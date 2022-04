Mrazené potraviny? Často lepší než čerstvé

Největší průlom však přišel ve 30. letech minulého století, když nadšený vědec a vizionář Clarence Birdseye přišel na to, že se ideálních výsledků dosáhne v případě, kdy je jídlo zamrazeno rychle a na velice nízkou teplotu. Díky tomu si mohli obyvatelé Sprigfieldu v americkém státě Massachusetts koupit 6. března 1930 první zmrazené potraviny. Výhody mrazení se velice rychle šířily světem a dnes je mrazení potravin jedním z­ nejrychleji rostoucích způsobů uchovávání potravin s ohledem na zachování vitamínů a výživových hodnot.

Jak vznikla česká ikona

V 90. letech přišla s výhradně mrazenými produkty zaměřenými na kvalitu německá společnost Eismann, když před třiceti lety založila společnost Family Frost, která se následně přejmenovala na Family Market. Se svými žlutými autíčky a nezaměnitelnou znělkou brázdila česká města a vesnice.

Již tehdy bylo pro společnost prioritou dovézt potraviny v hlubokém zmrazení až -35 °C až k vám domů bez přerušení mrazícího řetězce. To byl ten hlavní důvod vybudování vlastní distribuční sítě speciálních mrazírenských vozů.

Mrazené potraviny jsou opravdu skvělé, ale má to jednu podmínku – nesmíte přerušit mrazící řetězec, kdy teplota nesmí vystoupat nad -18 °C. Pokud nakoupíte potraviny v řetězci a dáte je zpět do vašeho mrazáku později než za­ 20 minut, může dojít k jejich nenávratnému poškození. To platí dvojnásob u ryb a zmrzlin. Toho si byl Family Frost již na začátku vědom a dodnes je to jediná prodejní a distribuční síť pro retail působící celorepublikově se zavážkou domů až v -35 °C.

Family Frost prošla jak neuvěřitelným růstem, tak dobou „temna“, kdy na začátku nového tisíciletí tehdejší management neustál tržní změny, což se projevilo významnou ztrátou a propadem tržeb. To bylo také období, kdy se žlutá autíčka postupně ztrácela z českých silnic a zákazníci se domnívali, že společnost na českém trhu skončila. Opak byl ale pravdou. V roce 2018 změnila společnost již pod názvem Family Market vlastnickou strukturu a začala její razantní restrukturalizace.

„Když jsme před čtyřmi lety společnost koupili, byla v žalostném stavu, výrazně podinvestovaná, bez jasných procesů a manažerského týmu, vozový park byl starší dvanácti let. Vytvořili jsme perfektně fungující manažerský tým, máme sedm poboček po celé republice a optimalizovaný centrální sklad a ­logistiku. Společnost jsme kompletně digitalizovali, propojili nová auta s centrálním systémem, nastavili procesy nákupu, rozšířili dodavatele napříč Evropou a vytvořili e-shop. Dnes máme perfektně připravenou a fungující společnost,“ říká jeden z majitelů Marek Tichý, který je současně ředitelem firmy.

Společnost Family Market se jakožto česká a rodinná společnost zaměřuje v­ první řadě na kvalitu služeb i produktů, které nakupuje od kvalitních a certifikovaných evropských dodavatelů. „Naše produkty si v běžném řetězci nekoupíte a­ budete překvapeni jejich chutí,“ říká Marek Tichý. „Máme mnoho produktů v ­takzvaných multipacích nebo rodinných baleních. Pokud přepočítáte cenu na 100 gramů nebo na 100 mililitrů, tak zjistíte, že cena je nejenom srovnatelná s ­řetězci, ale mnohdy nižší s opravdu vyšší kvalitou a dovozem až domů,“ podotýká.

Na e-shopu FamilyMarket.cz najdete až 140 druhů zmrzlin včetně bezlepkových, bez laktózy a dalších intolerancí, ale také vynikající voňavou zeleninu a 70 druhů ryb a mořských plodů z certifikovaných chovů s ochranou glazurou, tedy vodou okolo 5 %. U běžných produktů přitom není výjimkou až 40 % glazury. „Neplaťte za vodu, ale za rybu,“ vyzývá Marek Tichý.

„Vyzkoušejte naše produkty na­ www.familymarket.cz/. Pro čtenáře týdeníku máme na celý duben dopravu zdarma při zadání slevového kódu 5plus2.“