvodům návštěv. Autogramiády populárních influencerů i herců ze seriálu ZOO probíhaly po všechny dny akce a hned na několika pódiích současně. Zákazníci se tak osobně mohli setkat například s herci Janem Kopečným, Evou Burešovou, Robertem Urbanem, Jitkou Sedláčkovou, Václavem Noidem Bártou, Lucií Polišenskou nebo Michaelou Pecháčkovou. Nechyběli ale ani slavní čeští influenceři jako Anna Šulcová, Adam Kajumi, Lukáš Tůma nebo Samuel Samake.

„Oslavy narozenin pražské Fashion Arény byly neskutečné. Mimo módních přehlídek, živé hudby a tanečních vystoupení jsem viděla i ty neuvěřitelné davy návštěvníků, kteří stáli v hodinových frontách a čekali na podpisy herců ze seriálu ZOO. Byla to fakt skvělá party,“ popisuje Eva Decastelo, moderátorka třídenní narozeninové akce.

Překvapení neskrýval ani herec Robert Urban: „ZOO má obrovskou sledovanost, takže jsme očekávali, že o autogramiádu v pražské Fashion Aréně bude veliký zájem. Několika set metrové fronty ale zaskočily nás všechny. Moc děkujeme všem fanouškům a fanynkám za jejich čas a trpělivost a omlouváme se těm, na které se vůbec nedostalo. Určitě bude ještě další příležitost, abychom se s nimi mohli setkat osobně.“

Outletové centrum Fashion Arena Prague Outlet bylo slavnostně otevřeno v pravé poledne 15. listopadu 2007. Kruhové uspořádání centra s otevřenou arénou je asi jeho netypičtějším znakem. Středová část tak může být osázena stovkami rostlin, keřů a dřevin, jež mu dodávají unikátní atmosféru a umožňují pořádání akcí pod širým nebem. Ostatně právě zde se konaly i oslavy půlkulatin. Pro větší komfort zákazníků i účinkujících byly pouze předsunuty o měsíc vpřed.

„Během 15 let jsme ušli velice dlouhý kus cesty. Museli jsme si najít své místo na retailovém trhu, protože řada českých zákazníků koncept outletových center vůbec neznala. Budovali jsme ale také vztahy se zajímavými módními značkami, aby nám důvěřovaly a otevíraly u nás nové obchody. Jsem pyšná na to, že dnes je naše centrum nejnavštěvovanějším českým outletem, do kterého chodí rádi nakupovat jak čeští, tak zahraniční zákazníci. Obrovský dík patří celému týmu kolegů,“ říká Lenka Čapková, ředitelka outletového centra Fashion Arena Prague Outlet.