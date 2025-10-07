Můžeme hacknout mozek a získat klid i výkon?

Odpovědí je EXOMIND™, první neurostimulační systém svého druhu v Evropě, který do Prahy přináší IEM SPA.
Trénink pro mozek, výživa pro duši
Každý den zvládáme nekonečný seznam úkolů, přepínáme mezi pracovními rolemi a večer usínáme s pocitem, že energie ubývá rychleji než čas. Stres, neklidný spánek a neschopnost se soustředit se staly novou normou moderního života. Významný přínos má proto technologie i pro manažery a lidi vystavené vysokému stresu, u nichž se objevuje rozhodovací únava či příznaky vyhoření. A právě tady přichází systém, který mění pravidla hry EXOMIND™, první neurostimulační technologie svého druhu v Evropě. Jeho cílem není jen vypnout stres a zapnout spánek, ale především vrátit tělu i hlavě rovnováhu.
EXOMIND™ využívá technologii ExoTMS®, evoluční formu transkraniální magnetické stimulace. Cílí na levou dorsolaterální prefrontální kůru oblast mozku zodpovědnou za emoční regulaci, sebekontrolu a soustředění. Stimulace zvyšuje neuroplasticitu, tedy schopnost mozku vytvářet nová nervová spojení, a podporuje uvolňování neurotransmiterů, jako je dopamin, serotonin a noradrenalin.
Výsledek? Lepší spánek, emoční stabilita, vyšší mentální výkon a schopnost zvládat stres. Technologie navíc pomáhá regulovat chutě a impulzivní chování, což ji činí zajímavou i pro klienty po GLP-1 terapii nebo pro ty, kteří bojují s emočním zajídáním.
„Mozek si zaslouží stejnou péči jako pleť či tělo. EXOMIND™ je technologií, která otevírá nový rozměr wellbeingu propojení estetiky, zdraví a psychické pohody,“ uvádí IEM SPA.
Klinicky ověřené výsledky
Účinnost EXOMIND™ potvrzuje více než deset klinických studií ve 14 centrech v USA a Evropě. Data ukazují, že 90 % pacientů uvádí celkové zlepšení duševní kondice, 74 % se cítí méně stresovaně, 71 % má kvalitnější spánek a 77 % popisuje vyšší energetickou úroveň.
Speciálně u klientů se záchvatovitým přejídáním byla čísla ještě silnější: 100 % zaznamenalo snížení chuti k jídlu, 87 % zlepšilo schopnost sebekontroly a 95 % zaznamenalo úbytek hmotnosti. Průměrný pokles činil 2,3 kg už po měsíci od terapie.
Nový standard péče o sebe
Procedura probíhá ambulantně, je neinvazivní a nevyžaduje rekonvalescenci. Během 4–6 sezení po 30 minutách dochází k postupné stimulaci mozku, která přináší kumulativní efekt. EXOMIND™ tak překračuje hranice psychiatrie a wellness, stává se součástí nové éry estetiky, hormonální a preventivní medicíny.
V portfoliu BTL Industries, lídra v oblasti neinvazivních technologií, stojí EXOMIND™ po boku ikonických přístrojů jako Emsculpt Neo nebo Emface. IEM SPA dlouhodobě integruje inovace BTL do svého konceptu a EXOMIND™ je logickým pokračováním – technologie, která redefinuje pojem péče o sebe.
„V IEM SPA věříme, že skutečná krása začíná ve vyrovnané mysli. Proto jsme hrdí, že jako první v Evropě nabízíme EXOMIND™ technologii, která mění nejen vzhled, ale i způsob, jakým se cítíme a jak žijeme.“
Longevity: propojení těla, mysli a výkonu
EXOMIND™ přitom není jen samostatná procedura, ale součást komplexního přístupu longevity care. Stejně jako epigenetické testy, infuzní terapie či biohackingové technologie se zaměřuje na to, aby klienti žili déle, zdravěji a spokojeněji. Péče o mozek se tak přirozeně propojuje s estetikou, hormonální rovnováhou i prevencí stárnutí.
Nový standard krásy tedy nevzniká pouze před zrcadlem. Vzniká uvnitř v nervovém systému, který ovlivňuje spánek, emoce i schopnost čelit každodenním výzvám. EXOMIND™ je první technologií, která to klientům v Evropě umožňuje zažít na vlastní kůži. A IEM SPA tím potvrzuje svou vizi: propojit vědu, estetiku a duševní zdraví do jednoho celku, který má jediné měřítko kvalitu života.