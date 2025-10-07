Můžeme hacknout mozek a získat klid i výkon?

Komerční sdělení
Po éře fitness a kultu těla přichází nová vlna péče o sebe. Tentokrát začíná v hlavě. V době, kdy se stres, nespavost a emoční vyčerpání staly běžnou součástí života, hledá moderní medicína řešení, které jde za hranice krému na pleť nebo tréninku v posilovně.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

15 fotografií

Odpovědí je EXOMIND™, první neurostimulační systém svého druhu v Evropě, který do Prahy přináší IEM SPA.

Trénink pro mozek, výživa pro duši

Každý den zvládáme nekonečný seznam úkolů, přepínáme mezi pracovními rolemi a večer usínáme s pocitem, že energie ubývá rychleji než čas. Stres, neklidný spánek a neschopnost se soustředit se staly novou normou moderního života. Významný přínos má proto technologie i pro manažery a lidi vystavené vysokému stresu, u nichž se objevuje rozhodovací únava či příznaky vyhoření. A právě tady přichází systém, který mění pravidla hry EXOMIND™, první neurostimulační technologie svého druhu v Evropě. Jeho cílem není jen vypnout stres a zapnout spánek, ale především vrátit tělu i hlavě rovnováhu.

EXOMIND™ využívá technologii ExoTMS®, evoluční formu transkraniální magnetické stimulace. Cílí na levou dorsolaterální prefrontální kůru oblast mozku zodpovědnou za emoční regulaci, sebekontrolu a soustředění. Stimulace zvyšuje neuroplasticitu, tedy schopnost mozku vytvářet nová nervová spojení, a podporuje uvolňování neurotransmiterů, jako je dopamin, serotonin a noradrenalin.

Výsledek? Lepší spánek, emoční stabilita, vyšší mentální výkon a schopnost zvládat stres. Technologie navíc pomáhá regulovat chutě a impulzivní chování, což ji činí zajímavou i pro klienty po GLP-1 terapii nebo pro ty, kteří bojují s emočním zajídáním.

„Mozek si zaslouží stejnou péči jako pleť či tělo. EXOMIND™ je technologií, která otevírá nový rozměr wellbeingu propojení estetiky, zdraví a psychické pohody,“ uvádí IEM SPA.

Klinicky ověřené výsledky

Účinnost EXOMIND™ potvrzuje více než deset klinických studií ve 14 centrech v USA a Evropě. Data ukazují, že 90 % pacientů uvádí celkové zlepšení duševní kondice, 74 % se cítí méně stresovaně, 71 % má kvalitnější spánek a 77 % popisuje vyšší energetickou úroveň.

Speciálně u klientů se záchvatovitým přejídáním byla čísla ještě silnější: 100 % zaznamenalo snížení chuti k jídlu, 87 % zlepšilo schopnost sebekontroly a 95 % zaznamenalo úbytek hmotnosti. Průměrný pokles činil 2,3 kg už po měsíci od terapie.

Nový standard péče o sebe

Procedura probíhá ambulantně, je neinvazivní a nevyžaduje rekonvalescenci. Během 4–6 sezení po 30 minutách dochází k postupné stimulaci mozku, která přináší kumulativní efekt. EXOMIND™ tak překračuje hranice psychiatrie a wellness, stává se součástí nové éry estetiky, hormonální a preventivní medicíny.

V portfoliu BTL Industries, lídra v oblasti neinvazivních technologií, stojí EXOMIND™ po boku ikonických přístrojů jako Emsculpt Neo nebo Emface. IEM SPA dlouhodobě integruje inovace BTL do svého konceptu a EXOMIND™ je logickým pokračováním – technologie, která redefinuje pojem péče o sebe.

„V IEM SPA věříme, že skutečná krása začíná ve vyrovnané mysli. Proto jsme hrdí, že jako první v Evropě nabízíme EXOMIND™ technologii, která mění nejen vzhled, ale i způsob, jakým se cítíme a jak žijeme.“

Longevity: propojení těla, mysli a výkonu

EXOMIND™ přitom není jen samostatná procedura, ale součást komplexního přístupu longevity care. Stejně jako epigenetické testy, infuzní terapie či biohackingové technologie se zaměřuje na to, aby klienti žili déle, zdravěji a spokojeněji. Péče o mozek se tak přirozeně propojuje s estetikou, hormonální rovnováhou i prevencí stárnutí.

Nový standard krásy tedy nevzniká pouze před zrcadlem. Vzniká uvnitř v nervovém systému, který ovlivňuje spánek, emoce i schopnost čelit každodenním výzvám. EXOMIND™ je první technologií, která to klientům v Evropě umožňuje zažít na vlastní kůži. A IEM SPA tím potvrzuje svou vizi: propojit vědu, estetiku a duševní zdraví do jednoho celku, který má jediné měřítko kvalitu života.

Nejčtenější

Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

Komerční sdělení

Lanovka jako z bondovky, mlžné údolí Harryho Pottera a lesy, kde by se neztratil ani upír z Twilight. Podzimní Pec pod Sněžkou působí filmově, ale především je opravdová – plná barev, klidu a cest,...

Vidět ostřeji, než byste čekali: Cesta k biometrickým brýlím

Komerční sdělení

Test zraku v ambulanci očního lékaře, návštěva optometristy v oční optice, nebo pokročilé biometrické měření? Každá varianta měření zraku má své klady. Ta poslední ale dokáže otevřít úplně nový svět.

Když se stmívá: proč na silnici záleží na brýlích víc, než si myslíte

Komerční sdělení

Podzimní dny jsou kratší a mnoho řidičů tráví cestu do práce i z práce ve tmě. Navíc často ještě prší nebo padá mlha. Světla protijedoucích aut vás doslova oslepí. Řešením jsou správné brýle.

Sanatorium pomohlo tisícům dětí. Teď ho může ohrozit těžba zlata

Komerční sdělení

Už 30 let jezdí generace dětí na léčebné pobyty do Sanatoria EDEL ve Zlatých Horách na Jesenicku. Základem zdejší péče je unikátní léčebná metoda – speleoterapie. Dětem s dýchacími problémy zde...

Péče o psa na konci léta a začátku podzimu

Komerční sdělení

S příchodem pozdního léta a prvních podzimních dní nás čekají změny, které ovlivní i naše čtyřnohé kamarády. Dny se krátí, noci chladnou a počasí je proměnlivé – přesto zůstává čas na společné...

Můžeme hacknout mozek a získat klid i výkon?

Komerční sdělení

Po éře fitness a kultu těla přichází nová vlna péče o sebe. Tentokrát začíná v hlavě. V době, kdy se stres, nespavost a emoční vyčerpání staly běžnou součástí života, hledá moderní medicína řešení,...

7. října 2025

Starobrno využívá špičkový systém monitoringu spotřeby energií Siemens

Komerční sdělení

Nejmodernější digitální technologie Siemens hlídají spotřeby energií v pivovaru Starobrno.

7. října 2025

Jihlavský půlmaraton: sportovní úspěch zaměstnanců Bosch Jihlava

Komerční sdělení

Bosch podporuje sportovních aktivity zaměstnanců.

7. října 2025

Starobrno využívá špičkový systém monitoringu spotřeby energií Siemens

Komerční sdělení

Nejmodernější digitální technologie Siemens hlídají spotřeby energií v pivovaru Starobrno.

7. října 2025

Zákazníci oceňují online produkt společnosti E.ON

Komerční sdělení

Rychlé a jednoduché sjednání přes webové stránky a hlavně jistota ceny za dodávku elektrické energie na dva roky.

7. října 2025

Konference poskytla pohled na klíčové aspekty nakládání s odpady

Komerční sdělení

Konference Teorie a praxe v odpadovém hospodářství 2025 se uskutečnila v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zahájili ji hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a náměstek hejtmana Tomáš...

7. října 2025

Umí vaše děti s AI líp než vy? Vyzkoušejte to společně

Komerční sdělení

Umělá inteligence už dorazila i do českých domácností. Zatímco většina dětí ji dnes používá běžně, rodiče často váhají. Zapojte se do nové rodinné soutěže a zjistěte, jak na tom doma s AI jste. A k...

7. října 2025

Inovace pro chytrý průmysl: Konica Minolta zve na MSV do Brna

Komerční sdělení

Jak poznat riziko požáru dřív, než se objeví první dým? Jak zajistit sterilní prostředí v provozech, kde může produkci ohrozit i trhlina v rukavici? A jak snadno potisknout třeba letadlo?

6. října 2025

Jordis dobývá svět chutí. Tahle čokoláda chytne a nepustí

Komerční sdělení

Začali s třinácti tisíci korun a snem o dokonalé chuti. Dnes patří firma Jordis mezi špičku evropských výrobců bean-to-bar čokolády. Její tajemství? Poctivost, odvaha a neústupnost, pokud jde o...

6. října 2025

AI: od chatbota k parťákovi

Komerční sdělení

Také již patříte mezi ty uživatele, kteří místo googlování otevřou ChatGPT, Gemini nebo Perplexity, aby si cokoliv vyhledali? Jenže doba otázek a odpovědí v těchto nástrojích končí. Svět umělé...

6. října 2025

Olomouc – kongresová destinace na dosah ruky

Komerční sdělení

Snadná dopravní dostupnost, moderní kongresové i školicí prostory, skvělé služby, gastronomie, kulturní život a barokní památky na každém kroku. To všechno dělá z Olomouce skvělé místo pro váš...

6. října 2025

Opavský školní statek se stává živou učebnicí budoucích farmářů

Komerční sdělení

Moravskoslezský kraj to se zemědělským vzděláváním myslí vážně. V areálu Školního statku v Opavě, který slouží jako výukové centrum Masarykovy střední školy zemědělské a přírodovědné, se dějí věci!

6. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.