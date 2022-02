Miniaturní plenky pro předčasně narozené děti

Značka Pampers pro tato nejmenší miminka vyrábí a do českých porodnic dodává plenky Preemies Protection, které se přizpůsobují velikosti jejich tělíčka a podporují jejich vývoj.

Smyslové vnímání u předčasně narozených dětí

Pro budování vzájemného vztahu mezi rodiči a miminkem je důležitý jak fyzický, tak hlasový kontakt. U takto malinkých dětí není ještě zrak plně vyvinutý, a proto svět vnímají ostatními smysly. Velmi rychle si zapamatují vůni maminky, chuť mateřského mléka a k poznávání okolí aktivně začínají využívat i hmat a sluch. Protože si pamatují hlas matky a otce ještě z dělohy, uklidňuje je, když na ně rodiče klidně mluví a vyprávějí mu. A co předčasňátkům vyprávět? Cokoli! Například popsat okolní svět, říct mu, jak se na něj těší ostatní rodinní příslušníci, zazpívat nebo mu povědět pohádku!

Zimní pohádka pro předčasňátka

Inspirací pro vyprávění pohádky může být například Pletená pohádka, kterou napsala autorka Petra Šolcová pro sbírku Pohádky pro kulíšky organizace Nedoklubko a audio podobu jí vdechla herečka Veronika Khek Kubařová, která popisuje, jak ji pohádka oslovila: „Načtení audioknih se věnuji už dlouhou dobu a jsem ráda, že jsem se nyní mohla podílet i na pohádce pro předčasně narozená miminka. Hned jak jsem si ji přečetla, oslovila mě dojemností. Přála bych si, aby potěšila rodiče a předala jim poselství o tom, že jsou jejich děťátka v bezpečí a už brzo se dostanou domů.“

Pro rodiče těchto miminek, ale i všechny ostatní, je Pletená pohádka nyní k dispozici na tomto odkazu pro její poslech nebo inspiraci k dalšímu vyprávění.

Špičková péče o miminka do dlaně

Lucie Žáčková z organizace Nedoklubko upřesňuje: „Péče o předčasně narozená miminka na neonatologických odděleních perinatologických center českých porodnic je na velmi špičkové úrovni a lékařům a sestrám patří velký dík za jejich nasazení. Jakmile to zdravotní stav miminka dovoluje, je pro jeho vývoj velmi důležitý také co nejužší a nejčastější kontakt s rodiči. Díky němu se děti cítí v bezpečí a vytvářejí si vztah s rodičem tolik důležitý do budoucna.“ Organizace Nedoklubko rodičům předčasně narozených dětí už téměř 20 let poskytuje poradenství a předává jim informace, co je čeká nejen v porodnici, ale i po jejím opuštění.

Jemné doteky pro zdravý vývoj

Kromě sluchu je pro poznávání okolního světa pro novorozená miminka dalším důležitým smyslem i hmat. Z toho důvodu si předčasňátka v porodnicích, pokud není možné, aby je rodič choval, hoví ve speciálních hnízdečcích z jemného materiálu, který je šetrný k jejich citlivé pokožce. A protože klasické plenky by byly takto malým dětem velmi velké, neseděly by jim a rušily je, začala pro ně značka Pampers, spadající pod společnost Procter & Gamble, před lety vyrábět speciální maličké plenky Preemies, které jsou uzpůsobené tak, aby je nikde netlačily nebo naopak nepřesahovaly. Jejich materiál nešustí, aby miminka pohyb v nich nebo jejich výměna zvukově nerušily. Mají také velkou absorpční schopnost, aby nebylo nutné je vyměňovat příliš často. Nejmenší velikost plenek pasuje dokonce dětem s porodní hmotností menší než 800 g! Další dvě velikosti jsou určené pro děti s hmotností nižší než 1800 gramů a s hmotností nižší než 2300 g.

Mini plenky do perinatologických center

