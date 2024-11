Mýty o cukrovce: Kdy jsou úsměvné a kdy už nebezpečné?

Přestože se ve společnosti o diabetu mluví hodně, většina lidí věří alespoň jednomu z kolujících mýtů. Něco je pravda - jde o vážné celoživotní onemocnění, které však lze držet pod kontrolou. „Pokud se s léčbou začne včas, lze předejít celé řadě vážných komplikací cukrovky. Přidružené nemoci totiž ohrožují až 29 % všech diabetiků. Kromě dodržování předepsané léčby je pro pacienty nezbytné hlídat své hodnoty, nejlépe pomocí senzorů, které nepřetržitě monitorují glykémií, a umožňují tak včas reagovat na výkyvy,“ vysvětluje doc. MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D., z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Senzory přinesly obrovský posun k lepšímu v léčbě diabetu. Bohužel jsou však pojišťovnami hrazené pouze pacientům s diabetem 1. typu. Nadějí pro některé pacienty je zákon, který nyní čeká na schválení parlamentem. Novela totiž zpřístupní senzory i pacientům s diabetem 2. typu na intenzifikované inzulinové terapii a ušetří jim tak desítky tisíc ročně.

Cukr může za vše

Nejčastější mýtus o diabetu tvrdí, že cukrovkou trpí pouze ti, kteří jedí příliš mnoho sladkého. Diabetes 1. typu je autoimunitní onemocnění, které s konzumací cukru nijak nesouvisí. Diabetes 2. typu sice může vzniknout kvůli nezdravému životnímu stylu, ale až v polovině případů za nemoc může genetika, etnický původ a hormonální vlivy. Tento mýtus často vede ke stigmatizaci pacientů s diabetem 2. typu a přehlížení dalších důležitých rizikových faktorů, které nemoc ovlivňují.

Nemoc starších

Cukrovka si své „oběti“ nevybírá podle věku, překvapit může kohokoli. Diabetes 1. typu se často objevuje u dětí a mladších jedinců. I diabetes 2. typu, který byl vždy spojován se stářím, je stále častěji diagnostikován mladým pacientům. Z mezinárodních studií například vyplývá, že mezi lety 1990 a 2019 se výskyt diabetu 2. typu u osob ve věku 15 až 39 let celosvětově zvýšil o 56 %.

Není diabetes jako diabetes

Lidé je často oddělují v domnění, že jde o dvě odlišné diagnózy. To ale není pravda – jedná se o jedno a totéž onemocnění, liší se pouze příčina. Tělo diabetiků 1. typu nedokáže vytvářet inzulin, a proto jsou pacienti po zbytek života odkázáni na injekce. Zato u diabetiků 2. typu přichází inzulinová terapie na řadu až poté, co selhaly jiné formy léčby.

Ačkoliv diabetes 2. typu je v počátcích léčen perorálními léky, s progresí onemocnění často dojde i na intenzifikovanou inzulinovou terapii. Důsledná kontrola hladiny glykémie je proto klíčová u obou typů diabetu. Minimalizuje totiž riziko akutních komplikací, a zároveň slouží jako prevence před vážnými zdravotními problémy, které jsou spojeny s výkyvy hodnot.

Na diabetes se neumírá

Ročně ve spojitosti s diabetem zemře v Česku přes 22 000 pacientů. Pravdou je, že díky moderní medicíně jsou dnes nejčastější příčinou úmrtí diabetiků nádorová onemocnění. Následují však přidružené komplikace cukrovky, jako je například ischemická choroba srdeční, srdeční selhání nebo cévní mozková příhoda. „Při správné léčbě a dodržování lékařských doporučení může být život s diabetem dobře zvladatelný. Důležité je dbát na zdravý životní styl a pravidelně monitorovat hladinu cukru v krvi. Doufejme, že připravovaný zákon bude vstřícnější i k diabetikům 2. typu na intenzifikované inzulinové terapii, kteří si nyní musí senzory hradit sami. Pro spoustu lidí s touto diagnózou by to znamenalo stabilnější kontrolu nad zdravím a významně by to přispělo ke snížení komplikací spojených s cukrovkou,“ uzavírá docentka Žďárská.