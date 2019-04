Minimalistické velikonoční dekorace vás zaručeně okouzlí

V tomto období je velikonoční výzdoba téměř nutnost a pokud nejste příznivci infantilních něžností, pojměte letošní velikonoční dekorace více v minimalistickém stylu. Na jejich doplnění můžete použít například květinové vzory v pastelových barvách, které krásně prozáří prostor a vyváží čisté linie.

Stačí pár maličkostí

Abyste pocítili jarní atmosféru, není nutné mít domov zahalený velikonočními zajíčky od suterénu až po střechu. Stačí pár drobností, díky kterým bude váš domov vypadat nádherně. Až dokončíte jarní úklid, porozhlédněte se po vhodné jarní dekoraci na dveře, krásné hotové věnce jsou k dostání téměř v každém květinářství. Natrhejte si zelené větvičky do vázy a na ně zavěste kraslice. Upečte velikonočního beránka, nabarvěte pár vajíček a užijte si jarní hygge. Minimalistický styl je snadno kombinovatelný a dekorace můžete použít i v průběhu roku.

Minimalistické velikonoční dekorace: Zapojte se všichni

Mnozí z vás mají své osvědčené, léty prověřené velikonoční kousky, kterými vítají jaro každý rok. Drobnosti po mamince, bez kterých by to nebylo ono. Ty můžete doplnit pomocí jednoduchých papírových vystřihovánek nebo závěsných kruhů. A pokud jste kreativní duše, zapojte do výroby dekorací i své ratolesti. Nechte je naaranžovat dekorativní kruh s živými květy a větvičkami nebo vyzkoušejte naše velikonoční DIY a tvořte společně!

Za celý tým Bella Rose vám přejeme příjemně strávené chvíle volna, bohatou pomlázku a krásný začátek jara.

Více inspirace pro minimalistické velikonoční dekorace najdete na www.bellarose.cz